La SIG Strasbourg frappée par plusieurs suspensions, deux matchs ferme pour Alpha Diallo, infraction non caractérisée pour Frédéric Fauthoux

Réunie le 15 et 18 décembre 2025, la Commission Juridique, de Discipline et des Règlements de la Ligue Nationale de Basket avait du pain sur la planche ces derniers jours.

Elle a d’abord jugé les évènements houleux du match entre Chalon-sur-Saône et Strasbourg le 22 novembre dernier, où Marcus Keene et Janis Gailitis avaient été exclus dès la fin du premier quart-temps.

Deux matchs pour Keene et Brown

Sur le chemin des vestiaires, le meneur All-Star de la SIG s’est fendu d’un jet de bandeau envers un supporter bourguignon un peu trop véhément au premier rang. Un geste, caractérisé comme « un comportement violent envers un spectateur », qui lui a valu une suspension de deux matchs ferme. Sauf appel, suspensif, il manquera les déplacements à Bourg-en-Bresse et Paris début janvier.

💢 Exclu du match à Chalon dès la fin du premier quart-temps, Marcus Keene a perdu ses nerfs sur le chemin des vestiaires. 👀 Conspué par le public du Colisée, le meneur de la SIG Strasbourg a jeté son bandeau de rage vers les supporters. 🥨 https://t.co/PaJuSr4Yya pic.twitter.com/aamx6g74Z9 — BeBasket (@Be_BasketFr) November 24, 2025

Gailitis et Maille avertis

Janis Gailitis et Jean-Baptiste Maille ont, de leur côté, comparu pour « non-respect des équipements », le Manceau ayant notamment passé sa frustration sur les panneaux LED du Colisée. Ils ont écopé d’un avertissement.

Au centre des débats le 15 décembre, la SIG Strasbourg l’était aussi jeudi après-midi, avec les images de l’altercation ayant opposé Alpha Diallo à Gabe Brown dimanche à Monaco.

Fin d’année 2025 en Betclic ÉLITE pour Diallo

Tous les deux sanctionnés d’une faute disqualifiante, pour avoir échangé des coups avant de continuer à s’invectiver jusque dans les couloirs de Gaston-Médecin, ils ont reçu la même peine pour « actes de violence » : deux matchs de suspension ferme, plus deux avec sursis.

Alors que l’AS Monaco va récupérer Mike James après ses trois matchs de suspension, elle va donc perdre son ailier américano-guinéen pour les deux prochaines sorties. Il restera en civil dimanche contre Nanterre, avant de rater le déplacement à Cholet mardi.

Quant à Gabe Brown, la LNB a eu la bonne idée de ne pas le suspendre pour les mêmes matchs que son coéquipier, Marcus Keene. S’il disputera le All-Star Game, participant également au concours de dunks, son année 2025 est terminée en club. Il ne sera pas autorisé à participer aux matchs contre Saint-Quentin et Limoges au Rhénus.

Infraction non caractérisée pour Fauthoux

Enfin, la CJDR a dû statuer sur le dossier disciplinaire ouvert à l’encontre de Frédéric Fauthoux sur les petites scènes de tension lors de l’après-match entre Bourg-en-Bresse et Paris le 15 novembre. Le sélectionneur national avait notamment « oublié » de serrer la main de l’assistant parisien, Julius Thomas. Le Landais n’a pas été inquiété, puisque la LNB a déterminé que l’infraction était « non caractérisée ».