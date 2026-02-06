Guerschon Yabusele ne perd pas de temps : record de la saison battu… 24 heures après son départ des Knicks

C’est ce qu’on appelle un pied-de-nez à son ancienne équipe. Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) sortait de trois DNP d’affilée avec les Knicks, qui ont finalement mené à son transfert aux Chicago Bulls la veille de la trade deadline, ce mercredi 4 février.

« Ces DNP n’étaient pas spécialement prévus. Mais je pense qu’on va le savoir bientôt » annonçait-il à notre micro la veille, visionnaire. En tout cas, lui était prêt à jouer. Et il l’a montré dès son premier match sous ses nouvelles couleurs, moins de 24 heures après son transfert.

Records déjà battus

Une telle précocité est même assez rare. En général, les joueurs transférés ratent le premier match avec leur nouvelle équipe, le temps de s’acclimater un minimum à leurs nouveaux coéquipiers et aux systèmes de jeu. Yabusele, lui, était disponible dès le premier soir, tout comme les autres nouveaux arrivants (Anfernee Simons, Jaden Ivey, Mac McLung). Et mieux que ça : le Français a tout simplement délivré… son meilleur match de la saison.

15 points (record de saison) à 6/11 aux tirs (record de saison) dont 3/6 à 3-points, 11 rebonds (record de saison), 3 passes décisives et 2 interceptions en 33 minutes (record de saison). Il a profité d’une équipe des Raptors qui joue sans intérieur de grande taille (Jakob Poeltl – seul joueur de plus de 2,06 m – était blessé) pour se régaler.

Une utilisation au poste 5, des pick-and-roll et pops, des moves sous l’arceau, des 3-points… En bref, on a revu le Guerschon Yabusele de la saison dernière, qui cumulait plus de 11 points et 5 rebonds de moyenne à 38% à 3-points avec les Sixers.

Un gros double-double qui fait taire beaucoup de critiques, et fait mentir le staff des Knicks qui ne l’a jamais utilisé. Il tournait à peine à 2,7 points en 9 minutes de moyenne à New-York. Dès la fin du match, le capitaine de l’équipe de France était sur les réseaux sociaux pour répondre à quelques tweets, et montrer son esprit revanchard.

Nouveau départ

Cela doit en effet être un véritable soulagement pour le “dancing bear”. Il doit retenir un sentiment de gâché de cette première moitié de saison. Pas un seul match à plus de 20 minutes sur le parquet, une place dans la rotation loin derrière tout le monde et même son jeune compatriote Mohamed Diawara, et très peu de ballons quand il était sur le parquet. Le coach Mike Brown, arrivé après la signature du Français, ne l’avait tout simplement pas dans ses plans.

Difficile de reprocher grand-chose au coach américain vu que les Knicks sont actuellement 2e de la conférence Est. Le fit n’a tout simplement jamais pris. Il est en revanche bien plus évident du côté de Chicago, qui semble décidé à lui offrir du temps de jeu dans un secteur intérieur très ouvert. Les deux derniers mois de cette saison devraient lui permettre de davantage s’exprimer sous les ordres de Billy Donovan. Reste à voir si cela peut devenir la maison au long-terme pour lui. Les dernières évolutions contractuelles le concernant viennent mettre un doute sur cette idée.