« Quand on joue comme ça… » : la JDA Dijon s’offre le scalp de l’ASVEL !

Et Axel Julien, spécialiste des trick shots, s’est fendu d’un lay-up spectaculaire dont il a le secret, avant de venir hurler sa rage devant tout le Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, tapant à plusieurs reprises sur son biceps. Il restait 43 secondes à jouer et le Varois venait de sécuriser la victoire dijonnaise en y ajoutant la faute de Braian Angola, expulsé dans la foulée.

💪 | La rage d’Axel Julien dans une atmosphère de folie ! 🔥 Suivez la rencontre GRATUITEMENT ici : https://t.co/m8Y10ExOV1 ! 📲#BetclicELITE @jdadijonbasket pic.twitter.com/VsW90fhDB6 — DAZN France (@DAZN_FR) February 1, 2026

L’expressif meneur avait alors beaucoup de choses à expulser. À commencer par la frustration d’une saison inégale, et surtout d’un dernier match complètement raté à Dunkerque (85-93). « On avait à cœur de se rattraper après le BCM », a-t-il exprimé après coup au micro de DAZN. « On a vraiment fait un faux-pas là-bas, avec un manque d’engagement vraiment haut. »

Malgré un effectif extrêmement réduit (sans Bibbins, Stockton, Narace et Stockton), la JDA a corrigé tout cela lors d’un duel toujours très attendu face à l’ASVEL. De retour dans leurs standards défensifs, les Bourguignons ont longtemps dominé les Villeurbannais dans l’intensité, conférant au score des proportions inattendues (67-43, 26e minute), avant que leur faible rotation (sept joueurs seulement à plus de 10 minutes) ne leur confère des sueurs froides.

Edwin Jackson a mené la révolte de l’ASVEL, qui est revenue jusqu’à une seule petite possession (82-80, puis 88-86). Mais il est de coutume de dire que le plus dur n’est pas de revenir, plutôt de passer devant. L’adage s’est vérifié puisque les hommes de Pierric Poupet sont repartis bredouilles de Côte d’Or. Mais ce n’est pas leur money-time qui est en cause. « On a mal commencé et ça nous coûte la victoire », peste Armel Traoré au micro de DAZN.

À la lutte pour les playoffs, la JDA Dijon a peut-être signé son match référence (victoire 99-90), avec six joueurs à plus de 10 points, et, cerise sur le gâteau, a profité de la défaite de Nancy pour s’emparer seule de la 10e place. « Il nous manquait des joueurs mais on savait qu’on allait tout donner », confie Axel Julien. « On a fait un super match, on les a gênés défensivement. Quand on joue comme ça, on joue forcément mieux… On connait beaucoup de hauts et de bas cette saison : il faut arriver à garder cela pour tous les matchs et pour mieux s’exporter. » Histoire de ne plus avoir à se rattraper d’une bévue comme le déplacement de Gravelines une semaine sur deux…