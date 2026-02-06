Recherche
NBA

Les Wizards de Sarr et Coulibaly créent la surprise face aux Pistons malgré un effectif décimé

NBA - Riley et Cooper mènent Washington vers une victoire inattendue 126-117 contre Detroit. Les Wizards, avec seulement 10 joueurs disponibles, battent les leaders de la Conférence Est grâce à un banc à 69 points.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Wizards de Sarr et Coulibaly créent la surprise face aux Pistons malgré un effectif décimé

Will Riley a mené l’offensive avec 20 points, bien épaulé par Sharife Cooper et ses 18 unités.

Crédit photo : © David Reginek-Imagn Images

Les Washington Wizards ont créé l’une des surprises de la soirée en s’imposant 126-117 sur le parquet des Detroit Pistons, pourtant leaders de la Conférence Est. Une performance d’autant plus remarquable que les Wizards n’alignaient que 10 joueurs disponibles, au lendemain d’un échange avec les Dallas Mavericks.

Will Riley a mené l’attaque des Wizards avec 20 points, bien épaulé par Sharife Cooper et ses 18 unités. Le meneur, évoluant avec un contrat two-way, a parfaitement saisi sa chance dans cette rencontre où les remplaçants ont brillé en inscrivant 69 points collectivement.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
12
PTS
6
REB
1
PDE
Logo NBA
DET
117 126
WAS

Dans le cinq, les jeunes Français de l’effectif ont livré un match de qualité, que ce soit Bilal Coulibaly (11 points à 4/12 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes) ou Alexandre Sarr (12 points à 5/10, 6 rebonds, 1 passe et 1 contre en 18 minutes). Ce dernier n’a cependant quasiment pas joué en deuxième mi-temps.

Un banc washingtonien décisif face à des Pistons maladroits

Justin Champagnie et Tristan Vukcevic ont également apporté leur pierre à l’édifice avec 14 points chacun, permettant aux Wizards de signer leur quatrième victoire en six matches après une série noire de neuf défaites consécutives. Cette performance porte le bilan de Washington à 14 victoires pour 36 défaites.

Du côté des Pistons, Cade Cunningham a livré une prestation individuelle remarquable avec 30 points, 8 rebonds et 8 passes décisives, mais n’a pas pu empêcher la chute de son équipe. Detroit a particulièrement souffert à 3-points, ne convertissant que 9 tentatives sur 33 (27,3%). La blessure au genou de Jalen Duren, contraint de quitter ses coéquipiers après seulement 13 minutes de jeu, a également pesé dans la balance.

LIRE AUSSI

Menés de 17 points au troisième quart-temps, les Pistons ont tenté un retour en fin de match. Duncan Robinson a ramené son équipe à 112-107 grâce à un 3-points avec faute à 4 minutes de la fin. Mais Bilal Coulibaly a répondu présent en inscrivant un 3-points sur la sirène des 24 secondes (117-110), scellant définitivement le sort de la rencontre. Cette défaite fait passer le bilan de Detroit à 37 victoires pour 13 défaites.

Bilal COULIBALY
Bilal COULIBALY
11
PTS
5
REB
4
PDE
Logo NBA
DET
117 126
WAS

Les Wizards se rendront à Brooklyn samedi, tandis que les Pistons recevront les New York Knicks vendredi soir pour tenter de rebondir rapidement.

lulutoutvert
les Wizards finissent avec 8 joueurs à plus de 11 pts (le meilleur en a 20).
Répondre
(0) J'aime
