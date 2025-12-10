Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup

Les New York Knicks ont enfin franchi le cap des quarts de finale de la NBA Cup en s’imposant 117-101 face aux Toronto Raptors à Scotiabank Arena. Après deux échecs consécutifs à ce stade de la compétition, la franchise de Manhattan décroche son premier ticket pour Las Vegas et les demi-finales du tournoi.

Jalen Brunson a été l’artisan principal de cette qualification historique avec une performance remarquable de 35 points. Le meneur des Knicks a donné le ton dès le premier quart-temps en inscrivant 20 points, établissant son record personnel de la saison sur une période. Il a terminé la rencontre avec un excellent 13 sur 19 aux tirs et 6 sur 9 à 3-points, ajoutant 4 passes décisives à sa ligne statistique.

Une qualification acquise dès la mi-temps

Malgré un début de match brouillon marqué par de nombreuses pertes de balle, les Knicks ont pris le contrôle de la partie au deuxième quart-temps. Les Raptors, privés d’Immanuel Quickley (malade) et RJ Barrett (genou), ont complètement coulé durant cette période en ne marquant que 13 points et en ratant 13 de leurs 15 premiers tirs.

Josh Hart a également brillé avec 21 points, 6 rebonds, 4 passes et 2 contres à 8 sur 11 aux tirs, dont 4 sur 7 à 3-points. Sa montée en puissance en début de seconde mi-temps a permis aux Knicks de creuser définitivement l’écart jusqu’à +24 points. OG Anunoby s’est montré précieux en défense avec 2 contres et 2 interceptions, étouffant les tentatives offensives des Raptors.

New York menait déjà 69-52 à la pause avec un excellent 61% de réussite aux tirs, scellant pratiquement le sort de la rencontre. Malgré les 31 points de Brandon Ingram côté Toronto, les Raptors n’ont jamais réellement donné l’impression de pouvoir inverser la tendance, enchaînant leur quatrième défaite consécutive à domicile.

Les Knicks rejoignent ainsi le Orlando Magic, vainqueur du Miami Heat 117-108, en demi-finales de la NBA Cup. Cette qualification marque un tournant pour une équipe qui reste la seule franchise à avoir atteint les quarts de finale lors de chacune des trois éditions du tournoi, mais qui n’avait jamais franchi ce cap jusqu’à présent.