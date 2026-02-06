Recherche
Espoirs ELITE 2

De joueur cadre à formateur : retour aux sources pour Marco Pellin à Orléans

Espoirs / U18 - Dix ans après avoir brillé sous les couleurs de l'OLB, l'ancien meneur international Marc-Antoine Pellin revient à Orléans pour intégrer le staff technique du centre de formation. Il prendra la tête des U18 Élite et épaulera Benjamin Berkani sur le banc des Espoirs, mettant son immense expérience du haut niveau au service de la relève orléanaise.
00h00
De joueur cadre à formateur : retour aux sources pour Marco Pellin à Orléans

Retour à Orléans pour Marco Pellin

Crédit photo : OLB

L’Orléans Loiret Basket Association a officialisé ce jour le retour d’une figure historique du club : Marc-Antoine Pellin (1,71 m, 38 ans). L’ancien meneur international rejoint la structure de formation pour encadrer les U18 Élite et prêter main-forte à Benjamin Berkani sur le banc des Espoirs.

C’est un renfort de poids, tant par l’expérience que par le symbole, que vient d’annoncer le club. Par voie de communiqué, la structure orléanaise a confirmé l’arrivée de Marc-Antoine Pellin au sein de son staff technique. Un retour au bercail pour celui qui a porté les couleurs de l’OLB entre 2011 et 2015, et qui s’apprête désormais à transmettre son immense bagage technique à la nouvelle génération.

Un passage de témoin logique pour « Marco »

Dans cette nouvelle organisation, « Marco » sera en charge de l’équipe U18 Élite du Centre de Formation. Parallèlement, il officiera en tant qu’assistant de Benjamin Berkani auprès de l’équipe Espoirs, créant ainsi une passerelle directe entre les deux catégories d’âge.

Pour Orléans, l’enjeu est clair : capitaliser sur l’intelligence de jeu d’un ancien meneur de jeu de haut niveau, profil souvent prédisposé à la carrière de technicien.

Un CV long comme le bras

S’il s’apprête à entamer ce nouveau chapitre, c’est avec l’un des palmarès les plus solides de sa génération. Formé à l’INSEP, Marc-Antoine Pellin restera à jamais lié à la Chorale de Roanne, club avec lequel il a touché les sommets :

  • Champion de France 2007 et vainqueur de la Semaine des As.

  • Meilleur défenseur de Pro A (2007).

  • International français (8 sélections en matchs amicaux)

Passé par la suite par Le Mans, Orléans, Bourg-en-Bresse ou encore Boulazac, il avait choisi de prolonger le plaisir en NM1 ces dernières saisons (Pont-de-Cheruy, Saint-Vallier, LyonSo, Chartres). Toujours compétiteur, il évoluait encore dernièrement sous les couleurs de Cergy-Pontoise (NM2) avant d’annoncer sa retraite en novembre dernier.

La transmission au cœur du projet orléanais

Ce recrutement s’inscrit dans la volonté de l’OLB de structurer son centre de formation avec des visages familiers et compétents. Après avoir été un passeur renommé de l’histoire de la LNB, Pellin devra désormais apprendre à ses jeunes pousses l’art du « pick & roll » et la rigueur défensive qui ont fait sa renommée durant près de deux décennies sur les parquets professionnels.

