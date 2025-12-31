Recherche
G League

Killian Hayes flambe à 3-points : 34 points et la victoire de Cleveland

G-League - Killian Hayes a signé son meilleur match de la saison régulière de G-League en inscrivant 34 points lors de la victoire du Cleveland Charge (115-107) contre le Wisconsin Herd. Surtout, il a inscrit six paniers à 3-points, confirmant ses progrès dans l'exercice.
00h00
Killian Hayes flambe à 3-points : 34 points et la victoire de Cleveland

Killian Hayes semble avoir passé un cap à 3-points

Crédit photo : Cleveland Charge

Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) continue de monter en puissance avec le Cleveland Charge. Ce mardi 30 décembre, le meneur français a livré une prestation de haut niveau pour permettre à sa formation de s’imposer 115 à 107 face au Wisconsin Herd, confirmant son excellent début de saison en NBA G-League.

Cleveland Charge désormais à 3-1 à l’Est

Grâce à ce succès, le Cleveland Charge affiche désormais un bilan de trois victoires pour une défaite en saison régulière à l’Est. Une dynamique positive dans laquelle Killian Hayes joue un rôle central, lui qui s’impose clairement comme le leader offensif et créatif de son équipe.

Un nouveau record offensif pour Hayes

Jusque-là à 25,7 points et 9 passes décisives de moyenne, l’ancien joueur de Cholet a encore haussé le curseur. En 34 points, il a compilé 12/26 aux tirs, 4 rebonds, 9 passes décisives et 3 interceptions. Une ligne statistique complète, illustrant son impact des deux côtés du terrain.

34
PTS
4
REB
9
PDE
CLE
115 107
WIS

Des progrès confirmés derrière l’arc

Autre enseignement majeur de la soirée : l’adresse longue distance. Killian Hayes a terminé la rencontre avec un impressionnant 6/12 à 3-points. Avant ce match, il affichait déjà 41,7 % de réussite dans l’exercice sur un volume conséquent (8 tentatives par rencontre). Une évolution notable dans son jeu, longtemps pointée comme un axe de progression.

Un objectif clair : retrouver la NBA

À défaut d’être disposé à revenir en Europe, l’ancien joueur de Détroit et de Brooklyn espère que ses performances solides en G-League lui ouvriront les portes d’un call-up en NBA, voire d’un contrat two-way au cours de la saison.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
