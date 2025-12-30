Recherche
NBA

L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !

NBA - Quel match de Mohamed Diawara qui a plus que triplé son record de points (18) dans la victoire des Knicks chez les Pelicans (125-130). Titulaire, l'ex-choletais valide la confiance de son staff dans un temps de jeu qui reste pourtant limité (18 minutes).
00h00
L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !

Pas vraiment respecté par la défense des Pelicans, Diawara s’est régalé

Crédit photo : © Stephen Lew-Imagn Images

C’est l’une des bonnes surprises chez les rookies français cette saison. Malgré sa sélection en n°51 et les incertitudes sur son statut au moment de sa Draft, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a un rôle plus conséquent que prévu avec les New-York Knicks. Son coach Mike Brown adore son profil et l’utilise sans hésitation.

Il y a une semaine, on pouvait remarquer qu’il avait dépassé son compatriote Guerschon Yabusele dans la rotation new-yorkaise. Depuis c’est encore mieux, puisque l’ex-choletais est passé poste 4 titulaire lorsqu’il y a des blessés. Et cette nuit à la Nouvelle-Orléans, il a signé son acte de naissance lors de sa troisième titularisation.

De loin le meilleur match de sa jeune carrière

En ce moment, les Knicks comptent deux absents de marque dans la rotation intérieure : Josh Hart et Mitchell Robinson. Le staff s’est donc tourné pour la troisième fois de la saison vers Diawara pour remplir ce rôle d’ailier-fort titulaire. Malgré son inexpérience, le Français apporte un profil physique et défensif qui convient à l’identité de l’équipe. Et il leur a rendu dès les premières minutes.

C’est tout simplement lui qui a marqué les 5 premiers points de son équipe, ce qui constituait déjà son record NBA. D’abord avec un post-up sur un meneur en mismatch, puis avec un 3-points dans le corner sur une passe de Karl-Anthony Towns (12 points, 12 rebonds). Ce qui est d’ailleurs le thème de cette soirée pour Diawara, puisqu’il a réussi… ses 4 tentatives derrière la ligne extérieure !

Mohamed DIAWARA
Mohamed DIAWARA
18
PTS
1
REB
0
PDE
Logo NBA
NOP
125 130
NYK

L’ex-protégé de Fabrice Lefrançois ne s’est pas arrêté là dans le premier quart-temps. Il a en effet marqué deux tirs primés supplémentaires – avec même un pull-up en déséquilibre – et un lay-up, pour terminer le quart-temps à 13 points. Sous les cris de son banc qui se rendait compte que leur rookie venait de quasiment tripler son record en NBA. Au final, Diawara a continué à son rythme le match, terminant avec 18 points à 7/9 aux tirs (dont 4/4 à 3-points), 1 rebond et 2 interceptions en… 18 minutes.

Il a tout simplement marqué autant de points que de minutes. Et ce sans jouer le dernier quart-temps, réservé aux plus expérimentés au vu du scénario serré du match  (victoire 125-130 des Knicks, grâce notamment à un Jalen Brunson clutch (28 points, 10 passes décisives).

Yabusele joue aussi, Dadiet toujours sur la touche

Le Parisien a donc pu s’exprimer comme il le voulait. Il s’est aussi donné défensivement, même si le staff a préféré l’assigner au shooteur Trey Murphy (21 points) plutôt qu’à son match-up naturel au poste 4, un certain Zion Williamson (32 points). Malgré tout ses 18 points en 18 minutes, il ressort avec le pire plus/minus de l’équipe (-12). D’où aussi le choix du staff de moins le faire jouer en seconde période. Mais pas de quoi inquiéter son coach Mike Brown : « Plus il est sur le parquet, plus il est à l’aise » a-t-il exprimé en conférence de presse, lui qui a compris qu’il fallait lui donner du temps de jeu pour le développer.

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
9
PTS
2
REB
1
PDE
Logo NBA
NOP
125 130
NYK

Diawara n’est pas le seul Français à avoir eu du temps de jeu sur ce match. C’est en effet aussi le cas de Guerschon Yabusele, qui est passé proche de son record de la saison en points (9) et en minutes (16). Il a pesé avec ses 3-points bien sentis (¾), même s’il a souffert défensivement. En revanche, un seul joueur n’a pas joué sur les 13 Knicks qui étaient sur la feuille de match : Pacôme Dadiet

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
