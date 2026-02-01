Recherche
Betclic ELITE

« Quand on joue comme ça… » : la JDA Dijon s'offre le scalp de l'ASVEL !

Betclic ÉLITE - En appel après une défaite douteuse à Gravelines-Dunkerque, la JDA Dijon a superbement réagi en signant un petit exploit contre l'ASVEL (99-90).
|
00h00
Résumé
Écouter
« Quand on joue comme ça… » : la JDA Dijon s'offre le scalp de l'ASVEL !

Le lay-up décisif d’Axel Julien

Crédit photo : FOXAEP

Et Axel Julien, spécialiste des trick shots, s’est fendu d’un lay-up spectaculaire dont il a le secret, avant de venir hurler sa rage devant tout le Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, tapant à plusieurs reprises sur son biceps. Il restait 43 secondes à jouer et le Varois venait de sécuriser la victoire dijonnaise en y ajoutant la faute de Braian Angola, expulsé dans la foulée.

L’expressif meneur avait alors beaucoup de choses à expulser. À commencer par la frustration d’une saison inégale, et surtout d’un dernier match complètement raté à Dunkerque (85-93). « On avait à cœur de se rattraper après le BCM », a-t-il exprimé après coup au micro de DAZN. « On a vraiment fait un faux-pas là-bas, avec un manque d’engagement vraiment haut. » 

Axel JULIEN
Axel JULIEN
17
PTS
7
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
JDA
99 90
ASV

Malgré un effectif extrêmement réduit (sans Bibbins, Stockton, Narace et Stockton), la JDA a corrigé tout cela lors d’un duel toujours très attendu face à l’ASVEL. De retour dans leurs standards défensifs, les Bourguignons ont longtemps dominé les Villeurbannais dans l’intensité, conférant au score des proportions inattendues (67-43, 26e minute), avant que leur faible rotation (sept joueurs seulement à plus de 10 minutes) ne leur confère des sueurs froides.

Edwin Jackson a mené la révolte de l’ASVEL, qui est revenue jusqu’à une seule petite possession (82-80, puis 88-86). Mais il est de coutume de dire que le plus dur n’est pas de revenir, plutôt de passer devant. L’adage s’est vérifié puisque les hommes de Pierric Poupet sont repartis bredouilles de Côte d’Or. Mais ce n’est pas leur money-time qui est en cause. « On a mal commencé et ça nous coûte la victoire », peste Armel Traoré au micro de DAZN.

Braian ANGOLA
Braian ANGOLA
23
PTS
1
REB
4
PDE
Logo Betclic ELITE
JDA
99 90
ASV

À la lutte pour les playoffs, la JDA Dijon a peut-être signé son match référence (victoire 99-90), avec six joueurs à plus de 10 points, et, cerise sur le gâteau, a profité de la défaite de Nancy pour s’emparer seule de la 10e place. « Il nous manquait des joueurs mais on savait qu’on allait tout donner », confie Axel Julien. « On a fait un super match, on les a gênés défensivement. Quand on joue comme ça, on joue forcément mieux… On connait beaucoup de hauts et de bas cette saison : il faut arriver à garder cela pour tous les matchs et pour mieux s’exporter. » Histoire de ne plus avoir à se rattraper d’une bévue comme le déplacement de Gravelines une semaine sur deux…

– Journée 18
Dijon
Dijon
Suivre
ASVEL
ASVEL
Suivre

raoul_fonfrin
Encore une prestation arbitrale scandaleuse. Cette fois-ci c'est l'ASVEL qui en patît. A qui le tour ?
Répondre
(0) J'aime
ideja
🤔
Répondre
(0) J'aime
silk
Belle perf de Dijon surtout en jouant à 8 avec seulement 3 intérieurs de métier. Et papi Holston, 40 ans depuis le début de la semaine, montre à tout le monde qu'il en a encore sous le capot.
Répondre
(1) J'aime
elsinger
Il faut revoir la règle de la continuité au plus vite, cette maladie de balancer la balle sur faute à 10 mètres du panier et insupportable!
Répondre
(0) J'aime
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
