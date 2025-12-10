Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Retour différé pour Victor Wembanyama

Alors que le quart de finale de NBA Cup chez les Los Angeles Lakers avait été ciblé pour le retour de Victor Wembanyama, la superstar française des Spurs restera au repos quelques jours supplémentaires. La franchise texane ne souhaite pas prendre le moindre risque avec son mollet.
|
00h00
Résumé
Écouter
Retour différé pour Victor Wembanyama

Victor Wembanyama restera au moins un match de plus en civil

Crédit photo : Stephen Lew-Imagn Images

Absent depuis le 14 novembre en raison d’une élongation au mollet gauche, Victor Wembanyama était attendu sur les parquets dans la nuit de mercredi à jeudi en quart de finale de la NBA Cup face aux Los Angeles Lakers.

LIRE AUSSI

Mais il n’en sera finalement rien, et la superstar française des Spurs restera en civil dans l’antre californienne. Fidèle à sa tradition de précaution maximale, la franchise de San Antonio l’a officiellement listé comme forfait pour la rencontre, malgré son caractère couperet.

Le communiqué des Spurs qui officialise le forfait de Wemby

« Pas quelque chose que l’on veut prendre à la légère »

« D’un point de vue médical, nous ne traiteront pas ce match différemment des autres », prévenait le coach, Mitch Johnson, plus tôt dans la semaine. « Comme on l’a vu ces derniers temps dans la ligue (en référence notamment à Tyrese Haliburton, victime d’une rupture du tendon d’Achille alors qu’il a pris le risque de jouer avec la même blessure, ndlr), les blessures musculaires au mollet ne sont pas quelque chose que l’on veut prendre à la légère. On ne va rien forcer. » 

Le staff médical des Spurs a donc estimé que Victor Wembanyama n’était toujours pas revenu à 100% de ses capacités et n’a pas voulu prendre le moindre risque avec son joueur vedette.

En tenue ce week-end ou le 17 décembre ?

Si San Antonio venait à l’emporter chez les Lakers, alors Wemby disposerait de trois jours supplémentaires afin d’être prêt pour le dernier carré du week-end à Las Vegas. En cas de défaite, les délais seraient portés à une semaine, avec une prochaine rencontre programmée à Washington le 17 décembre.

Depuis sa blessure, l’ancien intérieur de Nanterre a manqué onze matchs. Ce qui n’a pas trop gêné, sur le papier, les Spurs, qui en ont remporté huit.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
G League
00h00Rayan Rupert s’amuse pour sa première apparition en G-League de la saison
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
Carla Leite et Saragosse ont passé un 25-0 à Valence dans le dernier quart-temps
EuroLeague Féminine
00h00Carla Leite guide Saragosse vers une incroyable 25-0 à Valence en EuroLeague
Jean-Marc Pansa a remporté sa première victoire de la saison de BCL
Basketball Champions League
00h00Avec un très bon Jean-Marc Pansa, Sabah écrase Nymburk et décroche sa première victoire en BCL
Basketball Champions League
00h00Première défaite européenne de Chalon, qui prend l’eau à 3-points dans les cinq dernières minutes
Betclic ELITE
00h00Après Saint-Quentin, au tour du Portel de se faire corriger par Paris
Coupe de France Masculine
00h00L’ASVEL bourreau de Saint-Quentin en Coupe pour la deuxième année d’affilée
EuroCup
00h00Une pâle copie de la JL Bourg subit son deuxième revers de la saison en EuroCup
Betclic ELITE
00h00Limoges rompt sa terrible série et enfonce le BCM dans la zone rouge
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
Evan Fournier veut finir sa carrière à l'Olympiakos
NBA
00h00Evan Fournier veut terminer sa carrière à l’Olympiakos : « C’est ici que je veux rester »
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
NBA
00h00Dylan Harper clutch face aux Pelicans : le rookie des Spurs brille dans un duel épique contre Derik Queen
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
1 / 0