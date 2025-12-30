Après La Tronche Meylan, direction le Mississippi pour l’internationale U19 Mélissa Guillet !

Libérée de son contrat par La Tronche Meylan la semaine passée, Melissa Guillet (1,84 m, 19 ans) est désormais fixée sur son avenir en NCAA. L’arrière tricolore rejoint la fac de Mississippi State, qui signe un début de saison canon avant de démarrer sa conférence le 1er janvier, comme l’a annoncé l’équipe dans un communiqué.

Help us welcome Melissa to Starkville! She will join us in January for the remainder of the 2025-26 season‼️ 📰: https://t.co/ajKfaT2sao#HailState pic.twitter.com/tbS9OvKeR1 — Mississippi State Women's Basketball (@HailStateWBK) December 29, 2025

PROFIL JOUEUR Melissa GUILLET Poste(s): Arrière / Ailier Taille: 184 cm Âge: 19 ans (01/03/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / LF2 PTS 7 #74 REB 2,6 #93 PD 0,3 #134

Auteure d’un très bon début de saison avec La Tronche Meylan, Mélissa Guillet était l’une des grandes artisanes du début de saison marquant du dauphin de Ligue 2. Au sein d’un prétendant à la montée en Boulangère Wonderligue donc, l’internationale U19 française s’était frayée une place importante dans la rotation, apportant 7 points et 2,6 rebonds de moyenne en seulement 17 minutes par match.

6’1 Lefty Big Guard

France 📍

Melissa Guillet Newest Dawg coming to StarkVegas in January ‼️🐶🔥 pic.twitter.com/JsxqlsVR6z — MSU WBK FAN (@MSUWBKFAN) December 30, 2025

« Un atout précieux pour viser les titres »

Pour entamer son « rêve américain » érigé en « objectif » depuis cet été, elle rejoint un programme reconnu mais surtout en pleine bourre depuis octobre. En effet, l’équipe coachée par Sam Purcell n’a perdu qu’un seul de ses 13 premiers matchs de la saison, restant d’ailleurs sur une série de 9 victoires consécutives avant d’entrer en lice dans la Southeastern Conference.

Malgré des performances déjà effectives, le technicien américain se réjouit de pouvoir compter sur l’ajout d’une force supplémentaire avec Mélissa Guillet. « C’est une formidable opportunité ! Mélissa évolue au plus haut niveau et son expérience internationale sera un atout précieux pour notre programme et nous aidera à viser les titres ». Rien que ça.

Au-delà des titres, Mélissa Guillet dispose désormais de trois années d’éligibilité en vue de la Draft WNBA. Le programme qu’elle rejoint à compter de janvier a récemment lancé quelques talents vers la ligue majeure américaine, comme la numéro 3 de la Draft 2019 Teaira McCowan, ou la numéro 4 de la Draft 2024 Rickea Jackson. Plus loin dans le temps, Mississippi State avait propulsé LaToya Thomas au premier choix de la Draft 2003. Les recruteurs des franchises américaines ont d’ailleurs déjà un oeil sur elle, qu’ils avaient invité au camp international de la WNBA en juillet 2025.

Si l’environnement global du basket féminin en France s’attend à une saignée de ses talents l’été prochain, Mélissa Guillet était la deuxième internationale espoir française à quitter son club en cours de saison pour s’engager en NCAA. Elle emboitait le pas d’Alicia Tournebize, recruté par South Carolina en provenance de Bourges.