NBA

Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver

NBA – Sorti sur blessure avant la mi-temps du match de Denver à Miami lundi soir, Nikola Jokić éviterait une très longue absence selon les premières informations qui se montrent rassurantes. Des examens auront lieu ce mardi pour confirmer cette issue "favorable" au triple MVP serbe.
|
00h00
Résumé
Écouter
Nikola Jokić aurait évité le pire, après son inquiétante sortie sur blessure avec Denver

Nikola Jokic évite une grave blessure, après s’être effondré sur le parquet en se tenant le genou lundi soir.

Crédit photo : Sam Navarro-Imagn Images

Plus de peur que de mal pour Nikola Jokić (2,11 m, 30 ans). Alors que le géant s’était effondré sur parquet de Miami lundi soir en se tenant le genou, le média serbe Meridian Sport se montre rassurant quant à la gravité du choc. Les ligaments du candidat au titre de MVP ne seraient pas rompus.

S’écroulant à trois secondes de la mi-temps à Miami (victoire du Heat 147-123), Nikola Jokić s’est immédiatement tenu le genou gauche. Son coéquipier Spencer Jones lui avait malencontreusement marché sur le pied, bloquant la mobilité de son segment.

 

Hyperextension plutôt qu’une rupture du tendon ?

Le triple MVP réalisait une nouvelle prestation magistrale, avec déjà avec 21 points, 8 passes décisives et 5 rebonds en seulement 19 minutes de jeu. Il avait dû déclarer forfait pour la seconde période. Les informations du média serbe indiquent que Jokic ne souffrirait pas d’une rupture du ligament du genou, mais plutôt d’une hyperextension du genou. Des examens sont prévus ce mardi 30 décembre.

D’une manière générale, cette blessure provoque une contusion douloureuse sur l’articulation, mais elle entrave assez peu la possibilité de le voir revenir sur les parquets rapidement. Pour les cas les plus semblables et précautionneux, comme Giannis Antetokounmpo qui avait récemment été victime de cette même hyperextension, quatre semaines de repos sont généralement observées. Le “Joker” manquerait le cas échéant moins d’une dizaine de matchs, ne compromettant pas ses chances de concourir pour le titre de MVP de la saison en cours.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
