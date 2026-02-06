Septième victoire d’affilée pour l’irrésistible Aix-Maurienne, la performance XXL de Siyani Chambers insuffisante face à Vichy, La Rochelle n’y arrive plus

Seulement sept matchs sur cette soirée du vendredi 6 février dédiée à la 22e journée d’ÉLITE 2. Et pour cause, deux auront lieu samedi (Blois / Hyères-Toulon et Orléans / Nantes), tandis que le dernier (Rouen / Roanne, 73-101) a déjà eu lieu plus tôt dans la semaine. En attendant, ces sept affiches sont suffisantes pour offrir leur lot de résultats surprenants, de dynamiques qui se confirment, et de performances individuelles. À commencer par Pau-Orthez, qui a retrouvé son modjo du début de saison en allant battre Quimper en Bretagne 79-85 (le résumé dédié est à retrouver ici).

Mauvaise opération du Champagne Basket

Dans le Top 10, une seule équipe s’est inclinée ce soir : Châlons-Reims. Pourtant l’une des meilleures équipes à domicile (9 victoires – 3 défaites), le Champagne Basket a perdu contre l’ASA (83-89), l’une des rares dans le championnat à avoir un bilan positif à l’extérieur (6 v. – 5 d.). Les Alsaciens s’en sont sortis grâce à un dernier quart-temps tout simplement exceptionnel, remporté… 11-29, sous l’impulsion d’un énorme Gide Noel (23 points, dont 14 dans les dix dernières minutes). Les Châlonnais (6e) prennent une longueur de retard sur Denain (4e) et Vichy (5e), qui ont gagné.

Les Vichyssois s’en sont sortis face à Caen (90-86), la deuxième pire équipe d’ÉLITE 2 à l’extérieur (1 v. – 11 d.). Les Caennais étaient pourtant venus remplis d’ambition : « On joue le gratin du championnat, je trouve ça excitant… Cela ne doit pas faire peur, bien au contraire » annonçait le coach Jean-Baptiste Lecrosnier à Ouest-France avant le match. Son équipe est passée proche du gros résultat grâce à un Siyani Chambers XXL : 34 points à 10/20 aux tirs et 8 passes décisives en 39 minutes.

Quant à Denain, ils n’ont pas eu besoin de ça pour venir à bout de la lanterne rouge Challans (93-83). Il faudra attendre pour la première victoire du nouveau coach vendéen Maxime Bureau. « Les garçons s’entraînent dur. Je suis convaincu que leur travail paiera. On veut retrouver le goût de la victoire » avait-il dit à Ouest-France. En revanche, une équipe a bel et bien quitté les tréfonds du classement : Aix-Maurienne. Les Savoyards viennent de valider leur septième victoire d’affilée à Antibes (72-90), ce qui les fait rejoindre Roanne dans les meilleures séries en cours. Ils intègrent provisoirement le Top 10… en attendant de voir leur victoire à Quimper officiellement retirée.

La Rochelle n’y arrive plus

Si la plus longue série de victoires en cours est donc détenue par Aix-Maurienne et Roanne, la plus longue série de défaites actuelle après Challans revient à… La Rochelle (4). Habituellement décevants à l’extérieur mais performants à domicile, les Charentais viennent de perdre pour la deuxième fois d’affilée à Gaston Neveur. Après Aix-Maurienne justement, c’est Poitiers qui les a fait craquer dans le derby (63-78).

Les 3-points n’ont pas vraiment plu (3/18 et 7/26) à l’image du futur participant au concours à 3-points du Young Star Game Imanol Prot (1/5) ou de Maxence Lemoine (1/6, mais avec 18 points), mais il n’y a pas eu photo dans la raquette. « On travaille dur toute la semaine à l’entraînement, on met tous les ingrédients. J’espère que ça va tourner, je reste optimiste » a lâché Lucas Hergott (7 points) au micro de France Bleu. Le Stade Rochelais n’a plus gagné depuis le 13 janvier.

Tous les résultats de cette soirée du vendredi pour le compte de la 22e journée :