NBA

Zaccharie Risacher en panne d'adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d'Atlanta contre Utah

NBA - De retour depuis trois matches après près d’un mois d’absence, Zaccharie Risacher traverse une phase de reprise contrastée. En difficulté à l’adresse ce jeudi 5 février au soir face à Utah, l’ailier français a toutefois contribué autrement à la victoire des Atlanta Hawks.

00h00


Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah

Crédit photo : © Jordan Godfree-Imagn Images

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) doit retrouver du rythme. Pour son troisième match depuis son retour, le numéro 1 de la Draft 2024 a vécu une soirée compliquée au tir lors de la victoire des Atlanta Hawks face au Utah Jazz (121-119). En 19 minutes, le Français a manqué ses huit tentatives, dont quatre derrière l’arc, mais il a su peser ailleurs, notamment au rebond.

Un retour encore irrégulier après un mois d’arrêt

Avant cette rencontre, Risacher restait sur deux sorties encourageantes sur le plan statistique : 7 points à 3/5 puis 3/7 aux tirs, en 22 puis 23 minutes. Ce jeudi, l’adresse n’a pas suivi, mais l’ailier a compensé par son activité. Avec 6 rebonds, il confirme une présence dans ce secteur déjà vue au match précédent contre Miami (7 prises), signe d’un engagement intact malgré le manque de confiance offensive.

Zaccharie RISACHER
Zaccharie RISACHER
0
PTS
6
REB
0
PDE
Logo NBA
ATL
121 119
UTA

Atlanta s’en sort au bout du suspense

Dans une rencontre accrochée, Atlanta a arraché la victoire grâce à un tir à mi-distance de Nickeil Alexander-Walker à 1,3 seconde de la fin. Le nouveau venu Jock Landale a marqué les esprits avec 29 points, record de la saison pour lui, dont cinq tirs à 3-points, ainsi que 4 contres et 5 passes.

Autre performance majeure, celle de Jalen Johnson, auteur de son troisième triple-double consécutif (22 points, 16 rebonds, 15 passes), le dixième de sa saison, un total seulement devancé en NBA par Nikola Jokic.

Côté Utah, le rookie Ace Bailey a égalisé à 119-119 à 9 secondes de la fin, tandis qu’Isaiah Collier (25 points, 11 passes) et Kyle Filipowski (15 points, 17 rebonds) ont longtemps maintenu le Jazz à flot.

Une concurrence renforcée pour Risacher

Au-delà de cette soirée sans réussite, le contexte n’est pas idéal pour Risacher. Atlanta a renforcé sa rotation juste avant la NBA trade deadline avec l’arrivée de Buddy Hield (1,93 m, 33 ans), ailier réputé pour son adresse extérieure, et de Jonathan Kuminga (2,03 m, 23 ans), capable d’évoluer aux postes 3 et 4. Une concurrence directe qui pourrait réduire ses opportunités, notamment dans le cinq majeur.

Prochain rendez-vous pour se relancer

Le Lyonnais aura toutefois rapidement l’occasion de se relancer. Les Hawks reçoivent Charlotte samedi soir, une équipe en pleine confiance avec huit victoires consécutives, et où évolue Moussa Diabaté. Un match qui pourrait aider Zaccharie Risacher à retrouver rythme et confiance.

NBA

Commentaires

lefree74
compliqué cette 2eme saison pour un n1de draft..., l'arrivée de kuminga et hield ne sont pas très rassurant qd a la confiance envoyé par sa franchise, et s'il continue a shooter comme un joueur de g League, il va pas tarder a entrer ds des rumeurs de trade
viking92
Compliquée et surtout très décevante. Dans la suite logique de son euro plutôt médiocre. Ici on reste conciliant parce qu'il est français mais n'importe quel numéro 1 de draft avec ces stats serait déjà jugé comme un flop. D'autant plus que son équipe ne progresse pas vraiment malgré un recrutement prometteur.
