Dion Wright, un globe-trotter expérimenté au Pays Salonais Basket 13

Le Pays Salonnais Basket 13 a officialisé l’arrivée de son nouveau pigiste médical, Dion Wright (2,02 m, 32 ans). Si le nom ne vous est peut-être pas encore familier, son impact sur le parquet se fait déjà ressentir. Avec deux victoires en deux matchs depuis son arrivée, l’Américain semble être le chaînon manquant pour redynamiser la saison du club en Nationale 1.

Un globe-trotter au service du collectif

À 31 ans, Dion Wright n’est pas un novice. Formé à la prestigieuse Saint-Bonaventure University (NCAA), cet ailier fort a construit sa carrière aux quatre coins du globe. Du Japon à l’Ukraine, en passant par Israël, le Mexique ou plus récemment l’Uruguay sous les couleurs du Defensor Sporting Club Montevideo, il apporte à Salon un bagage international exceptionnel.

Cette expérience lui confère une capacité d’adaptation éclair, un atout majeur pour une pige médicale où le temps d’intégration est souvent compté.

L’impact immédiat : 2 matchs, 2 victoires

Le public de la Halle Saint-Côme a déjà pu apercevoir le talent du joueur lors des deux dernières sorties de l’équipe. Les statistiques parlent d’elles-mêmes :

Moyenne : 13,5 points, 5 rebonds et 2,5 passes décisives.

Évaluation : Une régularité exemplaire (14 puis 13 d’évaluation) face à Berck et Lyonso.

Plus que les chiffres, c’est l’attitude de « leader naturel » qui séduit. Son arrivée coïncide avec un regain de forme crucial pour le club, actuellement 11ème de la poule B (7 victoires – 16 défaites).

Le mot du coach Sébastien Cherasse : « Un leader naturel » « « Dion est un joueur d’expérience, avec un vécu international très riche. Son parcours lui a permis de s’adapter à de nombreux styles de jeu et à des contextes très différents, ce qui est une vraie force pour nous aujourd’hui. C’est un ailier fort capable d’avoir un impact immédiat offensivement, avec une vraie capacité à scorer et à créer pour les autres. Il apporte également une présence physique importante et une intensité précieuse dans le jeu. Au-delà de l’aspect sportif, Dion est un leader naturel, un compétiteur qui est là pour une chose : faire gagner l’équipe. C’est un winner, qui communique beaucoup, comprend vite les attentes du collectif et s’intègre facilement dans un groupe. Son arrivée nous donne des solutions supplémentaires et de la sérénité pour la suite de la saison. » »

Prochain défi : Confirmer face à Besançon

L’effet « Dion Wright » passera un nouveau test dès ce vendredi soir à 20h30. Le Pays Salonnais (11e) reçoit Besançon (13e) à la Halle des sports Saint-Côme pour le compte de la 24ème journée.

L’objectif est clair : enchaîner une troisième victoire consécutive pour continuer de remonter au classement et s’éloigner de la zone de danger. Avec un compétiteur de la trempe de Wright dans ses rangs, Salon a désormais toutes les cartes en main pour réussir sa fin de saison.