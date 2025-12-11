Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama

Sans Victor Wembanyama, toujours absent à cause de sa blessure au mollet, les San Antonio Spurs ont parfaitement maîtrisé leur sujet face aux Lakers. L’équipe texane s’est imposée 132-119 au Crypto.com Arena et décroche son billet pour Las Vegas, où elle affrontera le redoutable Thunder d’Oklahoma City en demi-finale de la NBA Cup.

Stephon Castle prend les commandes de l’attaque des Spurs

Le jeune Stephon Castle a été la grande star de cette soirée angeleno. En seulement 27 minutes de jeu, le sophomore a inscrit 30 points avec une efficacité remarquable (10 sur 14 aux tirs), tout en captant 10 rebonds et délivrant 6 passes décisives. Son panier à 3-points à moins de deux minutes de la fin a définitivement brisé les espoirs de comeback des Lakers.

BAAAAANG ! Stephon Castle !

30 POINTS, 10 REBONDS, 6 PASSES Allez, bonne journée ! pic.twitter.com/EmsTG9V6d6 — NBA France (@NBAFRANCE) December 11, 2025

Les Spurs ont fait parler leur vitesse et leurs qualités athlétiques pour mettre à mal une défense poreuse de Los Angeles. De’Aaron Fox a également apporté sa contribution avec 20 points, notamment grâce à quelques tirs primés décisifs dans les moments cruciaux. Le collectif de San Antonio a parfaitement fonctionné, avec un banc qui a cumulé 46 points contre seulement 31 pour les remplaçants californiens.

Les Lakers courent après le score malgré Doncic et LeBron

Du côté de Los Angeles, Luka Doncic a terminé meilleur marqueur avec 35 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, mais il a été trop esseulé dans les moments décisifs. LeBron James a compilé 19 points et 15 rebonds, marquant la soirée d’un énorme poster sur Luke Kornet qui a enflammé le public.

"OHHHH LEBRON JAMES… A FEROCIOUS FLUSH!" CE POSTER DE LEBRON. 😳 pic.twitter.com/pxeCWvdSVa — NBA France (@NBAFRANCE) December 11, 2025

Cependant, les Lakers n’ont jamais réussi à combler leur retard après un premier quart-temps catastrophique défensivement. L’équipe de JJ Redick a multiplié les erreurs, offrant de nombreux tirs ouverts derrière l’arc aux Spurs et commettant trop de fautes. San Antonio a ainsi bénéficié de 36 lancers-francs, soit 10 de plus que leur moyenne saisonnière.

Cette victoire permet aux Spurs de signer un quatrième succès en cinq matchs et de grimper dans le top 4 de la Conférence Ouest, devançant désormais Houston. Direction Las Vegas pour un choc face au Thunder, avec l’espoir de voir Victor Wembanyama faire son retour après douze matchs d’absence.