L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !

C’est l’une des bonnes surprises chez les rookies français cette saison. Malgré sa sélection en n°51 et les incertitudes sur son statut au moment de sa Draft, Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a un rôle plus conséquent que prévu avec les New-York Knicks. Son coach Mike Brown adore son profil et l’utilise sans hésitation.

Il y a une semaine, on pouvait remarquer qu’il avait dépassé son compatriote Guerschon Yabusele dans la rotation new-yorkaise. Depuis c’est encore mieux, puisque l’ex-choletais est passé poste 4 titulaire lorsqu’il y a des blessés. Et cette nuit à la Nouvelle-Orléans, il a signé son acte de naissance lors de sa troisième titularisation.

De loin le meilleur match de sa jeune carrière

En ce moment, les Knicks comptent deux absents de marque dans la rotation intérieure : Josh Hart et Mitchell Robinson. Le staff s’est donc tourné pour la troisième fois de la saison vers Diawara pour remplir ce rôle d’ailier-fort titulaire. Malgré son inexpérience, le Français apporte un profil physique et défensif qui convient à l’identité de l’équipe. Et il leur a rendu dès les premières minutes.

C’est tout simplement lui qui a marqué les 5 premiers points de son équipe, ce qui constituait déjà son record NBA. D’abord avec un post-up sur un meneur en mismatch, puis avec un 3-points dans le corner sur une passe de Karl-Anthony Towns (12 points, 12 rebonds). Ce qui est d’ailleurs le thème de cette soirée pour Diawara, puisqu’il a réussi… ses 4 tentatives derrière la ligne extérieure !

L’ex-protégé de Fabrice Lefrançois ne s’est pas arrêté là dans le premier quart-temps. Il a en effet marqué deux tirs primés supplémentaires – avec même un pull-up en déséquilibre – et un lay-up, pour terminer le quart-temps à 13 points. Sous les cris de son banc qui se rendait compte que leur rookie venait de quasiment tripler son record en NBA. Au final, Diawara a continué à son rythme le match, terminant avec 18 points à 7/9 aux tirs (dont 4/4 à 3-points), 1 rebond et 2 interceptions en… 18 minutes.

Il a tout simplement marqué autant de points que de minutes. Et ce sans jouer le dernier quart-temps, réservé aux plus expérimentés au vu du scénario serré du match (victoire 125-130 des Knicks, grâce notamment à un Jalen Brunson clutch (28 points, 10 passes décisives).

Mohamed Diawara career high 18 points on 7/9 shooting and 4/4 from threepic.twitter.com/sWfdWzepVm — Teg🚨 (@IQfor3) December 30, 2025

Yabusele joue aussi, Dadiet toujours sur la touche

Le Parisien a donc pu s’exprimer comme il le voulait. Il s’est aussi donné défensivement, même si le staff a préféré l’assigner au shooteur Trey Murphy (21 points) plutôt qu’à son match-up naturel au poste 4, un certain Zion Williamson (32 points). Malgré tout ses 18 points en 18 minutes, il ressort avec le pire plus/minus de l’équipe (-12). D’où aussi le choix du staff de moins le faire jouer en seconde période. Mais pas de quoi inquiéter son coach Mike Brown : « Plus il est sur le parquet, plus il est à l’aise » a-t-il exprimé en conférence de presse, lui qui a compris qu’il fallait lui donner du temps de jeu pour le développer.

Diawara n’est pas le seul Français à avoir eu du temps de jeu sur ce match. C’est en effet aussi le cas de Guerschon Yabusele, qui est passé proche de son record de la saison en points (9) et en minutes (16). Il a pesé avec ses 3-points bien sentis (¾), même s’il a souffert défensivement. En revanche, un seul joueur n’a pas joué sur les 13 Knicks qui étaient sur la feuille de match : Pacôme Dadiet…