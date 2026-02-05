Cholet Basket retire un cinquième maillot, celui de Sammy Mejia

De retour à Cholet samedi dernier, pour « le match le plus bizarre de la saison », Sammy Mejia (42 ans) a reçu un bel hommage de la Meilleraie : une longue ovation du public local et surtout la reconnaissance ultime pour un basketteur étranger.

Ainsi, CB a hissé son n°9 jusqu’aux cintres de l’Espace Michel-Léger. L’entraîneur-assistant de la JL Bourg rejoint ainsi Antoine Rigaudeau, Jim Bilba, Claude Marquis et Graylin Warner au Panthéon des légendes locales.

Lors de la rencontre CB vs Bourg en Bresse du samedi 31 janvier 2026, Cholet Basket a décidé de rendre hommage à l'une des légendes du club, Samuel Mejia ! Joueur emblématique du club de 2009 à 2011 et Champion de France 2010 avec Cholet Basket, Sammy fait partie de ces joueurs… pic.twitter.com/P56GDRJjzq — Cholet Basket (@CB_officiel) February 5, 2026

Le plus remarquable est que Mejia n’a pas joué très longtemps à Cholet : seulement deux saisons. Mais suffisamment pour durablement marquer l’histoire du club, en lui offrant son seul titre de champion de France en 2010 puis en étant élu MVP étranger de Pro A en 2011.

« Rejoindre Cholet a été la meilleure décision de ma carrière, c’est ce club qui a boosté ma trajectoire », nous disait-il en janvier. « De plus, ma fille est née à Cholet, ce qui contribue à rendre encore cette ville plus chère à mon cœur. J’ai vraiment apprécié mon passage là-bas, je suis très fier d’y avoir passé deux années. »