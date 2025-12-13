Rudy Gobert impérial à l’intérieur, Minnesota fait plier Golden State sans Anthony Edwards

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) a encore rappelé son importance dans les raquettes NBA. En déplacement à Golden State, le pivot français a été l’un des grands artisans du succès des Minnesota Timberwolves (127-120) face aux Warriors, dans un match marqué par l’intensité, le suspense et 27 changements de leader au score. Privés d’Anthony Edwards et de Mike Conley, les Wolves ont trouvé leurs solutions à l’intérieur, là où Golden State a cruellement souffert.

Minnesota impose sa loi dans la raquette

Dès l’entame, les Timberwolves ont affiché leur plan de jeu. Sans Anthony Edwards, Minnesota a insisté près du cercle, s’appuyant sur un Julius Randle très agressif et sur la domination physique de Rudy Gobert. Le Français a rapidement imposé son impact au rebond et dans la finition, permettant aux siens de rester devant malgré l’adresse de Stephen Curry (28-27 après le premier quart-temps).

Naz Reid a ensuite pris le relais en sortie de banc pour maintenir la pression, mais l’absence de Gobert sur certaines séquences a permis aux Warriors de attaquer plus facilement le cercle. Golden State, porté par la paire Pat Spencer – Quinten Post, a alors viré en tête à la pause (63-61), malgré les efforts conjoints de Randle et Jaden McDaniels côté Minnesota.

Le duo Gobert – Randle fait la différence

Au retour des vestiaires, les Wolves ont clairement haussé leur intensité défensive. Deux balles perdues provoquées et un 6-0 express ont redonné l’avantage à Minnesota, avec un Rudy Gobert autoritaire pour conclure près du cercle. Stephen Curry a bien tenté de reprendre la main avec un enchaînement lay-up, tir primé et tir à mi-distance, mais Julius Randle lui a immédiatement répondu.

L’ailier fort des Wolves a initié un 9-0, ponctué par des tirs extérieurs de Jaden McDaniels et Donte DiVincenzo, pour redonner de l’air à Minnesota. Jimmy Butler, jusque-là discret, a alors pesé davantage pour permettre aux Warriors de terminer le troisième quart-temps sur un 12-3 et d’aborder le dernier acte avec une courte avance (91-88).

Stephen Curry trop esseulé dans le money time

Dans le quatrième quart-temps, Minnesota a frappé fort. La jeune paire Rob Dillingham – Terrence Shannon Jr. a lancé un 20-5 pour faire basculer la rencontre (108-96). Stephen Curry, excellent pour son retour après cinq matchs manqués, a tout tenté. Avec 39 points au total, il a encore enflammé le Chase Center en inscrivant deux tirs à trois points consécutifs pour redonner l’avantage à Golden State (115-114).

Mais les deux dernières minutes ont appartenu aux Timberwolves. Rudy Gobert a d’abord redonné l’avantage avec un dunk puissant, avant que Donte DiVincenzo, ancien Warrior, ne sanctionne son ex-équipe d’un tir primé décisif à 28 secondes de la fin. Un 11-3 final a scellé la victoire de Minnesota.

Avec 24 points et 14 rebonds, Rudy Gobert a dominé la peinture, parfaitement épaulé par Julius Randle (27 points, 9 rebonds, 6 passes) et Donte DiVincenzo (21 points). Une victoire référence pour les Wolves, qui confirment leur solidité même privés de leur star offensive.