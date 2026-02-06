Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets

NBA - Les Hornets dominent Houston 109-99 et signent leur huitième succès de rang. Le rookie Kon Knueppel brille avec 24 points tandis que LaMelo Ball ajoute 20 points dans cette victoire convaincante au Toyota Center. Moussa Diabaté a ajouté 7 points, 12 rebonds, 4 passes décisives et surtout une grosse défense sur Alperen Sengun.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets

Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.

Crédit photo : © Erik Williams-Imagn Images

Les Charlotte Hornets de Moussa Diabaté continuent leur impressionnante série en s’imposant 109-99 face aux Houston Rockets jeudi soir. Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.

Moussa Diabaté a considérablement gêné Alperen Sengun
Moussa Diabaté a considérablement gêné Alperen Sengun (photo : Erik Williams-Imagn Images)

Kon Knueppel et LaMelo Ball mènent l’offensive des Hornets

Le rookie Kon Knueppel a été le fer de lance de l’attaque de Charlotte avec 24 points, tandis que LaMelo Ball a ajouté 20 points dans cette performance collective réussie. Brandon Miller a terminé avec 11 points malgré une absence totale du deuxième quart-temps après avoir écopé de trois fautes en première période.

L’écart s’est creusé progressivement en faveur des Hornets, qui menaient de 16 points après trois quart-temps. Brandon Miller a donné le ton en début de dernier quart-temps en inscrivant les cinq premiers points pour porter l’avance à 96-75 avec environ 11 minutes restantes au chronomètre.

Houston s’incline lourdement pour la deuxième fois consécutive

Une série de 5-0 de Charlotte, ponctuée par un 3-points de Sion James, a porté le score à 103-81 avec environ huit minutes restantes, poussant l’entraîneur des Rockets Ime Udoka à sortir ses titulaires. Il s’agit de la deuxième grosse défaite consécutive pour Houston, qui s’était incliné 114-93 mercredi soir face à Chicago Bulls.

Diabaté limite le rayonnement de Sengun

Kevin Durant a mené les Rockets avec 31 points et Jabari Smith Jr. a ajouté 17 points, mais cela n’a pas suffi pour une équipe de Houston qui occupait pourtant la quatrième place de la Conférence Ouest avant cette rencontre. Alperen Sengun a vécu une soirée difficile avec seulement 7 points à 3/11 aux tirs, lui qui tournait à 21,2 points de moyenne. Il faut dire qu’il s’est heurté à la défense de Moussa Diabaté.

Dans un duel entre intérieurs nés en 2002 qui rappelait la petite finale de l’EuroBasket U16 en 2018, le Parisien a pris le dessus avec 7 points à 3/5 mais surtout 12 rebonds, 4 passes décisives et 1 contre en 29 minutes. Il finit avec le meilleur +/- du cinq des Hornets (+14) en compagnie de Miles Bridges. En revanche, Tidjane Salaün n’est pas entré en jeu.

Moussa DIABATÉ
Moussa DIABATÉ
7
PTS
12
REB
4
PDE
Logo NBA
HOU
99 109
CHA

Les Hornets accueilleront Coby White, récemment échangé par les Chicago Bulls mercredi, mais le joueur ne devrait pas reprendre la compétition avant le du All-Star break en raison d’une blessure persistante au mollet. Charlotte se déplacera à Atlanta samedi soir, tandis que Houston rendra visite à Oklahoma City le même jour.

LIRE AUSSI
NBA
NBA
Suivre
Ime Udoka
Ime Udoka
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0