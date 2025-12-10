Retour différé pour Victor Wembanyama

Absent depuis le 14 novembre en raison d’une élongation au mollet gauche, Victor Wembanyama était attendu sur les parquets dans la nuit de mercredi à jeudi en quart de finale de la NBA Cup face aux Los Angeles Lakers.

Mais il n’en sera finalement rien, et la superstar française des Spurs restera en civil dans l’antre californienne. Fidèle à sa tradition de précaution maximale, la franchise de San Antonio l’a officiellement listé comme forfait pour la rencontre, malgré son caractère couperet.

« Pas quelque chose que l’on veut prendre à la légère »

« D’un point de vue médical, nous ne traiteront pas ce match différemment des autres », prévenait le coach, Mitch Johnson, plus tôt dans la semaine. « Comme on l’a vu ces derniers temps dans la ligue (en référence notamment à Tyrese Haliburton, victime d’une rupture du tendon d’Achille alors qu’il a pris le risque de jouer avec la même blessure, ndlr), les blessures musculaires au mollet ne sont pas quelque chose que l’on veut prendre à la légère. On ne va rien forcer. »

Le staff médical des Spurs a donc estimé que Victor Wembanyama n’était toujours pas revenu à 100% de ses capacités et n’a pas voulu prendre le moindre risque avec son joueur vedette.

En tenue ce week-end ou le 17 décembre ?

Si San Antonio venait à l’emporter chez les Lakers, alors Wemby disposerait de trois jours supplémentaires afin d’être prêt pour le dernier carré du week-end à Las Vegas. En cas de défaite, les délais seraient portés à une semaine, avec une prochaine rencontre programmée à Washington le 17 décembre.

Depuis sa blessure, l’ancien intérieur de Nanterre a manqué onze matchs. Ce qui n’a pas trop gêné, sur le papier, les Spurs, qui en ont remporté huit.