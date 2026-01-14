Recherche
Betclic ELITE

La suspension de Gabe Brown (Strasbourg) réduite en appel

Initialement condamné à deux matchs de suspension ferme, plus deux avec sursis, suite aux incidents survenus lors du match à Monaco, Gabe Brown a vu sa peine être réduite en appel par la FFBB. L'ailier All-Star de la SIG Strasbourg ne manquera que la réception du BCM Gravelines-Dunkerque ce week-end.
|
00h00
Résumé
Écouter
La suspension de Gabe Brown (Strasbourg) réduite en appel

Gabe Brown ne sera finalement suspendu qu’un match : samedi contre Gravelines-Dunkerque

Crédit photo : Miko Missana

La SIG Strasbourg a bien fait d’interjeter appel après la sanction de Gabe Brown, initialement condamné à deux matchs de suspension suite à son altercation avec Alpha Diallo à Monaco le 14 décembre et la faute disqualifiante avec rapport dont il avait écopé.

LIRE AUSSI

Déjà parce que l’effet suspensif de la sanction lui a permis d’affronter Saint-Quentin et Limoges lors des deux journées de Noël. Deux rencontres où il a brillé (15,5 points), a été ultra-responsabilisé (31 puis 38 minutes) et que la SIG a remporté.

Brown suspendu face au BCM

Mais surtout parce que la Chambre d’Appel de la FFBB a été plus clémente que la Commission Juridique de Discipline et des Règlements de la LNB. De deux matchs fermes, assortis de deux matchs avec sursis, l’ailier All-Star de Strasbourg est désormais passé à une peine d’un match de suspension ferme, plus un autre avec sursis.

Alors que Marcus Keene signera son retour de suspension samedi, pour laquelle la SIG n’avait pas fait appel (deux matchs ferme également), Gabe Brown restera lui en civil lors de la réception du BCM Gravelines-Dunkerque.

Une sanction acceptée par le club alsacien, qui « se félicite d’avoir été entendu par la commission » dans son communiqué.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
