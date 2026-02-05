Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden

Cleveland domine Los Angeles sans ses nouvelles recrues. Donovan Mitchell brille avec 29 points dans une victoire écrasante des Cavaliers face aux Clippers, quelques heures après le trade historique entre Darius Garland et James Harden.
|
00h00
Résumé
Écouter
Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden

Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.

Crédit photo : © Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Les Cleveland Cavaliers ont livré une performance dominante en s’imposant 124-89 face aux Los Angeles Clippers mercredi soir, dans un match marqué par l’absence des deux stars échangées quelques heures plus tôt. Darius Garland, désormais joueur des Clippers, et James Harden, nouvelle recrue des Cavaliers, n’ont pas participé à cette rencontre disputée à Inglewood.

Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives, confirmant son statut de leader. Le jeune Jaylon Tyson l’a épaulé avec 17 points, tandis que Jarrett Allen a signé un double-double avec 10 points et 11 rebonds.

LIRE AUSSI

Une démonstration collective des Cavaliers

Cette victoire marque le septième succès en huit matchs pour les Cavaliers, qui ont profité de l’intégration réussie de leurs nouvelles recrues. Dennis Schroder, acquis de Sacramento dimanche dans un échange à trois équipes, a marqué 11 points pour ses débuts sous le maillot de Cleveland. Keon Ellis, également arrivé de Sacramento, a contribué avec 6 points lors de sa première apparition.

LIRE AUSSI

L’efficacité offensive de Cleveland a fait la différence avec 51% de réussite au tir et un solide 16 sur 41 à 3-points (39%). À l’inverse, les Clippers ont connu des difficultés majeures derrière l’arc avec seulement 6 réussites sur 28 tentatives (21,4%) et ont concédé 24 ballons perdus, transformés en 47 points par les Cavaliers.

Du côté de Los Angeles, Kawhi Leonard a tenté de maintenir son équipe à flot avec 25 points, soutenu par John Collins et ses 19 points. Le rookie Yanic Konan Niederhauser a apporté 10 points et 8 rebonds, mais cela n’a pas suffi face à la machine offensive de Cleveland. Les Clippers évoluaient sans leur pivot titulaire Ivica Zubac, absent pour la naissance de son enfant.

Cette défaite met fin à une belle série pour Los Angeles, qui affiche un bilan de 17 victoires en 22 matchs depuis le 20 décembre, succès largement obtenus avec James Harden dans l’effectif. Les deux équipes vont désormais devoir s’adapter rapidement à leurs nouveaux joueurs.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
NBA
00h00Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks
BSN
00h00Promis au titre de meilleur défenseur du championnat australien, John Brown III a déjà signé à Porto-Rico
EuroLeague
00h00Mike James évoque Hifi, Francisco et Luwawu-Cabarrot : « Si Nadir part dans une grosse équipe, ça va lui prendre du temps pour s’ajuster »
EuroLeague
00h00Patty Mills va-t-il bientôt signer en EuroLeague ?
Betclic ELITE
00h00Zakai Zeigler, drafté très haut à Porto-Rico mais toujours meneur de Nanterre
EuroLeague
00h00ITW Nando De Colo : « À l’ASVEL, il n’y avait pas d’objectif bien défini »
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
Noa Essengue tente de contrer Hugo Gonzales à l'ANGT 2024, à Berlin
EuroLeague
00h00L’EuroLeague supprime sa petite finale, au profit de la finale de l’ANGT
EuroLeague
00h00Monaco sous tension : les déclarations de Vassilis Spanoulis agacent Laurent Sciarra
En 2020-2021, Mathias Lessort jouait à Monaco pour seulement 250 000 euros la saison
Betclic ELITE
00h00Tous les salaires de l’AS Monaco depuis 2019 : une explosion totale sous l’ère Fedcom
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le MVP du dernier Final Four envoyé chez les Milwaukee Bucks
Rudy Gobert s'est exprimé au sujet de la NBA Europe
NBA
00h00Rudy Gobert apporte son soutien à la NBA Europe : « Nous n’avons pas encore exploré le potentiel du basket européen »
NBA
00h00« C’est un choix d’entreprise » : First Team revient sur le transfert de James Harden
Rudy Gobert face à RJ Barrett et les Toronto Raptors, avec Minnesota
NBA
00h00Soirée NBA : Rudy Gobert en patron, Diawara s’installe, Raynaud et Batum discrets
NBA
00h00Mark Daigneault salue le professionnalisme d’Ousmane Dieng après son départ d’OKC
Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives.
NBA
00h00Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden
Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé avec 22 points et 14 rebonds.
NBA
00h00Wembanyama et les Spurs dominent un Thunder affaibli
Boston a infligé un run dévastateur de 18-3 pour creuser l'écart à 67-48.
NBA
00h00Privés de Jaylen Brown, les Boston Celtics font tomber les Houston Rockets
Une performance portée par un Jalen Brunson exceptionnel, auteur de 42 points, 9 passes décisives et 8 rebonds.
NBA
00h00Jalen Brunson guide les Knicks vers une huitième victoire consécutive face aux Nuggets
Le Letton de 30 ans affiche des moyennes de 17,1 points, 5,1 rebonds et 2,7 passes cette saison, avec un pourcentage de 36% à 3-points.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Kristaps Porzingis rejoint les Warriors contre Jonathan Kuminga et Buddy Hield
1 / 0