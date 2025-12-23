Alicia Tournebize officiellement à South Carolina : la pépite française débarque en NCAA en cours de saison

Alicia Tournebize (1,94 m, 18 ans) est désormais officiellement une joueuse des South Carolina Gamecocks. Le lendemain de l’annonce de son départ de Bourges, l’université américaine a confirmé la signature de l’intérieure française, qui rejoindra le programme de Dawn Staley dès le semestre de printemps 2026. À seulement 18 ans, la fille d’Isabelle Fijalkowski franchit une étape décisive en quittant la France en cours de saison 2025-2026.

Alicia Tournebize officiellement attendue à Columbia dès janvier 2026

South Carolina a annoncé qu’Alicia Tournebize intégrerait l’université après la trêve des fêtes, avec un début des cours prévu au printemps 2026. L’intérieure de 1,94 m arrive en tant que freshman au sein de l’un des programmes les plus prestigieux de la NCAA féminine, dirigé par Dawn Staley.

Le staff des South Carolina Gamecocks met en avant son QI basket, sa qualité de tir jusqu’à la ligne à 3-points et son impact défensif près du cercle, dans la continuité de ce qu’elle a déjà montré sur les parquets français et internationaux.

Un parcours accéléré avec le Tango Bourges Basket

Passée par le centre de formation du Tango Bourges Basket, Alicia Tournebize avait intégré l’effectif professionnel cette saison via un contrat d’internat de formation. En La Boulangère Wonderligue, elle disposait d’un temps de jeu limité (7,7 minutes en moyenne), avec une efficacité notable (53,3 % au tir), notamment lors de son entrée en matière face à Toulouse avec 12 points en 12 minutes.

En EuroLeague, son pourcentage de réussite grimpait à 57,1 %, dans un contexte de très haut niveau. En parallèle, la jeune intérieure continuait d’évoluer en NF2 afin de poursuivre son développement.

Déjà une référence sur la scène internationale chez les jeunes

Sur le plan international, Alicia Tournebize s’est affirmée comme l’une des cadres de sa génération avec l’équipe de France. Lors de l’EuroBasket U18 2025, elle a conduit les Bleues à la médaille de bronze, terminant meilleure marqueuse (12,1 points) et meilleure rebondeuse (8,9 rebonds) de la sélection, des statistiques qui l’ont propulsée dans le cinq idéal du tournoi. Elle avait également disputé la Coupe du monde U17 en 2024, conclue à la quatrième place.

Dans les pas d’Isabelle Fijalkowski, direction les États-Unis

Ce choix de la NCAA s’inscrit aussi dans une histoire familiale forte. La mère d’Alicia, Isabelle Fijalkowski, avait elle aussi connu le basket universitaire américain, avant une carrière exceptionnelle en club et en sélection, marquée notamment par deux titres en EuroLeague et plusieurs sacres nationaux.

Pour Alicia Tournebize, cette arrivée à South Carolina ouvre une nouvelle phase de sa progression, avec l’objectif de s’imposer dans un programme majeur de la NCAA, tout en se projetant à moyen terme vers le très haut niveau international et, à terme, la WNBA.