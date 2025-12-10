Recherche
EuroCup

Massimo Cancellieri, au bon souvenir de la Betclic ÉLITE avec une large victoire à Bourg : « La France me manque beaucoup »

Ancien entraîneur de Limoges (2021/23) et de Strasbourg (2023/24), Massimo Cancellieri était de retour en France mardi soir pour un match d'EuroCup à Bourg-en-Bresse. Après la large victoire de son équipe de Trento, le coach italien est revenu sur l'impact de la Betclic ÉLITE dans son parcours personnel.
|
00h00
Résumé
Écouter
Massimo Cancellieri, au bon souvenir de la Betclic ÉLITE avec une large victoire à Bourg : « La France me manque beaucoup »

Six matchs contre des équipes françaises depuis son départ, et trois victoires pour Massimo Cancellieri

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Depuis qu’il a quitté le championnat de France, à l’issue d’une saison 2023/24 inégale avec la SIG Strasbourg, Massimo Cancellieri a pris l’habitude d’embêter les équipes tricolores.

Avec le PAOK Salonique l’an dernier, il avait largement dominé la JDA Dijon lors du deuxième tour de la FIBA Europe Cup (95-81), avant surtout d’éliminer Cholet Basket pour un petit point au terme d’une demi-finale épique.

LIRE AUSSI

Retourné dans son Italie natale, à Trento, l’ancien entraîneur de Limoges a vécu un cauchemar lors du premier match de la saison contre la JL Bourg (48-79). Mais il s’est superbement rattrapé mardi à Ékinox, en assommant le leader de l’EuroCup (73-91).

Une large victoire notamment décrochée devant les yeux de son ex-adjoint limougeaud, Yacine Aouadi. Et Massimo Cancellieri, qui n’a jamais caché son désir, de revenir un jour coacher en Betclic ÉLITE s’est rappelé au bon souvenir du basket français.

LIRE AUSSI

« La France me manque beaucoup », a-t-il glissé à Ghislain Gros, le rédacteur en chef de Ma(g)ville. « C’est un pays qui signifie beaucoup à mes yeux. Ce fut Limoges (qui m’a tendu la main) en premier, mais la France m’a donné la possibilité d’aller vers un autre niveau. Je remercierais toujours ce pays, les entraîneurs, Nicola (Alberani), Crawford (Palmer), Kevin Anstett qui m’ont donné la chance d’y coacher. Ils ont changé ma carrière. J’ai trouvé un niveau d’organisation et de technique basket vraiment haut. Je pense avoir réalisé des choses positives en Betclic ÉLITE (dans le Top 4 en 2021/22 avec le CSP, ndlr) et ça me manque car je me sentais vraiment bien ici. »

