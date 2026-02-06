Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah

Zaccharie Risacher (2,05 m, 20 ans) doit retrouver du rythme. Pour son troisième match depuis son retour, le numéro 1 de la Draft 2024 a vécu une soirée compliquée au tir lors de la victoire des Atlanta Hawks face au Utah Jazz (121-119). En 19 minutes, le Français a manqué ses huit tentatives, dont quatre derrière l’arc, mais il a su peser ailleurs, notamment au rebond.

Un retour encore irrégulier après un mois d’arrêt

Avant cette rencontre, Risacher restait sur deux sorties encourageantes sur le plan statistique : 7 points à 3/5 puis 3/7 aux tirs, en 22 puis 23 minutes. Ce jeudi, l’adresse n’a pas suivi, mais l’ailier a compensé par son activité. Avec 6 rebonds, il confirme une présence dans ce secteur déjà vue au match précédent contre Miami (7 prises), signe d’un engagement intact malgré le manque de confiance offensive.

Atlanta s’en sort au bout du suspense

Dans une rencontre accrochée, Atlanta a arraché la victoire grâce à un tir à mi-distance de Nickeil Alexander-Walker à 1,3 seconde de la fin. Le nouveau venu Jock Landale a marqué les esprits avec 29 points, record de la saison pour lui, dont cinq tirs à 3-points, ainsi que 4 contres et 5 passes.

AN EPIC FINISH IN ATL! ACE BAILEY HITS THE GAME-TYING TRIPLE… NICKEIL ALEXANDER-WALKER FOLLOWS IT UP WITH THE GO-AHEAD JUMPER TO WIN IT FOR THE HAWKS 🚨 pic.twitter.com/UqD9Y4J7Ey — NBA (@NBA) February 6, 2026

Autre performance majeure, celle de Jalen Johnson, auteur de son troisième triple-double consécutif (22 points, 16 rebonds, 15 passes), le dixième de sa saison, un total seulement devancé en NBA par Nikola Jokic.

Côté Utah, le rookie Ace Bailey a égalisé à 119-119 à 9 secondes de la fin, tandis qu’Isaiah Collier (25 points, 11 passes) et Kyle Filipowski (15 points, 17 rebonds) ont longtemps maintenu le Jazz à flot.

Une concurrence renforcée pour Risacher

Au-delà de cette soirée sans réussite, le contexte n’est pas idéal pour Risacher. Atlanta a renforcé sa rotation juste avant la NBA trade deadline avec l’arrivée de Buddy Hield (1,93 m, 33 ans), ailier réputé pour son adresse extérieure, et de Jonathan Kuminga (2,03 m, 23 ans), capable d’évoluer aux postes 3 et 4. Une concurrence directe qui pourrait réduire ses opportunités, notamment dans le cinq majeur.

Prochain rendez-vous pour se relancer

Le Lyonnais aura toutefois rapidement l’occasion de se relancer. Les Hawks reçoivent Charlotte samedi soir, une équipe en pleine confiance avec huit victoires consécutives, et où évolue Moussa Diabaté. Un match qui pourrait aider Zaccharie Risacher à retrouver rythme et confiance.