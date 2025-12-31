[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks

Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) continue de tracer son chemin à contre-courant. Mohamed Diawara, rookie français drafté en 51e position en juin 2025, s’est progressivement installé dans la rotation des New York Knicks, alors qu’on l’imaginait surtout faire ses gammes en G-League avec les Westchester Knicks. Après son match record de lundi, il affiche 2,1 points, 0,9 rebonds, 0,5 passes décisives en 24 matchs disputés en NBA, avec une présence régulière sur les feuilles de match, y compris devant le capitaine de l’équipe de France Guerschon Yabusele.

Un rookie que personne n’attendait

Rien ne semblait prédestiner Mohamed Diawara à fouler aussi vite les parquets NBA. Peu cité avant la Draft, sans statut garanti à son arrivée, son avenir paraissait surtout se dessiner en G-League. Et pourtant, en quelques mois, le Parisien a renversé la table. Travail quotidien, adaptation rapide et sérieux à l’entraînement lui ont permis de convaincre le staff des Knicks et de décrocher un contrat NBA standard.

Cette progression silencieuse, loin des projecteurs, est au cœur de la vidéo proposée par le média Swishy, qui a suivi le jeune ailier pendant trois jours à New York.

72 heures dans l’envers du décor NBA

Dans ce format immersif, Swishy raconte le quotidien d’un rookie NBA français : la pression constante, les heures de travail invisibles, les doutes et l’importance de l’entourage. La caméra accompagne Mohamed Diawara dans sa vie new-yorkaise, aussi bien sur les temps forts professionnels que dans les moments off, loin de la salle.

Le sujet met en lumière les échanges avec son agent Olivier Mazet, son kinésithérapeute, et ces instants où tout peut basculer pour un joueur sans statut établi. On y découvre également des scènes plus légères, entre parties de NBA 2K, passages au barbershop ou séances de shopping, qui humanisent un parcours souvent fantasmé.

PROFIL JOUEUR Mohamed DIAWARA Poste(s): Ailier Fort Taille: 204 cm Âge: 20 ans (29/04/2005) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 2,1 #434 REB 0,9 #454 PD 0,5 #425

S’imposer dans la rotation des Knicks

Au-delà de l’aspect lifestyle, la vidéo souligne surtout la réalité sportive. Mohamed Diawara joue quasiment à chaque match, dans une franchise exigeante, devant parfois des joueurs plus installés. Une situation qui illustre la confiance accordée par le staff new-yorkais et la capacité de l’ancien joueur de Charenton, Paris, Poitiers et Cholet à saisir chaque opportunité.

Sans faire de bruit, il est en train de poser les bases d’une carrière NBA, avec une première saison déjà riche d’enseignements.