Deux nouveaux joueurs suspendus en LNB

Nouvelle vague de sanctions en LNB. Après une étude des différents cas le 12 janvier, la commission juridique, de discipline et des règlements de la Ligue a émis un bulletin résumant l’ensemble de ses décisions. Celle-ci a décidé de sanctionner d’un match ferme le Dijonnais Tariq Owens (2,08 m, 30 ans) suite au match à Boulazac en Betclic ELITE, mais aussi le joueur de la Chorale de Roanne Jahvon Blair (1,93 m, 27 ans) en ELITE 2.

1 match ferme pour Owens et Blair

Pour rappel, l’intérieur américain de la Jeanne avait été exclu au Palio samedi dernier, quelques minutes après David Holston. Si les échanges de ce dernier avec Antoine Eito ne lui ont valu qu’un sursis d’un match, le « comportement déplacé » de Tariq Owens a lui été retenu pour une sanction ferme. Il écope d’un match de suspension, fixe à la 17e journée contre Gravelines. Sa peine est assorti d’un autre match de sursis.

Pour l’arrière canadien de la Chorale de Roanne, la commission a planché sur la rencontre de la 15e journée d’ELITE 2 face à Champagne Basket, durant laquelle des faits de « comportements grossiers et injurieux » lui sont reprochés. Jahvon Blair écope également d’un match de suspension à purger lors de la 20e journée de championnat à Vichy. Deux matchs de sursis sont également ajoutés à sa peine.

D’autres mesures de la sorte avait déjà été prise plus tôt dans la saison, à l’image de Mike James ou encore Gavin Ware. La dernière en date visait Gabe Brown, dont la suspension a été réduite cette semaine en appel.