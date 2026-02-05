Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Cholet Basket retire un cinquième maillot, celui de Sammy Mejia

De retour à la Meilleraie le week-end dernier, le champion de France 2010 Sammy Mejia a vu son maillot être retiré par Cholet Basket.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cholet Basket retire un cinquième maillot, celui de Sammy Mejia

Sammy Mejia rejoint les plus grandes légendes choletaises

Crédit photo : Cholet Basket

De retour à Cholet samedi dernier, pour « le match le plus bizarre de la saison », Sammy Mejia (42 ans) a reçu un bel hommage de la Meilleraie : une longue ovation du public local et surtout la reconnaissance ultime pour un basketteur étranger.

Ainsi, CB a hissé son n°9 jusqu’aux cintres de l’Espace Michel-Léger. L’entraîneur-assistant de la JL Bourg rejoint ainsi Antoine Rigaudeau, Jim Bilba, Claude Marquis et Graylin Warner au Panthéon des légendes locales.

Le plus remarquable est que Mejia n’a pas joué très longtemps à Cholet : seulement deux saisons. Mais suffisamment pour durablement marquer l’histoire du club, en lui offrant son seul titre de champion de France en 2010 puis en étant élu MVP étranger de Pro A en 2011.

LIRE AUSSI

« Rejoindre Cholet a été la meilleure décision de ma carrière, c’est ce club qui a boosté ma trajectoire », nous disait-il en janvier. « De plus, ma fille est née à Cholet, ce qui contribue à rendre encore cette ville plus chère à mon cœur. J’ai vraiment apprécié mon passage là-bas, je suis très fier d’y avoir passé deux années. »

Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
macroy- Modifié
C'est clair que Sammy a marqué l'histoire du club, c'était un excellent joueur, scoreur. Mais il n'a joué que 2 saisons.. Donc son retrait de maillot, ça se discute, d'autant que son numéro était déjà retiré..
Répondre
(2) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
Petar Majstorovic continue de griller avec Long Beach State
NCAA
00h00Petar Majstorovic encore en vue malgré la série noire de Long Beach State
Betclic ELITE
00h00« Être irréprochable sur deux ou trois tâches », la clé d’un temps de jeu plus important pour Yvann Mbaya à la JL Bourg
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
Elie Okobo et ses coéquipiers de l'AS Monaco attendent le versement de plusieurs mois de salaire
Betclic ELITE
00h00AS Monaco : des joueurs envisagent de ne pas jouer à Chalon en raison des salaires impayés
Betclic ELITE
00h00Vincent Amsellem proche d’un retour, Théo Magrit parti pour rester à Limoges au-delà de sa pige ?
ELITE 2
00h00Vichy : Un sniper en moins mais un patron de retour pour la réception de Caen
Betclic ELITE
00h00Limoges enfin au complet face à Cholet !
Betclic ELITE
00h00Nikola Jovanovic (Limoges), avant la réception de Cholet : « C’était la première fois que je commençais la saison avec une blessure »
Basketball Champions League
00h00Encore un Manceau élu joueur de la semaine en BCL !
Le KK Partizan Belgrade a pris le dessus sur le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00Le Panathinaikos chute chez le Partizan malgré un bon T.J. Shorts, Ataman sous pression
1 / 0
Livenews NBA
Anthony Davis débarque chez les Washington Wizards
NBA
00h00« Bravo aux Wizards. Il fallait tenter quelque chose » : First Team passe au crible les gros dossiers à quelques heures de la NBA Trade Deadline
NBA
00h00Rudy Gobert retrouve son meneur fétiche : Mike Conley de retour à Minnesota après avoir été libéré par les Charlotte Hornets
« J'étais assis dans un avion, prêt à partir pour Utah, et j'ai reçu un appel me disant : Descends de ce foutu avion ».
NBA
00h00L’improbable périple de Jock Landale après son transfert mouvementé
Pendant des mois, Charania a distillé des informations suggérant qu'Antetokounmpo était sur le départ.
NBA
00h00Shams Charania moqué par les Milwaukee Bucks
Les dirigeants de Memphis avaient commencé à prendre des appels concernant Morant dès le mois de janvier, sans succès.
NBA
00h00Les Grizzlies ne parviennent pas à transférer Ja Morant avant la deadline
Malgré ses absences, le Letton a maintenu des statistiques solides avec Atlanta : 17,1 points à 45,7% de réussite, 5,1 rebonds et 1,3 contre par match.
NBA
00h00Les Warriors confiants sur l’état de santé de Kristaps Porzingis
Zaccharie Risacher a fini à 0/8 aux tirs ce jeudi contre Utah
NBA
00h00Zaccharie Risacher en panne d’adresse mais utile ailleurs lors de la victoire d’Atlanta contre Utah
Nolan Traore déborde Paolo Banchero lors du match entre Orlando et Brooklyn
NBA
00h00Nolan Traoré égale son record NBA malgré la lourde défaite de Brooklyn à Orlando
Cette huitième victoire consécutive constitue la plus longue série de la franchise depuis neuf succès de rang lors de la saison 1998-1999.
NBA
00h00Les Hornets de Moussa Diabaté enchaînent avec une huitième victoire de suite face aux Houston Rockets
NBA
00h00Guerschon Yabusele a consenti à un nouveau sacrifice financier pour se faire transférer des Knicks
1 / 0