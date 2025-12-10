Massimo Cancellieri, au bon souvenir de la Betclic ÉLITE avec une large victoire à Bourg : « La France me manque beaucoup »

Depuis qu’il a quitté le championnat de France, à l’issue d’une saison 2023/24 inégale avec la SIG Strasbourg, Massimo Cancellieri a pris l’habitude d’embêter les équipes tricolores.

Avec le PAOK Salonique l’an dernier, il avait largement dominé la JDA Dijon lors du deuxième tour de la FIBA Europe Cup (95-81), avant surtout d’éliminer Cholet Basket pour un petit point au terme d’une demi-finale épique.

Retourné dans son Italie natale, à Trento, l’ancien entraîneur de Limoges a vécu un cauchemar lors du premier match de la saison contre la JL Bourg (48-79). Mais il s’est superbement rattrapé mardi à Ékinox, en assommant le leader de l’EuroCup (73-91).

Une large victoire notamment décrochée devant les yeux de son ex-adjoint limougeaud, Yacine Aouadi. Et Massimo Cancellieri, qui n’a jamais caché son désir, de revenir un jour coacher en Betclic ÉLITE s’est rappelé au bon souvenir du basket français.

« La France me manque beaucoup », a-t-il glissé à Ghislain Gros, le rédacteur en chef de Ma(g)ville. « C’est un pays qui signifie beaucoup à mes yeux. Ce fut Limoges (qui m’a tendu la main) en premier, mais la France m’a donné la possibilité d’aller vers un autre niveau. Je remercierais toujours ce pays, les entraîneurs, Nicola (Alberani), Crawford (Palmer), Kevin Anstett qui m’ont donné la chance d’y coacher. Ils ont changé ma carrière. J’ai trouvé un niveau d’organisation et de technique basket vraiment haut. Je pense avoir réalisé des choses positives en Betclic ÉLITE (dans le Top 4 en 2021/22 avec le CSP, ndlr) et ça me manque car je me sentais vraiment bien ici. »