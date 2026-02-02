Recherche
NBA

Jaylen Brown domine face aux Bucks, victoire écrasante des Celtics 107-79

Jaylen Brown brille avec 30 points et 13 rebonds dans la victoire de Boston face à Milwaukee. Les Celtics renversent un début difficile pour s'imposer avec 28 points d'écart au TD Garden.
00h00
Résumé
Jaylen Brown domine face aux Bucks, victoire écrasante des Celtics 107-79

Les Celtics ont connu le pire des démarrages possibles, accusant un retard de 12-0 en début de match.

Crédit photo : © Bob DeChiara-Imagn Images

Les Boston Celtics ont livré une performance remarquable au TD Garden, s’imposant largement face aux Milwaukee Bucks sur le score de 107-79. Une victoire d’autant plus impressionnante que Boston avait pourtant mal entamé la rencontre.

Un début cauchemardesque rapidement oublié

Les Celtics ont connu le pire des démarrages possibles, accusant un retard de 12-0 en début de match. Mais Boston a su réagir de manière spectaculaire, renversant complètement la tendance pour mener jusqu’à 31 points d’avance au cours de la partie.

Cette capacité de réaction témoigne de la maturité et de la profondeur d’effectif des champions en titre, capables de surmonter les moments difficiles pour imposer leur rythme.

Jaylen Brown en mode patron

L’ailier des Celtics a une fois de plus démontré pourquoi il fait partie des meilleurs joueurs de la ligue. Avec 30 points et 13 rebonds, Brown a signé son quatrième double-double en sept matchs, confirmant sa forme exceptionnelle.

Sa performance offensive et son impact au rebond ont été déterminants dans cette victoire convaincante face à une équipe de Milwaukee qui n’a jamais trouvé la solution pour contenir l’attaque des Celtics.

Le banc de Boston a également apporté une contribution précieuse, notamment grâce à Anfernee Simons qui a ajouté 27 points avec une efficacité remarquable à 3-points (6 réussites sur 10 tentatives). Simons a particulièrement brillé en premier quart-temps avec 11 points, aidant son équipe à revenir dans le match.

La performance défensive des Celtics mérite d’être soulignée : les 79 points encaissés constituent le plus faible total accordé par Boston cette saison. Une démonstration de force qui promet de belles choses pour les champions, qui se déplaceront mardi soir à Dallas pour affronter les Mavericks.

NBA
NBA
