Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total

Depuis qu’ils ont battu le Thunder le soir de Noël, les Spurs sont privés de cadeaux, battus pour la deuxième fois d’affilée. Cette fois, c’est Cleveland qui est venu l’emporter à San Antonio (113-101).

La visite des Cavaliers qui était l’occasion pour Victor Wembanyama de se rappeler au bon souvenir de sa folle saison levalloisienne puisque Vincent Collet était présent derrière le banc des Cavs, en sa qualité de consultant dans le staff de Kenny Atkinson.

Sous les yeux de son ancien coach (mais également de son père, Felix, et de sa sœur, Eve), Wemby a compilé 26 points à 7/16, 14 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 27 minutes.

Du côté de Chicago, Rudy Gobert a connu une soirée collective plus fructueuse avec une très large victoire pour les Timberwolves (136-101). Le pivot de Minnesota a de nouveau frôlé le double-double avec 9 points à 4/5, 10 rebonds et 4 contres en 30 minutes.

Le scénario du match a également permis au coach Chris Finch de donner un peu de temps au rookie Joan Beringer. Avec 5 minutes et 45 secondes passées sur le parquet, le jeune alsacien a fêté sa 11e apparition en carrière NBA et a gobé 3 rebonds et rejeté 2 tirs.

Puisque l’on évoque les pivots, Alexandre Sarr a vécu une rare soirée sans. Après une sortie à 20 points et 9 rebonds dans une victoire, le Bordelais a malheureusement égalé sa plus petite performance en carrière NBA, qui datait de son tout premier match contre Boston et face à Houston le 8 janvier.

Très peu agressif contre Phoenix (101-115), le géant des Wizards s’est contenté de 2 points à 1/5, 2 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres en 25 minutes.

À ses côtés dans le cinq de départ, Bilal Coulibaly a été plus impactant avec 13 points à 3/8, 7 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en 27 minutes.

En revanche, Moussa Diabaté a signé une bonne performance et continue sa très belle série avec Charlotte. L’intérieur des Hornets a été particulièrement complet avec 14 points à 6/9, 9 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 35 minutes, le deuxième plus gros temps de jeu de son équipe. Mais pas assez pour éviter la victoire 123-113 de Milwaukee.

En revanche, son coéquipier Tidjane Salaün a été plus discret, avec seulement 3 points à 1/4 en 28 minutes. L’ancien choletais s’est tout de même approché de son record de rebonds en NBA (14), avec 11 prises.

Autre duo français, victorieux cette fois : celui de Portland, qui s’est offert Dallas (125-122). Les deux tricolores ont obtenu du temps de jeu : 22 minutes, dans le cinq de départ, pour Sidy Cissoko (6 points à 1/8, 5 rebonds et 1 passe décisive), et 28 pour Rayan Rupert, son record de la saison, pour une belle production (9 points à 4/9, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre).

Au cœur des rumeurs de transferts à Atlanta, Zaccharie Risacher a réussi à légèrement sortir la tête de l’eau. Après avoir compilé 5 et 4 points sur ses deux derniers matchs, le n°1 de la Draft 2024 en a marqué 12 à Oklahoma City, le champion. Mais en 23 minutes, son +/- est également le pire parmi tous les Hawks, et de loin (-27, dans une défaite de 11 points).

Performance paradoxale pour Nolan Traoré : le rookie des Nets a marqué 9 points en 15 minutes contre Golden State (3/4 à 3-points), ce qui constitue son record en NBA. Mais l’ancien meneur de Saint-Quentin a été très unidimensionnel (aucune tentative à 2-points, 0 passe, 1 contre et 2 balles perdues), et son passage correspond également à la plus mauvaise série de Brooklyn (-15).

« Je veux qu’il soit agressif », a clamé le coach Jordi Fernandez, interrogé par le journaliste français Eliott Caillot. « C’est un très bon tireur. Il l’a déjà prouvé, surtout quand il shoote avec confiance. Mais je veux qu’il utilise sa vitesse pour aller plus souvent dans la raquette. Quand il le fait, c’est impressionnant : il arrive à trouver ses coéquipiers. Mais ce soir, il n’avait pas cette explosivité pour aller à l’intérieur et partager le ballon. 3/4 de loin, j’aime bien mais je vais avoir besoin de plus, je vais avoir besoin de mieux et je sais qu’il en est capable. Je suis enthousiaste pour son futur car je sais qu’il aime relever les défis. »

💪 "J’ai besoin de mieux, et je sais qu’il en est capable" 📊 L'avis de Jordi Fernandez sur Nolan Traoré, après son meilleur match en NBA (9 points à 3/4 à 3 points). Le coach espagnol est exigeant avec le rookie français. @NetsFranceMedia pic.twitter.com/kSz2oeUeKA — Eliott Caillot (@eliott_caillot) December 30, 2025

Enfin, Noah Penda a obtenu 5 minutes à Toronto. Le temps de rentrer un lancer-franc…