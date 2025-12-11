Recherche
NBA

Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama

NBA - San Antonio s'impose 132-119 à Los Angeles et affrontera le Thunder en demi-finale. Stephon Castle brille avec 30 points tandis que Victor Wembanyama manque un 12e match consécutif.
00h00
Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama

Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Sans Victor Wembanyama, toujours absent à cause de sa blessure au mollet, les San Antonio Spurs ont parfaitement maîtrisé leur sujet face aux Lakers. L’équipe texane s’est imposée 132-119 au Crypto.com Arena et décroche son billet pour Las Vegas, où elle affrontera le redoutable Thunder d’Oklahoma City en demi-finale de la NBA Cup.

Stephon Castle prend les commandes de l’attaque des Spurs

Le jeune Stephon Castle a été la grande star de cette soirée angeleno. En seulement 27 minutes de jeu, le sophomore a inscrit 30 points avec une efficacité remarquable (10 sur 14 aux tirs), tout en captant 10 rebonds et délivrant 6 passes décisives. Son panier à 3-points à moins de deux minutes de la fin a définitivement brisé les espoirs de comeback des Lakers.

Les Spurs ont fait parler leur vitesse et leurs qualités athlétiques pour mettre à mal une défense poreuse de Los Angeles. De’Aaron Fox a également apporté sa contribution avec 20 points, notamment grâce à quelques tirs primés décisifs dans les moments cruciaux. Le collectif de San Antonio a parfaitement fonctionné, avec un banc qui a cumulé 46 points contre seulement 31 pour les remplaçants californiens.

Les Lakers courent après le score malgré Doncic et LeBron

Du côté de Los Angeles, Luka Doncic a terminé meilleur marqueur avec 35 points, 5 rebonds et 8 passes décisives, mais il a été trop esseulé dans les moments décisifs. LeBron James a compilé 19 points et 15 rebonds, marquant la soirée d’un énorme poster sur Luke Kornet qui a enflammé le public.

Cependant, les Lakers n’ont jamais réussi à combler leur retard après un premier quart-temps catastrophique défensivement. L’équipe de JJ Redick a multiplié les erreurs, offrant de nombreux tirs ouverts derrière l’arc aux Spurs et commettant trop de fautes. San Antonio a ainsi bénéficié de 36 lancers-francs, soit 10 de plus que leur moyenne saisonnière.

Cette victoire permet aux Spurs de signer un quatrième succès en cinq matchs et de grimper dans le top 4 de la Conférence Ouest, devançant désormais Houston. Direction Las Vegas pour un choc face au Thunder, avec l’espoir de voir Victor Wembanyama faire son retour après douze matchs d’absence.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
