Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »

De son propre aveu, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) ne s’attendait pas à se trouver « dans cette situation en arrivant à New York ». Interrogé par nos confrères de l’AFP, dont les échanges sont rapportés par Ouest-France, le dernier capitaine des Bleus est cantonné à un rôle de rotation chez les Knicks (moins de 10 minutes de moyenne), soit trois fois moins important qu’à Philadelphie l’an dernier où il jouait près de 30 minutes par match.

PROFIL JOUEUR Guerschon YABUSELE Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 29 ans (17/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3 #388 REB 2,2 #320 PD 0,4 #421

« Je ne veux pas vous mentir, c’est très difficile », a-t-il ouvertement admis. « Compétiteur avant tout », le “Dancing Bear” « essaie de ne pas [se] prendre la tête avec ça et de rester positif chaque jour pour être présent quand [son] nom est appelé ».

« J’essaie de contrôler l’impact que j’ai sur le terrain »

Les faits abondent en son sens : le Français a récemment inscrit 11 points, son record sous la tunique des Knicks, en seulement 9 minutes. « J’essaie de me préparer chaque jour pour être le meilleur par rapport aux temps de jeu que j’ai et j’essaie de contrôler l’impact que j’ai sur le terrain surtout », a-t-il poursuivi.

Au-delà d’être baladé à différents postes, Guerschon Yabusele déplore surtout le manque de communication avec le staff NBA, plus « individualiste » que le sont les entraîneurs en Europe. Prenant son mal en patience, Yabusele est bien accompagné par son agent Olivier Mazet, qui indiquait le mois dernier qu’il n’était pas venu le moment de s’alarmer.

Disposant de bonnes relations avec le président de la franchise, des échanges dans les bureaux de la franchises pourraient débloquer la situation à terme, en plus des performances du Français, dont l’attitude semble exemplaire.