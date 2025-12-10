Recherche
NBA

Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline

NBA - Anthony Davis pourrait quitter les Dallas Mavericks avant la trade deadline du 5 février. Trois équipes de la Conférence Est - Detroit Pistons, Atlanta Hawks et Toronto Raptors - se positionnent déjà pour tenter d'acquérir l'intérieur All-Star.
00h00
Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline

Anthony Davis va-t-il changer de franchise NBA ?

Crédit photo : © Andrew Dieb-Imagn Images

L’avenir d’Anthony Davis à Dallas Mavericks devient de plus en plus incertain. Selon les informations de Shams Charania d’ESPN, l’intérieur des Mavericks fait désormais l’objet de discussions sérieuses concernant un potentiel transfert, alors que trois franchises de l’Est se tiennent prêtes à passer à l’action.

Les Mavericks traversent une période délicate avec un bilan de 9 victoires pour 16 défaites, les plaçant au 11e rang de la Conférence Ouest. Malgré quatre victoires sur les cinq derniers matchs et l’apport d’Anthony Davis pour diversifier l’attaque texane et libérer Cooper Flagg, l’organisation hésite sur l’avenir à long terme de son intérieur vedette.

Trois prétendants sérieux en Conférence Est

Rich Paul, l’agent d’Anthony Davis, a récemment rencontré Michael Finley et Matt Riccardi, les dirigeants intérimaires de Dallas, pour obtenir des éclaircissements sur les intentions du club. À 32 ans, Davis dispose encore de deux ans et demi de contrat avec une player option à 62,8 millions de dollars pour la saison 2027-2028.

Les Detroit Pistons, actuellement meilleure équipe de l’Est avec 19 victoires et 5 défaites, voient en Davis un joueur capable d’élever encore leur plafond en playoffs. L’intérieur All-Star pourrait apporter l’expérience et le leadership nécessaires pour encadrer leur jeune effectif prometteur.

Les Atlanta Hawks (14-11), qui réalisent un bon début de saison, cherchent une pièce majeure pour stabiliser leur nouvelle ère. Davis représenterait un renfort considérable dans le secteur intérieur pour une franchise ambitieuse dans une Conférence Est plus ouverte que jamais.

Quant aux Toronto Raptors, 4e à l’Est, ils pourraient se montrer particulièrement agressifs sur le marché pour saisir cette opportunité de revenir dans la course aux finales de Conférence.

Dallas garde toutes les options ouvertes

Le front office des Mavericks n’a fait aucune promesse à Anthony Davis, préférant observer l’évolution de l’équipe avant de prendre une décision définitive. Une extension reste possible dès le 6 août prochain, avec un contrat maximum de quatre ans pour 275 millions de dollars.

Cependant, Davis n’est pas le seul joueur susceptible de partir si les résultats restent décevants. Daniel Gafford, Klay Thompson et D’Angelo Russell font également partie des joueurs qui pourraient être échangés dans les prochaines semaines.

La trade deadline du 5 février approche et le marché risque de s’emballer autour d’un joueur du calibre d’Anthony Davis – 10 fois All-Star et champion NBA 2020. Pour l’intérieur, un échange vers l’une de ces trois franchises signifierait une première expérience en Conférence Est après avoir toujours évolué à l’Ouest depuis son arrivée en NBA.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
