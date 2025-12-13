Recherche
NBA

Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards

NBA - Rudy Gobert a livré une prestation XXL pour permettre aux Minnesota Timberwolves de s’imposer face aux Golden State Warriors (127-120), dans une affiche très disputée à l’Ouest malgré de nombreuses absences des deux côtés.
|
00h00
Résumé
Écouter
Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards

Rudy Gobert a dominé la raquette de Golden State

Crédit photo : © Robert Edwards-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a encore rappelé son importance dans les raquettes NBA. En déplacement à Golden State, le pivot français a été l’un des grands artisans du succès des Minnesota Timberwolves (127-120) face aux Warriors, dans un match marqué par l’intensité, le suspense et 27 changements de leader au score. Privés d’Anthony Edwards et de Mike Conley, les Wolves ont trouvé leurs solutions à l’intérieur, là où Golden State a cruellement souffert.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
24
PTS
14
REB
1
PDE
Logo NBA
GSW
120 127
MIN

Minnesota impose sa loi dans la raquette

Dès l’entame, les Timberwolves ont affiché leur plan de jeu. Sans Anthony Edwards, Minnesota a insisté près du cercle, s’appuyant sur un Julius Randle très agressif et sur la domination physique de Rudy Gobert. Le Français a rapidement imposé son impact au rebond et dans la finition, permettant aux siens de rester devant malgré l’adresse de Stephen Curry (28-27 après le premier quart-temps).

Naz Reid a ensuite pris le relais en sortie de banc pour maintenir la pression, mais l’absence de Gobert sur certaines séquences a permis aux Warriors de attaquer plus facilement le cercle. Golden State, porté par la paire Pat Spencer – Quinten Post, a alors viré en tête à la pause (63-61), malgré les efforts conjoints de Randle et Jaden McDaniels côté Minnesota.

Le duo Gobert – Randle fait la différence

Au retour des vestiaires, les Wolves ont clairement haussé leur intensité défensive. Deux balles perdues provoquées et un 6-0 express ont redonné l’avantage à Minnesota, avec un Rudy Gobert autoritaire pour conclure près du cercle. Stephen Curry a bien tenté de reprendre la main avec un enchaînement lay-up, tir primé et tir à mi-distance, mais Julius Randle lui a immédiatement répondu.

L’ailier fort des Wolves a initié un 9-0, ponctué par des tirs extérieurs de Jaden McDaniels et Donte DiVincenzo, pour redonner de l’air à Minnesota. Jimmy Butler, jusque-là discret, a alors pesé davantage pour permettre aux Warriors de terminer le troisième quart-temps sur un 12-3 et d’aborder le dernier acte avec une courte avance (91-88).

Rudy Gobert et Minnesota ont fini par venir à bout de Stephen Curry et des Warriors
Rudy Gobert et Minnesota ont fini par venir à bout de Stephen Curry et des Warriors (photo : Robert Edwards-Imagn Images)

Stephen Curry trop esseulé dans le money time

Dans le quatrième quart-temps, Minnesota a frappé fort. La jeune paire Rob Dillingham – Terrence Shannon Jr. a lancé un 20-5 pour faire basculer la rencontre (108-96). Stephen Curry, excellent pour son retour après cinq matchs manqués, a tout tenté. Avec 39 points au total, il a encore enflammé le Chase Center en inscrivant deux tirs à trois points consécutifs pour redonner l’avantage à Golden State (115-114).

Mais les deux dernières minutes ont appartenu aux Timberwolves. Rudy Gobert a d’abord redonné l’avantage avec un dunk puissant, avant que Donte DiVincenzo, ancien Warrior, ne sanctionne son ex-équipe d’un tir primé décisif à 28 secondes de la fin. Un 11-3 final a scellé la victoire de Minnesota.

Avec 24 points et 14 rebonds, Rudy Gobert a dominé la peinture, parfaitement épaulé par Julius Randle (27 points, 9 rebonds, 6 passes) et Donte DiVincenzo (21 points). Une victoire référence pour les Wolves, qui confirment leur solidité même privés de leur star offensive.

Nolan Traoré a rejoué, mais comme les autres Français il a perdu

Rappelé par les Brooklyn Nets, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) a rejoué en NBA, un mois après. En 8 minutes 48, le meneur rookie n’a pas pu peser (1 rebond, 2 tirs manqués) et son équipe a perdu 119-111 contre Dallas, mais il est bien de retour pour engranger de l’expérience.

Les autres Français utilisés ce vendredi ont tous perdu. Zaccharie Risacher (10 points à 5/8, 3 rebonds et 2 passes décisives en 27 minutes) et Atlanta ont pris l’eau chez le leader de la conférence Est, Détroit (142-115). Autrement, Moussa Diabaté (2 points à 1/2 et 3 rebonds en 12 minutes) et Tidjane Salaün (5 points à 2/5, 2 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 17 minutes) n’étaient pas loin avec Charlotte mais les Hornets se sont inclinés face aux Bulls (126-129).

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
