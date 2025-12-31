Recherche
NBA

[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks

NBA - Mohamed Diawara n’était pas attendu en NBA cette saison. Drafté en bout de second tour, annoncé plutôt en G-League, le jeune Français s’est pourtant fait une place dans la rotation des New York Knicks. Le média Swishy a passé 72 heures à ses côtés pour raconter ce parcours improbable.
|
00h00
Résumé
Écouter
[Vidéo] 58 minutes inside avec Mohamed Diawara, le rookie français qui s’est imposé dans la rotation des New York Knicks

Le rookie français Mohamed Diawara s’est imposé dans la rotation des New York Knicks

Crédit photo : © Brett Davis-Imagn Images

Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) continue de tracer son chemin à contre-courant. Mohamed Diawara, rookie français drafté en 51e position en juin 2025, s’est progressivement installé dans la rotation des New York Knicks, alors qu’on l’imaginait surtout faire ses gammes en G-League avec les Westchester Knicks. Après son match record de lundi, il affiche 2,1 points, 0,9 rebonds, 0,5 passes décisives en 24 matchs disputés en NBA, avec une présence régulière sur les feuilles de match, y compris devant le capitaine de l’équipe de France Guerschon Yabusele.

LIRE AUSSI

Un rookie que personne n’attendait

Rien ne semblait prédestiner Mohamed Diawara à fouler aussi vite les parquets NBA. Peu cité avant la Draft, sans statut garanti à son arrivée, son avenir paraissait surtout se dessiner en G-League. Et pourtant, en quelques mois, le Parisien a renversé la table. Travail quotidien, adaptation rapide et sérieux à l’entraînement lui ont permis de convaincre le staff des Knicks et de décrocher un contrat NBA standard.

LIRE AUSSI

Cette progression silencieuse, loin des projecteurs, est au cœur de la vidéo proposée par le média Swishy, qui a suivi le jeune ailier pendant trois jours à New York.

72 heures dans l’envers du décor NBA

Dans ce format immersif, Swishy raconte le quotidien d’un rookie NBA français : la pression constante, les heures de travail invisibles, les doutes et l’importance de l’entourage. La caméra accompagne Mohamed Diawara dans sa vie new-yorkaise, aussi bien sur les temps forts professionnels que dans les moments off, loin de la salle.

Le sujet met en lumière les échanges avec son agent Olivier Mazet, son kinésithérapeute, et ces instants où tout peut basculer pour un joueur sans statut établi. On y découvre également des scènes plus légères, entre parties de NBA 2K, passages au barbershop ou séances de shopping, qui humanisent un parcours souvent fantasmé.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Mohamed Diawara.jpg
Mohamed DIAWARA
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 20 ans (29/04/2005)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
2,1
#434
REB
0,9
#454
PD
0,5
#425

S’imposer dans la rotation des Knicks

Au-delà de l’aspect lifestyle, la vidéo souligne surtout la réalité sportive. Mohamed Diawara joue quasiment à chaque match, dans une franchise exigeante, devant parfois des joueurs plus installés. Une situation qui illustre la confiance accordée par le staff new-yorkais et la capacité de l’ancien joueur de Charenton, Paris, Poitiers et Cholet à saisir chaque opportunité.

Sans faire de bruit, il est en train de poser les bases d’une carrière NBA, avec une première saison déjà riche d’enseignements.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
