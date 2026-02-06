Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets

Les Charlotte Hornets de Moussa Diabaté continuent leur impressionnante série en s’imposant 109-99 face aux Houston Rockets jeudi soir. Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.

Kon Knueppel et LaMelo Ball mènent l’offensive des Hornets

Le rookie Kon Knueppel a été le fer de lance de l’attaque de Charlotte avec 24 points, tandis que LaMelo Ball a ajouté 20 points dans cette performance collective réussie. Brandon Miller a terminé avec 11 points malgré une absence totale du deuxième quart-temps après avoir écopé de trois fautes en première période.

Kon Knueppel vs Houston: 24 PTS

8-13 FG Ties Cooper Flagg for the most 20-point games by a rookie this season. pic.twitter.com/XeNd9sXc2k — StatMuse (@statmuse) February 6, 2026

L’écart s’est creusé progressivement en faveur des Hornets, qui menaient de 16 points après trois quart-temps. Brandon Miller a donné le ton en début de dernier quart-temps en inscrivant les cinq premiers points pour porter l’avance à 96-75 avec environ 11 minutes restantes au chronomètre.

Houston s’incline lourdement pour la deuxième fois consécutive

Une série de 5-0 de Charlotte, ponctuée par un 3-points de Sion James, a porté le score à 103-81 avec environ huit minutes restantes, poussant l’entraîneur des Rockets Ime Udoka à sortir ses titulaires. Il s’agit de la deuxième grosse défaite consécutive pour Houston, qui s’était incliné 114-93 mercredi soir face à Chicago Bulls.

Diabaté limite le rayonnement de Sengun

Kevin Durant a mené les Rockets avec 31 points et Jabari Smith Jr. a ajouté 17 points, mais cela n’a pas suffi pour une équipe de Houston qui occupait pourtant la quatrième place de la Conférence Ouest avant cette rencontre. Alperen Sengun a vécu une soirée difficile avec seulement 7 points à 3/11 aux tirs, lui qui tournait à 21,2 points de moyenne. Il faut dire qu’il s’est heurté à la défense de Moussa Diabaté.

Moussa Diabate with a masterclass on defending an inverted pick and roll. Heck of a block that leads to LaMelo’s fourth three of the first half. Charlotte looking like a team that has had a couple of days off. pic.twitter.com/AgtddPhlKQ — Matt Alquiza (@malquiza8) February 6, 2026

Dans un duel entre intérieurs nés en 2002 qui rappelait la petite finale de l’EuroBasket U16 en 2018, le Parisien a pris le dessus avec 7 points à 3/5 mais surtout 12 rebonds, 4 passes décisives et 1 contre en 29 minutes. Il finit avec le meilleur +/- du cinq des Hornets (+14) en compagnie de Miles Bridges. En revanche, Tidjane Salaün n’est pas entré en jeu.

Les Hornets accueilleront Coby White, récemment échangé par les Chicago Bulls mercredi, mais le joueur ne devrait pas reprendre la compétition avant le du All-Star break en raison d’une blessure persistante au mollet. Charlotte se déplacera à Atlanta samedi soir, tandis que Houston rendra visite à Oklahoma City le même jour.