Une pâle copie de la JL Bourg subit son deuxième revers de la saison en EuroCup

Phénomène rare du calendrier, la JL Bourg disputait ce mardi 9 décembre son troisième match en cinq jours. Et après un premier match excellent contre Buducnost (+15), le deuxième avait déjà été plus compliqué face à Nanterre ce dimanche (+3). Deux jours plus tard, l’énergie n’était tout simplement plus au rendez-vous. Face à une équipe de Trento menée par Massimio Cancellieri qui reprenait du poil de la bête depuis quelques matchs, cela n’a pas pardonné. « Félicitations à Trento, qui ont joué un super basket. Nous, on a seulement joué 5 minutes » a conclu, dépité, Freddy Fauthoux au micro de l’EuroLeague TV après la rencontre.

La JL a en effet connu deux gros runs dans ce match, à chaque fois en sortant des vestiaires. Un 19-5 pour débuter le match, puis un 13-0 au début du troisième quart-temps. Mais le reste du temps, on n’a pas du tout reconnu l’équipe qui était leader de son groupe jusque là. Apathiques en attaque, permissifs en défense, comme résignés, les joueurs burgiens ont vu l’écart grandir et grandir, devant des fans d’Ekinox pas habitués à ce genre de spectacles cette saison. La JL a donc grillé un joker, mais rien de rédhibitoire. Sauf que leur première place est désormais partagée avec Besiktas, à égalité de bilan.

