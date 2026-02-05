Les Cavaliers écrasent les Clippers 124-89 après l’échange Garland-Harden

Les Cleveland Cavaliers ont livré une performance dominante en s’imposant 124-89 face aux Los Angeles Clippers mercredi soir, dans un match marqué par l’absence des deux stars échangées quelques heures plus tôt. Darius Garland, désormais joueur des Clippers, et James Harden, nouvelle recrue des Cavaliers, n’ont pas participé à cette rencontre disputée à Inglewood.

Donovan Mitchell a mené la charge offensive de Cleveland avec 29 points et 9 passes décisives, confirmant son statut de leader. Le jeune Jaylon Tyson l’a épaulé avec 17 points, tandis que Jarrett Allen a signé un double-double avec 10 points et 11 rebonds.

Une démonstration collective des Cavaliers

Cette victoire marque le septième succès en huit matchs pour les Cavaliers, qui ont profité de l’intégration réussie de leurs nouvelles recrues. Dennis Schroder, acquis de Sacramento dimanche dans un échange à trois équipes, a marqué 11 points pour ses débuts sous le maillot de Cleveland. Keon Ellis, également arrivé de Sacramento, a contribué avec 6 points lors de sa première apparition.

L’efficacité offensive de Cleveland a fait la différence avec 51% de réussite au tir et un solide 16 sur 41 à 3-points (39%). À l’inverse, les Clippers ont connu des difficultés majeures derrière l’arc avec seulement 6 réussites sur 28 tentatives (21,4%) et ont concédé 24 ballons perdus, transformés en 47 points par les Cavaliers.

Du côté de Los Angeles, Kawhi Leonard a tenté de maintenir son équipe à flot avec 25 points, soutenu par John Collins et ses 19 points. Le rookie Yanic Konan Niederhauser a apporté 10 points et 8 rebonds, mais cela n’a pas suffi face à la machine offensive de Cleveland. Les Clippers évoluaient sans leur pivot titulaire Ivica Zubac, absent pour la naissance de son enfant.

Cette défaite met fin à une belle série pour Los Angeles, qui affiche un bilan de 17 victoires en 22 matchs depuis le 20 décembre, succès largement obtenus avec James Harden dans l’effectif. Les deux équipes vont désormais devoir s’adapter rapidement à leurs nouveaux joueurs.