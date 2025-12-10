Tyson Ward blessé, l’Olympiakos privé de l’ancien ailier du Paris Basketball

L’Olympiakos doit faire face à un coup dur avec la blessure de l’un de ses joueurs clés. Tyson Ward a été diagnostiqué avec un œdème osseux dans la partie antérieure du condyle tibial latéral, une blessure qui l’éloignera des parquets pendant environ quatre semaines selon le staff médical du club grec.

PROFIL JOUEUR Tyson WARD Poste(s): Ailier Taille: 198 cm Âge: 28 ans (26/07/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 9,5 #58 REB 3,8 #48 PD 2,3 #45

Une absence qui bouleverse les plans de Bartzokas

Cette blessure représente un véritable problème pour Geórgios Bartzókas et son équipe. L’ailier n’avait manqué aucun match depuis le début de la saison et s’était imposé comme un élément important de la rotation, avec près de 20 minutes de temps de jeu par rencontre. Ses statistiques de 7,2 points, 3,1 rebonds et 2,5 passes décisives témoignaient de son apport polyvalent.

La situation se complique davantage pour l’Olympiakos avec la blessure simultanée de Shaquielle McKissic. Cette double absence contraint l’entraîneur grec à revoir ses rotations et à s’appuyer sur d’autres solutions.

Kostas Papanikolaou devrait logiquement bénéficier de temps de jeu supplémentaire, tandis qu’Evan Fournier sera probablement aligné au poste 3, comme cela arrive souvent pour lui permettre d’évoluer aux côtés de Tyler Dorsey.

Des alternatives tactiques à explorer

Geórgios Bartzókas pourrait également avoir recours à un cinq majeur souvent testé et qui s’est révélé efficace par le passé, avec Alec Peters positionné au poste 3 et Sasha Vezenkov au poste 4. Cette configuration offrirait plus de polyvalence offensive tout en maintenant un bon spacing sur le terrain.

L’absence de Ward intervient à un moment crucial de la saison, alors que l’Olympiakos lutte pour maintenir sa position en EuroLeague (7e avec 8 victoires en 13 matches). Le club du Pirée devra faire preuve d’adaptabilité pour compenser cette perte temporaire mais significative dans sa quête de qualification pour les playoffs européens.