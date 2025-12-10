Recherche
EuroLeague Féminine

Bourges prend sa revanche sur les Flammes Carolo, cette fois en EuroLeague

EuroLeague féminine - Au Prado, l'affiche franco-française entre Bourges et Charleville-Mézières a tourné en la faveur des hôtes, qui se sont largement imposées 85-57, gardant ses chances de qualification dans ce groupe de la mort de la deuxième phase.
00h00
Bourges prend sa revanche sur les Flammes Carolo, cette fois en EuroLeague

La finaliste WNBA Monique Akoa-Makani a frôlé le double-double

Crédit photo : Olivier Martin

Vu que les trois équipes françaises se sont qualifiées pour la deuxième phase qui ne comporte que deux groupes, c’était inévitable : deux d’entre elles devaient forcément s’affronter un jour ou l’autre. La première opposition franco-française de cette EuroLeague féminine 2025/26 a donc eu lieu entre le Tango Bourges et les Flammes Carolo, maintenant membres du même groupe E. Et il n’y a pas eu photo.

– Journée 7

Il faut dire que les joueuses de Charleville-Mézières arrivaient dans cette deuxième phase avec un statut de “petit poucet”. Dans un groupe de la mort avec des ogres de l’EuroLeague féminine (Prague, Schio, Gérone, Bourges, Galatasaray), elles seront ciblées par la concurrence. D’autant plus qu’elles arrivent avec le pire bilan du groupe, transféré depuis la première phase (2 victoires pour 4 défaites), et sont donc loin derrière les cinq autres équipes qui ont toutes des bilans positifs. Bourges est donc le premier club à en profiter.

Deux mois après leur défaite en championnat, les Bérruyères ont pris leur revanche sur les Flammes, grâce à une dynamique bien différente qu’au mois d’octobre. Devant le Prado, cette victoire a mis du temps à prendre forme, mais l’écart final est sans appel : 85-57, soit +28. Tima Pouye termine MVP avec 20 points, 8 rebonds et 25 d’évaluation. À noter que du côté des Flammes Carolo, on a pu apercevoir pendant 6 minutes… Amel Bouderra, pourtant censée être retraitée depuis cet été.

Développement à venir…

Les Bérruyères ont célébré avec leur public, y compris avec un clapping (photo : Olivier Martin)
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
