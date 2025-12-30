Recherche
NBA

Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total

Si Mohamed Diawara a brillé contre New Orleans, de nombreux autres Français étaient de sortie sur les parquets de NBA la nuit dernière. Voici le récapitulatif de leurs performances.
|
00h00
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total

Belle performance pour Victor Wembanyama contre les Cavs

Crédit photo : Daniel Dunn-Imagn Images

Depuis qu’ils ont battu le Thunder le soir de Noël, les Spurs sont privés de cadeaux, battus pour la deuxième fois d’affilée. Cette fois, c’est Cleveland qui est venu l’emporter à San Antonio (113-101).

La visite des Cavaliers qui était l’occasion pour Victor Wembanyama de se rappeler au bon souvenir de sa folle saison levalloisienne puisque Vincent Collet était présent derrière le banc des Cavs, en sa qualité de consultant dans le staff de Kenny Atkinson.

Victor WEMBANYAMA
Victor WEMBANYAMA
26
PTS
14
REB
3
PDE
Logo NBA
SAS
101 113
CLE

Sous les yeux de son ancien coach (mais également de son père, Felix, et de sa sœur, Eve), Wemby a compilé 26 points à 7/16, 14 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 27 minutes.

Du côté de Chicago, Rudy Gobert a connu une soirée collective plus fructueuse avec une très large victoire pour les Timberwolves (136-101). Le pivot de Minnesota a de nouveau frôlé le double-double avec 9 points à 4/5, 10 rebonds et 4 contres en 30 minutes.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
9
PTS
10
REB
1
PDE
Logo NBA
CHI
101 136
MIN

Le scénario du match a également permis au coach Chris Finch de donner un peu de temps au rookie Joan Beringer. Avec 5 minutes et 45 secondes passées sur le parquet, le jeune alsacien a fêté sa 11e apparition en carrière NBA et a gobé 3 rebonds et rejeté 2 tirs.

Joan BERINGER
Joan BERINGER
0
PTS
3
REB
0
PDE
Logo NBA
CHI
101 136
MIN

Puisque l’on évoque les pivots, Alexandre Sarr a vécu une rare soirée sans. Après une sortie à 20 points et 9 rebonds dans une victoire, le Bordelais a malheureusement égalé sa plus petite performance en carrière NBA, qui datait de son tout premier match contre Boston et face à Houston le 8 janvier.

LIRE AUSSI

Très peu agressif contre Phoenix (101-115), le géant des Wizards s’est contenté de 2 points à 1/5, 2 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 25 minutes.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
2
PTS
2
REB
4
PDE
Logo NBA
WAS
101 115
PHO

À ses côtés dans le cinq de départ, Bilal Coulibaly a été plus impactant avec 13 points à 3/8, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 27 minutes.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
13
PTS
7
REB
3
PDE
Logo NBA
WAS
101 115
PHO

En revanche, Moussa Diabaté a signé une bonne performance et continue sa très belle série avec Charlotte. L’intérieur des Hornets a été particulièrement complet avec 14 points à 6/9, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 35 minutes, le deuxième plus gros temps de jeu de son équipe. Mais pas assez pour éviter la victoire 123-113 de Milwaukee.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
14
PTS
9
REB
3
PDE
Logo NBA
CHA
113 123
MIL

En revanche, son coéquipier Tidjane Salaün a été plus discret, avec seulement 3 points à 1/4 en 28 minutes. L’ancien choletais s’est tout de même approché de son record de rebonds en NBA (14), avec 11 prises.

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
3
PTS
11
REB
1
PDE
Logo NBA
CHA
113 123
MIL

Autre duo français, victorieux cette fois : celui de Portland, qui s’est offert Dallas (125-122). Les deux tricolores ont obtenu du temps de jeu : 22 minutes, dans le cinq de départ, pour Sidy Cissoko (6 points à 1/8, 5 rebonds et 1 passe décisive), et 28 pour Rayan Rupert, son record de la saison, pour une belle production (9 points à 4/9, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre).

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
6
PTS
5
REB
1
PDE
Logo NBA
POR
125 122
DAL
Rayan RUPERT
Rayan RUPERT
9
PTS
3
REB
2
PDE
Logo NBA
POR
125 122
DAL

Au cœur des rumeurs de transferts à Atlanta, Zaccharie Risacher a réussi à légèrement sortir la tête de l’eau. Après avoir compilé 5 et 4 points sur ses deux derniers matchs, le n°1 de la Draft 2024 en a marqué 12 à Oklahoma City, le champion. Mais en 23 minutes, son +/- est également le pire parmi tous les Hawks, et de loin (-27, dans une défaite de 11 points).

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
12
PTS
4
REB
0
PDE
Logo NBA
OKC
140 129
ATL

Performance paradoxale pour Nolan Traoré : le rookie des Nets a marqué 9 points en 15 minutes contre Golden State (3/4 à 3-points), ce qui constitue son record en NBA. Mais l’ancien meneur de Saint-Quentin a été très unidimensionnel (aucune tentative à 2-points, 0 passe, 1 contre et 2 balles perdues), et son passage correspond également à la plus mauvaise série de Brooklyn (-15).

Nolan TRAORÉ
Nolan TRAORÉ
9
PTS
0
REB
0
PDE
Logo NBA
BRO
107 120
GSW

« Je veux qu’il soit agressif », a clamé le coach Jordi Fernandez, interrogé par le journaliste français Eliott Caillot. « C’est un très bon tireur. Il l’a déjà prouvé, surtout quand il shoote avec confiance. Mais je veux qu’il utilise sa vitesse pour aller plus souvent dans la raquette. Quand il le fait, c’est impressionnant : il arrive à trouver ses coéquipiers. Mais ce soir, il n’avait pas cette explosivité pour aller à l’intérieur et partager le ballon. 3/4 de loin, j’aime bien mais je vais avoir besoin de plus, je vais avoir besoin de mieux et je sais qu’il en est capable. Je suis enthousiaste pour son futur car je sais qu’il aime relever les défis. » 

Enfin, Noah Penda a obtenu 5 minutes à Toronto. Le temps de rentrer un lancer-franc…

Noah PENDA
Noah PENDA
1
PTS
1
REB
0
PDE
Logo NBA
TOR
107 106
ORL
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NBA
NBA
Suivre

