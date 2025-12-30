Le verdict est tombé pour Nikola Jokić, blessé au genou gauche : le trophée de MVP en péril ?

Sorti sur blessure juste avant la mi-temps du match de Denver à Miami lundi soir, Nikola Jokić (2,11 m, 30 ans) est enfin fixé sur la gravité de son choc au genou gauche. S’il a effectivement évité le pire – une rupture ligamentaire – le triple MVP de NBA souffre en revanche d’une hyperextension. Il manquera au moins quatre semaines de compétition, comme le rapporte notre confrère Shams Charania. Ses chances de trophées de fin de saison s’en trouvent impactées.

Just in: Denver Nuggets' Nikola Jokic has been diagnosed with a hyperextension in his left knee and will miss at least four weeks. An immense sigh of relief as tests show the three-time NBA MVP's knee ligaments are intact. pic.twitter.com/u8qLE0GDd3 — Shams Charania (@ShamsCharania) December 30, 2025

S’écroulant à trois secondes de la mi-temps à Miami (victoire du Heat 147-123), Nikola Jokić s’est immédiatement tenu le genou gauche après un contact avec son coéquipier Spencer Jones. Le triple MVP réalisait une nouvelle prestation magistrale, avec déjà avec 21 points, 8 passes décisives et 5 rebonds en seulement 19 minutes de jeu. Il avait dû déclarer forfait pour la seconde période.

Nikola Jokić went down with an apparent leg injury before the half Hope he’s ok 🙏 pic.twitter.com/27SkpGuqCo — Bleacher Report (@BleacherReport) December 30, 2025

Si l’hyperextension n’est pas une blessure extrêmement grave, elle demeure néanmoins très douloureuse en raison de la contusion qu’elle amène. Le Serbe doit observer au moins quatre semaines de soin et repos avant de remettre les pieds sur les parquets ; de quoi mettre en péril ses chances de trophées individuels de fin de saison.

PROFIL JOUEUR Nikola JOKIC Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 30 ans (19/02/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 29,6 #5 REB 12,2 #2 PD 11 #1

Après avoir manqué aucun des 32 premiers matchs de Denver cette saison, Nikola Jokić reviendra dans le meilleur des cas le 28 janvier, soit dans 15 matchs. Or Pour la troisième fois cette saison, la NBA fait respecter une condition pour qu’un joueur soit éligible au trophée de meilleur défenseur, meilleur joueur ou encore meilleure progression : avoir disputé 65 matchs minimum de saison régulière (sur 82 possibles, soit 17 matchs d’absence maximum).

L’éligibilité de Jokić tiendrait donc à deux matchs près, s’il revenait le plus rapidement que possible. Le début de saison de l’intérieur des Nuggets est déjà considéré comme l’un des meilleurs de l’histoire car Jokić tourne en triple-double de moyenne. Il apporte la bagatelle de 29,6 points, 12,2 rebonds, 11 passes par match, mais pourrait ne pas être consacré en raison de ce pépin.