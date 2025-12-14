Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »

NBA – Limité à moins de dix minutes de temps de jeu par match depuis sa signature chez les New York Knicks, Guerschon Yabusele a évoqué sa situation "très difficile" qu’il essaie de surmonter en "restant positif".
|
00h00
Résumé
Écouter
Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »

Réduit à rôle infime dans la rotation des New York Knicks, Guerschon Yabusele a évoqué sa situation actuelle à l’occasion de la NBA Cup.

Crédit photo : Vincent Carchietta-Imagn Images

De son propre aveu, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) ne s’attendait pas à se trouver « dans cette situation en arrivant à New York ». Interrogé par nos confrères de l’AFP, dont les échanges sont rapportés par Ouest-France, le dernier capitaine des Bleus est cantonné à un rôle de rotation chez les Knicks (moins de 10 minutes de moyenne), soit trois fois moins important qu’à Philadelphie l’an dernier où il jouait près de 30 minutes par match.

PROFIL JOUEUR
Guerschon YABUSELE
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 29 ans (17/12/1995)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
3
#388
REB
2,2
#320
PD
0,4
#421

« Je ne veux pas vous mentir, c’est très difficile », a-t-il ouvertement admis. « Compétiteur avant tout », le “Dancing Bear” « essaie de ne pas [se] prendre la tête avec ça et de rester positif chaque jour pour être présent quand [son] nom est appelé ».

LIRE AUSSI

« J’essaie de contrôler l’impact que j’ai sur le terrain »

Les faits abondent en son sens : le Français a récemment inscrit 11 points, son record sous la tunique des Knicks, en seulement 9 minutes. « J’essaie de me préparer chaque jour pour être le meilleur par rapport aux temps de jeu que j’ai et j’essaie de contrôler l’impact que j’ai sur le terrain surtout », a-t-il poursuivi.

LIRE AUSSI

Au-delà d’être baladé à différents postes, Guerschon Yabusele déplore surtout le manque de communication avec le staff NBA, plus « individualiste » que le sont les entraîneurs en Europe. Prenant son mal en patience, Yabusele est bien accompagné par son agent Olivier Mazet, qui indiquait le mois dernier qu’il n’était pas venu le moment de s’alarmer.

Disposant de bonnes relations avec le président de la franchise, des échanges dans les bureaux de la franchises pourraient débloquer la situation à terme, en plus des performances du Français, dont l’attitude semble exemplaire.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lulutoutvert
qu'il ait moins de minutes qu'à Phillie, ça ne choque pas, mais si peu... Dans mon esprit, à sa signature, il venait pour jouer 20-25 mns suivant les matchs, les fautes (les siennes et celles des titulaires), la physionomie du match. Bizarre ou du moins pas clair pour moi.
Répondre
(0) J'aime
thegachette
Il n'a pas su convaincre son coach qu'il est le troisième homme à l'intérieur. La coach préfère décaler ses 2/3 très polyvalents à l'intérieur... Mais il n'a pas eu beaucoup d'opportunités pour prouver. Il lui faudrait partir...
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Betclic ELITE
00h00Quand l’Élan Chalon fait mentir les statistiques avec une première mi-temps référence dans l’énergie : « C’est une énorme fierté »
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
Féminines
00h00Un grave accident de la route touche les jeunes du club de Calais
La Boulangère Wonderligue
00h00« À Villeneuve-d’Ascq, on a des ambitions » : Maxime Bézin demande « le respect » avant de recevoir Basket Landes
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
Noah Burrell tape du poing sur la table
ELITE 2
00h00À Quimper, Noah Burrell tire la sonnette d’alarme après un nouveau revers à domicile : « On n’est pas un groupe »
Sylvain Lautié et Nancy ont fait tomber Paris à Gentilly
Betclic ELITE
00h00Sylvain Lautié savoure après la victoire de Nancy contre Paris : « C’est le match d’une équipe qui a pris de la maturité »
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Encore un carton pour Killian Hayes en G-League
NBA
00h00La NBA Europe est « quasiment chose faite », voire « officielle » selon le président de la Fédération Italienne de Basketball
NBA
00h00Le « compétiteur » Guerschon Yabusele face au défi d’une « situation dans laquelle [il] ne pensait pas être en arrivant à New York »
NBA
00h00Quatre Français en finale de NBA Cup !
NBA
00h00Les Spurs et Victor Wembanyama, remplaçant pour la première fois depuis 2022, infligent à OKC sa première défaite depuis 40 jours !
NBA
00h00Victor Wembanyama de retour pour la demi-finale de la NBA Cup contre Oklahoma City
Rudy Gobert a dominé la raquette de Golden State
NBA
00h00Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards
Jason Collins souffre d'un cancer du cerveau
NBA
00h00Jason Collins révèle être atteint d’un glioblastome de stade 4
NBA
00h00Maxime Raynaud solide en attaque mais dominé par Nikola Jokic dans la lourde défaite de Sacramento
Sidy Cissoko a atteint les 20 points pour la première fois en NBA, mais Portland a perdu
NBA
00h00Sidy Cissoko bat son record de points en NBA, mais Portland coule lourdement à La Nouvelle Orléans
1 / 0