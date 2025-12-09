Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings

NBA - Titulaire pour la 2e fois d'affilée avec les Sacramento Kings, Maxime Raynaud n'a tout de fois pas pu empêcher la défaite de son équipe, partie de trop loin chez les Indiana Pacers (116-105). Mais le Français a de nouveau livré une prestation de bonne facture.
|
00h00
Résumé
Écouter
Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings

Maxime Raynaud et les Kings ont du laisser Benedict Mathurin et les Pacers l’emporter.

Crédit photo : Trevor Ruszkowski-Imagn Images

La première de Maxime Raynaud dans le cinq majeur des Sacramento Kings avait coïncidé avec une victoire, bienfaitrice face à Miami (111-127). La seconde ne l’a pas été en revanche ce mardi 9 décembre, sur le terrain d’Indiana (116-105) mais le Français a une nouvelle fois montré qu’il avait toutes les qualités pour compenser l’absence actuelle de Domantas Sabonis.

LIRE AUSSI

Maxime Raynaud et le 207e triple-double de Russell Westbrook ne suffisent pas

Si Indiana a dominé pendant la majeure partie du match, passant d’une avance de 66-51 à la mi-temps à quasiment la vingtaine de points (77-58) dès le début du troisième quart-temps, Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) et les Kings ont commencé à renverser la vapeur à partir de ce moment-là. Profitant des offrandes de Russell Westbrook, autour de son 207e triple-double en carrière (23 points, 13 rebonds et 14 passes décisives), l’ailier-fort tricolore a contribué au retour des Californiens dans la partie.

Avec 37 points marqués dans le 3e quart-temps pour réduire l’écart à 92-88 à l’entame de la dernière période, Sacramento a fait sévèrement cogiter Indiana, passant même devant (97-101). Mais le duo canadien Nembhard – Mathurin a enchaîné les tirs à 3-points pour directement redonner le momentum aux Pacers, faisant la différence face à des Kings ayant entamé leur sprint final bien auparavant et donc logiquement à court de jus dans les derniers instants (116-105).

Maxime Raynaud peut en tout cas se satisfaire de sa nouvelle sortie comme membre du cinq majeur des Sacramento Kings. L’ancien joueur de l’université de Stanford a compilé 13 points (5/8 aux tirs et 3/4 aux LFs), 8 rebonds (dont 3 offensifs), 3 passes décisives et 3 ballons perdus en 23 minutes de jeu.

Maxime RAYNAUD
Maxime RAYNAUD
13
PTS
8
REB
3
PDE
Logo NBA
IND
116 105
SAC

Après un mois de novembre très compliqué pour les Kings (8 défaites en 10 matchs), à laquelle s’est ajouté une nouvelle défaite début décembre, l’entraîneur de Sacramento Doug Christie avait décidé de lancer dans le grand bain du cinq majeur, Maxime Raynaud. Bien lui en a pris puisque la titularisation du Français a rimé avec une victoire, contre Miami (111-127). Pas contre Indiana cependant mais Maxime Raynaud aura à fortiori d’autres occasions de se montrer prochainement et de contribuer à une victoire, pourquoi pas face à ses compatriotes Rayan Rupert et Sidy Cissoko lors d’une double confrontation à venir contre les Portland Trail Blazers (19 et 21 décembre).

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
sworn
Très content pour lui qu'il puisse se montrer. Dès qu'il a une importunité, il fait des stats, certes dans une équipe de merde mais on a vu d'autres qui ni sont jamais parvenu....
Répondre
(0) J'aime
Livenews
bartecheky saint-quentin
Betclic ELITE
00h00Eric Bartecheky positif pour sa première avec Saint-Quentin : « Il y a des choses à garder »
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
Hugo Yimga-Moukouri
Betclic ELITE
00h00Scouting Report – Entre puissance et promesse, l’éclosion d’Hugo Yimga-Moukouri
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Nancy Fora est arrêtée pour de longs mois
EuroLeague Féminine
00h00Blessée en sélection nationale, la meneuse de Bourges est out plusieurs mois
Nathan Soliman porte le Pôle France sur ses épaules cette saison
NM1
00h00Nathan Soliman signe un match très solide contre le leader Levallois
NM1
00h00Boulogne-sur-Mer privé de Jeff Kebe : le SOMB rappelle Louis Weber pour tenir le cap
ELITE 2
00h00Willem Brandwijk quitte Aix-Maurienne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
LeBron James concentré au moment de tirer un lancer franc avec le maillot des Lakers, lors d’un match face aux Philadelphia 76ers.
NBA
00h00Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)
James Harden en tenue des Los Angeles Clippers pointant du doigt pendant un match, symbolisant son ascension dans le Top 10 des scoreurs NBA.
NBA
00h00Top 10 NBA : James Harden rejoint Kobe et Jordan dans la liste mythique des plus grands scoreurs
Victor Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement avec les Spurs, retour imminent contre les Lakers ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele efficace, New York renverse Orlando au Madison Square Garden
1 / 0