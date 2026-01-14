La suspension de Gabe Brown (Strasbourg) réduite en appel

La SIG Strasbourg a bien fait d’interjeter appel après la sanction de Gabe Brown, initialement condamné à deux matchs de suspension suite à son altercation avec Alpha Diallo à Monaco le 14 décembre et la faute disqualifiante avec rapport dont il avait écopé.

Déjà parce que l’effet suspensif de la sanction lui a permis d’affronter Saint-Quentin et Limoges lors des deux journées de Noël. Deux rencontres où il a brillé (15,5 points), a été ultra-responsabilisé (31 puis 38 minutes) et que la SIG a remporté.

Brown suspendu face au BCM

Mais surtout parce que la Chambre d’Appel de la FFBB a été plus clémente que la Commission Juridique de Discipline et des Règlements de la LNB. De deux matchs fermes, assortis de deux matchs avec sursis, l’ailier All-Star de Strasbourg est désormais passé à une peine d’un match de suspension ferme, plus un autre avec sursis.

La Chambre d’Appel s’est réunie ce jour et a rendu sa décision.

⁰Celle-ci a décidé de prononcer à l’encontre de Gabe Brown une sanction ramenée à :

un (1) match de suspension ferme

un (1) match de suspension avec sursis 🗞️ Communiqué officiel : https://t.co/3tGWCDJjAo pic.twitter.com/FY1xwS4OpW — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) January 13, 2026

Alors que Marcus Keene signera son retour de suspension samedi, pour laquelle la SIG n’avait pas fait appel (deux matchs ferme également), Gabe Brown restera lui en civil lors de la réception du BCM Gravelines-Dunkerque.

Une sanction acceptée par le club alsacien, qui « se félicite d’avoir été entendu par la commission » dans son communiqué.