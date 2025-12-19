Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

La SIG Strasbourg frappée par plusieurs suspensions, deux matchs ferme pour Alpha Diallo, infraction non caractérisée pour Frédéric Fauthoux

La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket avait du boulot ces derniers jours. Elle a suspendu deux Strasbourgeois pour deux matchs (Marcus Keene et Gabe Brown), ainsi qu'Alpha Diallo.
|
00h00
Résumé
Écouter
La SIG Strasbourg frappée par plusieurs suspensions, deux matchs ferme pour Alpha Diallo, infraction non caractérisée pour Frédéric Fauthoux

Une échauffourée a éclaté dimanche entre Alpha Diallo et Gabe Brown : les deux joueurs ont été suspendus deux matchs

Crédit photo : Miko Missana

Réunie le 15 et 18 décembre 2025, la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket avait du pain sur la planche ces derniers jours.

Elle a d’abord jugé les évènements houleux du match entre Chalon-sur-Saône et Strasbourg le 22 novembre dernier, où Marcus Keene et Janis Gailitis avaient été exclus dès la fin du premier quart-temps.

Deux matchs pour Keene et Brown

Sur le chemin des vestiaires, le meneur All-Star de la SIG s’est fendu d’un jet de bandeau envers un supporter bourguignon un peu trop véhément au premier rang. Un geste, caractérisé comme « un comportement violent envers un spectateur », qui lui a valu une suspension de deux matchs ferme. Sauf appel, suspensif, il manquera les déplacements à Bourg-en-Bresse et Paris début janvier.

Gailitis et Maille avertis

Janis Gailitis et Jean-Baptiste Maille ont, de leur côté, comparu pour « non-respect des équipements », le Manceau ayant notamment passé sa frustration sur les panneaux LED du Colisée. Ils ont écopé d’un avertissement.

Au centre des débats le 15 décembre, la SIG Strasbourg l’était aussi jeudi après-midi, avec les images de l’altercation ayant opposé Alpha Diallo à Gabe Brown dimanche à Monaco.

Fin d’année 2025 en Betclic ÉLITE pour Diallo

Tous les deux sanctionnés d’une faute disqualifiante, pour avoir échangé des coups avant de continuer à s’invectiver jusque dans les couloirs de Gaston-Médecin, ils ont reçu la même peine pour « actes de violence » : deux matchs de suspension ferme, plus deux avec sursis.

LIRE AUSSI

Alors que l’AS Monaco va récupérer Mike James après ses trois matchs de suspension, elle va donc perdre son ailier américano-guinéen pour les deux prochaines sorties. Il restera en civil dimanche contre Nanterre, avant de rater le déplacement à Cholet mardi.

Quant à Gabe Brown, la LNB a eu la bonne idée de ne pas le suspendre pour les mêmes matchs que son coéquipier, Marcus Keene. S’il disputera le All-Star Game, participant également au concours de dunks, son année 2025 est terminée en club. Il ne sera pas autorisé à participer aux matchs contre Saint-Quentin et Limoges au Rhénus.

LIRE AUSSI

Infraction non caractérisée pour Fauthoux

Enfin, la CJDR a dû statuer sur le dossier disciplinaire ouvert à l’encontre de Frédéric Fauthoux sur les petites scènes de tension lors de l’après-match entre Bourg-en-Bresse et Paris le 15 novembre. Le sélectionneur national avait notamment « oublié » de serrer la main de l’assistant parisien, Julius Thomas. Le Landais n’a pas été inquiété, puisque la LNB a déterminé que l’infraction était « non caractérisée ».

LIRE AUSSI
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Monaco
Monaco
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
bouma
Fauthoux...lui pardonner.
Répondre
(1) J'aime
abel
wouaaaah sévère tt ca ,
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Narcisse Ngoy est le meilleur rebondeur d'ELITE 2
ELITE 2
00h00Quel rebondeur recruter sur Pro Basketball Manager 2026 pour dominer l’ELITE 2 ?
ELITE 2
00h00Le choix osé d’Aix-Maurienne : couper un Américain pour une doublette de jeunes meneurs français
Coupe de France Masculine
00h00Le tirage au sort des 1/4 de finale de Coupe de France, avec un choc entre l’ASVEL et Monaco au programme !
LBWL
00h00Marie-Sophie Obama révèle le « burnout [qui l]’a arrêtée il y a un an » et annonce la nouvelle directrice générale de l’ASVEL Féminin
Betclic Élite
00h00La SIG Strasbourg frappée par plusieurs suspensions, deux matchs ferme pour Alpha Diallo, infraction non caractérisée pour Frédéric Fauthoux
EuroLeague
00h00Quatre à la suite pour Jaylen Hoard et le Maccabi Tel-Aviv, tombeurs de Valence
Kevin Anstett lors de ses années passées au Limoges CSP
Betclic ELITE
00h00Kevin Anstett fait appel après sa défaite aux prud’hommes face au Limoges CSP
Nando De Colo ne va pas être arrêté longtemps
EuroLeague
00h00ASVEL : Rien de grave pour Nando De Colo, Edwin Jackson de retour après un long arrêt
Monaco reçoit le Bayern Munich ce vendredi 19 décembre
EuroLeague
00h00Monaco – Bayern Munich : où voir le match d’EuroLeague gratuitement ?
Lattes-Montpellier a renversé son 1 16e de finale contre Charnay en deuxième mi-temps du match retour
EuroCup Féminine
00h00Lattes-Montpellier et Villeneuve-d’Ascq qualifiés pour les huitièmes de finale de l’EuroCup
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nikola Jokic bat le record historique de passes décisives pour un pivot NBA
NBA
00h00Charlotte égale un record NBA historique avec 18 tirs à 3-points en une mi-temps
Mohamed Diawara a joué 19 minutes lors de la victoire de New York contre Indiana
NBA
00h00Mohamed Diawara, titulaire avec New York, égale son record, Tidjane Salaün domine Risacher
Victor Wembanyama face à Alex Sarr et Bilal Coulibaly
NBA
00h00Victor Wembanyama change le match en sortie de banc face à Washington, Sarr répond présent
NBA
00h00Maxime Raynaud explose tous ses records et signe l’une des meilleures performances d’un rookie cette saison !
Le coach des Los Angeles Lakers JJ Redick cherche un 3-and-D pour son équipe
NBA
00h00JJ Redick confirme que les Lakers cherche un 3-and-D avant la trade deadline
NBA
00h00Josh Giddey se rapproche de Scottie Pippen dans l’histoire des Bulls
NBA
00h00Les Cavaliers s’effondrent à Chicago, les Grizzlies surprennent à Minneapolis
Rudy Gobert a signé un gros double-double contre Memphis mais Minnesota s'est incliné
NBA
00h00Rudy Gobert brille dès son retour mais Minnesota s’incline face à Memphis
Faites-vous une belle bibliothèque de livres de basket, en français, pour Noël
NBA
00h00Noël 2025 : les livres basket à glisser sous le sapin
1 / 0