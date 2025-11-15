Paris impressionne à Bourg : 700 jours d’invincibilité et dix victoires de suite face à la JL !

Recherche
Betclic Élite

Betclic ÉLITE - Pourtant engagé dans une infernale série, avec un cinquième match en neuf jours, le Paris Basketball a largement dominé la JL Bourg à Ékinox (91-75), s'offrant sa dixième victoire consécutive contre le club burgien.
00h00
Nadir Hifi et les Parisiens n’ont plus perdu face à Bourg depuis le 16 décembre 2023

Crédit photo : Cécile Thomas

Il y a exactement 700 jours, le 16 décembre 2023, Isiaha Mike avait provoqué une incroyable décharge d’adrénaline dans Ékinox : un tir lointain décisif à 4 secondes du buzzer puis une défense étouffante sur Nadir Hifi pour crucifier les joueurs de Tuomas Iisalo (83-81). Sauf que le public burgien le paye au prix fort depuis, rationné au pain sec, avec désormais une triste série de dix défaites consécutives face au club de la capitale.

Les joueurs ont beau défiler dans l’Ain, certains passant même dans le camp d’en face (Ayayi et Morgan), comme les coachs à Paris, mais depuis cet instant suspendu de décembre 2023, Paris ne fait que dominer la JL Bourg, partout, à l’Adidas Arena, Bercy ou Ékinox, l’écartant toujours sur le chemin de ses plus belles conquêtes : finale de l’EuroCup, demi-finale de la Coupe de France, demi-finale de Betclic ÉLITE…

« Dix défaites de suite, ça fait mal… » 

« Ça fait chier », souffle Kevin Kokila, présent lors de tous les revers burgiens. « Je ne savais que ça faisait dix mais ça fait mal. On est des compétiteurs, Paris a toujours été sur notre route et on n’a pas encore réussi à trouver la solution pour les battre… » 

– Journée 8

S’il n’y a pas de surprise, en soi, à voir les champions de France repartir victorieux de leur voyage en Bresse, l’écart interpelle (75-91), toutefois… « Plus que le résultat, c’est la manière qui fait mal », acquiesce le capitaine burgien. Alors qu’ils bouclaient une infernale série de cinq matchs en neuf jours, sortant d’une éprouvante double week en EuroLeague, les Parisiens ont roulé physiquement sur la Jeu, déployant une invraisemblable intensité physique pour une équipe supposée fatiguée : Nadir Hifi sprintant comme un dératé pour aller se jeter par terre vers une ballon perdu d’avance, Mouhamed Faye passant la soirée la tête au-dessus du cercle pour incarner l’énorme domination francilienne aux rebonds (46 à 28).

Paris a dominé dans l’intensité (photo : Cécile Thomas)

« Le rebond a été le miroir de notre activité », apprécie Yakuba Ouattara. « On a fait un match vraiment solide défensivement. Quand on connait notre nombre de possessions jouées, ne prendre que 75 points, c’est vraiment peu… »

« On sait qu’on peut rater des shoots
car on va aller récupérer des rebonds ! »  

Accroché jusqu’au quart d’heure de jeu (22-19, 14e minute), ce qui a peu ou prou coïncidé avec le premier panier de Nadir Hifi (22-24, 16e minute), le Paris Basketball a dû traverser une entame particulièrement poussive (5 balles perdues dans le premier quart-temps), avant de réussir à lâcher les chevaux.

La joie des Parisiens à Ékinox (photo : Cécile Thomas)

Mais ensuite, sans être particulièrement géniale (ce qui est peut-être le plus impressionnant), l’équipe de Francesco Tabellini a déroulé, pilonnant dans la raquette (40 points à l’intérieur, 17 sur seconde chance, ndlr). « Tout part de notre effort défensif mais on sait qu’on peut rater des shoots, parce qu’on sait aussi qu’on va aller récupérer des rebonds offensifs », souligne le technicien transalpin. « Mais dès qu’on a commencé à rentrer les tirs, on a fait exploser le match. » 

Mouhamed FAYE
Mouhamed FAYE
12
PTS
5
REB
1
PDE
JLB
75 91
PAR

Le pire, pour la JL Bourg, c’est que si on compare la saison dernière, le scénario est cette fois bien moins honorifique. L’an dernier, lors de ses six défaites, la Jeu avait toujours donné l’impression d’être dans le match, avant d’exploser à un moment ou à un autre. Ce samedi, elle s’est laissée marcher dessus, comptant jusqu’à 27 longueurs de retard au cœur du troisième quart-temps (51-78, 27e minute). « À chaque fois que c’est dur, que l’équipe adverse arrive avec énormément d’agressivité, on a du mal à dérouler notre jeu et notre circuit de passe », pointe Kevin Kokila« On est retombés dans nos travers, on a raté ce test. » 

Frédéric Fauthoux agacé par l’attitude de Paris 

Trop pour un compétiteur de la trempe de Frédéric Fauthoux qui a eu la frustration un peu trop visible après le buzzer final. Alors qu’un rapport a été adressé à la LNB concernant les petites scènes de tensions d’après-match, l’entraîneur de la JL Bourg était agacé par l’attitude globale du Paris Basketball.

Beaucoup de frustration pour Frédéric Fauthoux (photo : Cécile Thomas)

« Ils nous ont énormément touché, ils ont commencé à parler, à être arrogants. J’ai trouvé que c’était très limite mais apparemment, tout est accepté maintenant. Dix défaites d’affilée contre Paris ? Sincèrement, je m’en fous complètement. La seule chose qui m’intéresse, c’est comment faire évoluer ce groupe pour pouvoir jouer les yeux dans les yeux avec ce genre d’équipes. Car ce soir, Paris a clairement été plus fort que nous. » Une dernière phrase qui résume assez bien la soirée…

Les statistiques sont disponibles ici

À Bourg-en-Bresse,

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Commentaires

samuel92
Match solide des Parisiens qui ont éteint les forces burgiennes sur ce match. J'ai trouvé l'equipe bien lieux en place défensivement Ce n'était pas évident après une double week EL. Bravo au staff et aux joueurs. Fauthoux nous a rejoué le mauvais perdant. Quel coach détestable !!! Il parle d'arrogance, c'est un domaine où il excelle particulièrement. On a pu voir cet été qu'il devrait revenir à plus d'humilité.
Répondre
(0) J'aime
raoul_fonfrin
Pitoyable Fauthoux qui devient tranquillement un Legname (et c'est pas un compliment)
Répondre
(0) J'aime
v92000
"Dix défaites d’affilée contre Paris ? Sincèrement, je m’en fous complètement" C'est quand même catastrophique comme réponse, d'où tu t'en fou de perdre 10x d'affiler contre une équipe.
Répondre
(0) J'aime
