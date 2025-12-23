Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NCAA

Alicia Tournebize officiellement à South Carolina : la pépite française débarque en NCAA en cours de saison

NCAA - Alicia Tournebize va rejoindre South Carolina dès janvier 2026. L’intérieure française du Tango Bourges Basket a été officiellement annoncée par l’université américaine, marquant un tournant majeur de sa jeune carrière.
|
00h00
Résumé
Écouter
Alicia Tournebize officiellement à South Carolina : la pépite française débarque en NCAA en cours de saison

C’est officiel, Alicia Tournebize rejoint South Carolina

Crédit photo : Olivier Martin

Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans) est désormais officiellement une joueuse des South Carolina Gamecocks. Le lendemain de l’annonce de son départ de Bourges, l’université américaine a confirmé la signature de l’intérieure française, qui rejoindra le programme de Dawn Staley dès le semestre de printemps 2026. À seulement 18 ans, la fille d’Isabelle Fijalkowski franchit une étape décisive en quittant la France en cours de saison 2025-2026.

Alicia Tournebize officiellement attendue à Columbia dès janvier 2026

South Carolina a annoncé qu’Alicia Tournebize intégrerait l’université après la trêve des fêtes, avec un début des cours prévu au printemps 2026. L’intérieure de 1,94 m arrive en tant que freshman au sein de l’un des programmes les plus prestigieux de la NCAA féminine, dirigé par Dawn Staley.

Le staff des South Carolina Gamecocks met en avant son QI basket, sa qualité de tir jusqu’à la ligne à 3-points et son impact défensif près du cercle, dans la continuité de ce qu’elle a déjà montré sur les parquets français et internationaux.

Un parcours accéléré avec le Tango Bourges Basket

Passée par le centre de formation du Tango Bourges Basket, Alicia Tournebize avait intégré l’effectif professionnel cette saison via un contrat d’internat de formation. En La Boulangère Wonderligue, elle disposait d’un temps de jeu limité (7,7 minutes en moyenne), avec une efficacité notable (53,3 % au tir), notamment lors de son entrée en matière face à Toulouse avec 12 points en 12 minutes.

En EuroLeague, son pourcentage de réussite grimpait à 57,1 %, dans un contexte de très haut niveau. En parallèle, la jeune intérieure continuait d’évoluer en NF2 afin de poursuivre son développement.

Déjà une référence sur la scène internationale chez les jeunes

Sur le plan international, Alicia Tournebize s’est affirmée comme l’une des cadres de sa génération avec l’équipe de France. Lors de l’EuroBasket U18 2025, elle a conduit les Bleues à la médaille de bronze, terminant meilleure marqueuse (12,1 points) et meilleure rebondeuse (8,9 rebonds) de la sélection, des statistiques qui l’ont propulsée dans le cinq idéal du tournoi. Elle avait également disputé la Coupe du monde U17 en 2024, conclue à la quatrième place.

Dans les pas d’Isabelle Fijalkowski, direction les États-Unis

Ce choix de la NCAA s’inscrit aussi dans une histoire familiale forte. La mère d’Alicia, Isabelle Fijalkowski, avait elle aussi connu le basket universitaire américain, avant une carrière exceptionnelle en club et en sélection, marquée notamment par deux titres en EuroLeague et plusieurs sacres nationaux.

Pour Alicia Tournebize, cette arrivée à South Carolina ouvre une nouvelle phase de sa progression, avec l’objectif de s’imposer dans un programme majeur de la NCAA, tout en se projetant à moyen terme vers le très haut niveau international et, à terme, la WNBA.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Bourges
Bourges
Suivre
NCAA
NCAA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Nathan Kuta va-t-il rejouer pour Orléans ce mardi chez l'Aix-Maurienne Savoie Basket ?
ELITE 2
00h00Orléans, co-leader d’ELITE 2, espère retrouver son pivot
T.J. Parker a pris en main la Chorale de Roanne depuis trois semaines
ELITE 2
00h00À Roanne, T.J. Parker se dit « très, très heureux »
E.J. Dambreville va retrouver la compétition avec Nantes
ELITE 2
00h00E.J. Dambreville de retour avec Nantes avant un déplacement relevé à Denain
Thomas Heurtel va être ménagé pour ses retrouvailles avec l'Anadolu Efes Istanbul
EuroLeague
00h00ASVEL – Anadolu Efes Istanbul : De Colo espéré, Traoré forfait, Heurtel ménagé
Robert Ford III est incertain pour La Rochelle - Hyères-Toulon
ELITE 2
00h00Stade Rochelais : Robert Ford III incertain face à Hyères-Toulon
Robin Ducoté est blessé au mollet et forfait contre Le Portel
Betclic ELITE
00h00Un nouveau blessé à la JDA : Dijon privé d’une rotation extérieure
Jean-Christophe Prat revient sur le difficile début de saison du BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM en souffrance, Jean-Christophe Prat s’exprime : « Ceux qui me prenaient pour un demi-dieu il y a deux ans, doivent dire aujourd’hui que je suis la dernière des m… »
L'ALM Evreux peine sportivement et financièrement, et le public se fait de moins en moins nombreux dans les tribunes
ELITE 2
00h00L’ALM Évreux perd son public : « Les supporters ont été habitués au caviar » reconnaît le président
Licencié par le FC Barcelone le 10 novembre, Joan Peñarroya rejoint le Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00Un coach espagnol et un ancien joueur NBA arrivent au Partizan Belgrade
C'est officiel, Alicia Tournebize rejoint South Carolina
NCAA
00h00Alicia Tournebize officiellement à South Carolina : la pépite française débarque en NCAA en cours de saison
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Tensions explosives entre Draymond Green et Steve Kerr : comment les Warriors transforment la crise en succès
Moussa Diabaté s'est démené pour maintenir Charlotte à flot à Cleveland
NBA
00h00Moussa Diabaté a tout donné face à Cleveland : 14 rebonds et une activité folle malgré la défaite
Sidy Cissoko a marqué 16 points mais Portland a perdu contre Détroit
NBA
00h00NBA – Sidy Cissoko à son avantage malgré la défaite de Portland face à Detroit
NBA
00h00Mohamed Diawara est désormais devant Guerschon Yabusele dans la rotation des Knicks
Rudy Gobert a passé le cap des 10 000 rebonds !
NBA
00h00Gobert entre dans l’histoire, Raynaud confirme, Traoré s’affirme
Victor Wembanyama avec les Metropolitans 92 en 2022-2023
Betclic ELITE
00h00Le maire de Boulogne-Billancourt visé par une enquête sur le transfert de Wembanyama aux Metropolitans 92
Victor Wembanyama a dominé la raquette des Wizards ce dimanche
NBA
00h00Victor Wembanyama domine encore Washington : 14 points et 12 rebonds en 22 minutes
NBA
00h00Alexandre Sarr, Noah Penda et Maxime Raynaud en double-double, Tidjane Salaün responsabilisé à Charlotte
NBA
00h00Record de points égalé et premier double-double en NBA pour Noah Penda !
NBA
00h00100 matchs NBA consécutifs avec un contre : Victor Wembanyama intègre un cercle très fermé !
1 / 0