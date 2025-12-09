Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings

La première de Maxime Raynaud dans le cinq majeur des Sacramento Kings avait coïncidé avec une victoire, bienfaitrice face à Miami (111-127). La seconde ne l’a pas été en revanche ce mardi 9 décembre, sur le terrain d’Indiana (116-105) mais le Français a une nouvelle fois montré qu’il avait toutes les qualités pour compenser l’absence actuelle de Domantas Sabonis.

Maxime Raynaud et le 207e triple-double de Russell Westbrook ne suffisent pas

Si Indiana a dominé pendant la majeure partie du match, passant d’une avance de 66-51 à la mi-temps à quasiment la vingtaine de points (77-58) dès le début du troisième quart-temps, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) et les Kings ont commencé à renverser la vapeur à partir de ce moment-là. Profitant des offrandes de Russell Westbrook, autour de son 207e triple-double en carrière (23 points, 13 rebonds et 14 passes décisives), l’ailier-fort tricolore a contribué au retour des Californiens dans la partie.

Avec 37 points marqués dans le 3e quart-temps pour réduire l’écart à 92-88 à l’entame de la dernière période, Sacramento a fait sévèrement cogiter Indiana, passant même devant (97-101). Mais le duo canadien Nembhard – Mathurin a enchaîné les tirs à 3-points pour directement redonner le momentum aux Pacers, faisant la différence face à des Kings ayant entamé leur sprint final bien auparavant et donc logiquement à court de jus dans les derniers instants (116-105).

Maxime Raynaud peut en tout cas se satisfaire de sa nouvelle sortie comme membre du cinq majeur des Sacramento Kings. L’ancien joueur de l’université de Stanford a compilé 13 points (5/8 aux tirs et 3/4 aux LFs), 8 rebonds (dont 3 offensifs), 3 passes décisives et 3 ballons perdus en 23 minutes de jeu.

Maxime Raynaud 🇫🇷 cette nuit 13 points

8 rebonds

3 passes

5/8 au tir

en 23 minutes Seul titulaire qui termine avec un +/- positif. Il est volontaire, fait les efforts, se place et se déplace super bien… Son QI basket et son intensité sont récompenséspic.twitter.com/fEHQ0go9mr — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 9, 2025

Après un mois de novembre très compliqué pour les Kings (8 défaites en 10 matchs), à laquelle s’est ajouté une nouvelle défaite début décembre, l’entraîneur de Sacramento Doug Christie avait décidé de lancer dans le grand bain du cinq majeur, Maxime Raynaud. Bien lui en a pris puisque la titularisation du Français a rimé avec une victoire, contre Miami (111-127). Pas contre Indiana cependant mais Maxime Raynaud aura à fortiori d’autres occasions de se montrer prochainement et de contribuer à une victoire, pourquoi pas face à ses compatriotes Rayan Rupert et Sidy Cissoko lors d’une double confrontation à venir contre les Portland Trail Blazers (19 et 21 décembre).