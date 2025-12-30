Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?

NBA - Les examens médicaux pratiqués ce mardi ont confirmé les craintes faisant suite à la sortie sur blessure de Nikola Jokić à Miami. Le géant serbe manquera plusieurs semaines de compétition, mettant en péril son éligibilité aux distinctions personnelles de fin de saison.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?

Nikola Jokić voit le trophée de MVP s’éloigner après sa blessure au genou.

Crédit photo : Sam Navarro-Imagn Images

Sorti sur blessure juste avant la mi-temps du match de Denver à Miami lundi soir, Nikola Jokić (2,11 m, 30 ans) est enfin fixé sur la gravité de son choc au genou gauche. S’il a effectivement évité le pire – une rupture ligamentaire – le triple MVP de NBA souffre en revanche d’une hyperextension. Il manquera au moins quatre semaines de compétition, comme le rapporte notre confrère Shams Charania. Ses chances de trophées de fin de saison s’en trouvent impactées.

LIRE AUSSI

S’écroulant à trois secondes de la mi-temps à Miami (victoire du Heat 147-123), Nikola Jokić s’est immédiatement tenu le genou gauche après un contact avec son coéquipier Spencer Jones. Le triple MVP réalisait une nouvelle prestation magistrale, avec déjà avec 21 points, 8 passes décisives et 5 rebonds en seulement 19 minutes de jeu. Il avait dû déclarer forfait pour la seconde période.

Si l’hyperextension n’est pas une blessure extrêmement grave, elle demeure néanmoins très douloureuse en raison de la contusion qu’elle amène. Le Serbe doit observer au moins quatre semaines de soin et repos avant de remettre les pieds sur les parquets ; de quoi mettre en péril ses chances de trophées individuels de fin de saison.

PROFIL JOUEUR
Nikola JOKIC
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 30 ans (19/02/1995)
Nationalités:

logo ser.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
29,6
#5
REB
12,2
#2
PD
11
#1

Après avoir manqué aucun des 32 premiers matchs de Denver cette saison, Nikola Jokić reviendra dans le meilleur des cas le 28 janvier, soit dans 15 matchs. Or Pour la troisième fois cette saison, la NBA fait respecter une condition pour qu’un joueur soit éligible au trophée de meilleur défenseur, meilleur joueur ou encore meilleure progression : avoir disputé 65 matchs minimum de saison régulière (sur 82 possibles, soit 17 matchs d’absence maximum).

 

L’éligibilité de Jokić tiendrait donc à deux matchs près, s’il revenait le plus rapidement que possible. Le début de saison de l’intérieur des Nuggets est déjà considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire car Jokić tourne en triple-double de moyenne. Il apporte la bagatelle de 29,6 points, 12,2 rebonds, 11 passes par match, mais pourrait ne pas être consacré en raison de ce pépin.

LIRE AUSSI

 

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00La pépite Hugo Yimga-Moukouri élue meilleur jeune du mois de décembre
Sylvain Delorme a pris du recul à Rouen
ELITE 2
00h00À Rouen, Sylvain Delorme prend du recul : un changement de banc se profile au RMB
NBA
00h00Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?
EuroLeague
00h00Plusieurs absences majeures à Barcelone pour la réception de Monaco
LF2
00h00Après La Tronche Meylan, direction le Mississippi pour l’internationale U19 Mélissa Guillet !
NBA
00h00Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver
La Boulangère Wonderligue
00h00Les Flammes Carolo engagent une ailière internationale polonaise à l’expérience d’EuroLeague
Betclic ELITE
00h00« Sept jours de pause, ce n’est bénéfique pour personne » : Janis Gailitis (Strasbourg) alerte sur les risques de la durée des congés en LNB
Betclic ELITE
00h00Cette fois, Jean-Baptiste Lecrosnier va bien quitter la JL Bourg
EuroLeague
00h00Bodian Massa – Allan Dokossi, les inséparables de Fos qui vont s’affronter en EuroLeague : « On livrait des plats ensemble ! »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?
NBA
00h00Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver
NBA
00h00Victor Wembanyama brille devant Vincent Collet, Nolan Traoré bat son record en NBA, Alex Sarr égale son plus petit total
NBA
00h00L’acte de naissance de Mohamed Diawara en NBA : titulaire, il marque autant de points que de minutes !
Victor Wembanyama obtient de nombreux votes pour le All-Star Game 2026
NBA
00h00Victor Wembanyama cinquième du vote des fans pour le All-Star Game NBA 2025
Zaccharie Risacher va-t-il rester à Atlanta ?
NBA
00h00Les rumeurs de transfert s’intensifient autour de Zaccharie Risacher
Saben Lee, ici contre Rodrigue Beaubois et l'Anadolu Efes, rejoint le club turc
NBA
00h00Un peu de concurrence à Cordinier, Beaubois et Loyd à l’Anadolu Efes : un arrière de talent arrive de l’Olympiakos
NBA
00h00Maxime Raynaud solide face à Luka Doncic et les Los Angeles Lakers, malgré la défaite de Sacramento
Nicolas Batum et les Clippers ont signé quatre victoires de suite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de points de la saison NBA et les Clippers retrouvent des couleurs
NBA
00h00Washington enchaîne enfin 2 victoires d’affilée, grâce à un Alex Sarr record et un Bilal Coulibaly qui retrouve son mojo
1 / 0