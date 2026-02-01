11 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !

Leader indiscutable de la sélection allemande dorée, Dennis Schröder est à des années-lumière de disposer du même statut en NBA. Le meneur allemand, qui a rejoint la Ligue en 2013, continue à ses dépens son tour des franchises NBA. Il vient d’être transféré par Sacramento aux Cleveland Cavaliers, qui deviennent ainsi sa 11e équipe en carrière après 8 transferts. Seul Ish Smith fait mieux avec 13 franchises différentes au compteur.

BREAKING: The Cleveland Cavaliers are trading De'Andre Hunter to the Sacramento Kings for Dennis Schroder and Keon Ellis, sources tell ESPN. The three-team deal includes the Chicago Bulls acquiring Kings forward Dario Saric and two future second-round picks. pic.twitter.com/Hoc6bP0hhj — Shams Charania (@ShamsCharania) February 1, 2026

L’international allemand, élu MVP de l’EuroBasket 2025 remporté par la Mannschaft, arrive dans l’Ohio dans le cadre d’un échange à trois équipes. Les Cavaliers ont envoyé De’Andre Hunter aux Sacramento Kings pour récupérer Schröder et Keon Ellis, tandis que les Chicago Bulls ont obtenu Dario Saric et deux choix de draft au second tour.

Champion en sélection, mais « NBA-trotter »

Le parcours de Schröder en NBA ressemble à un véritable tour d’horizon de la ligue. Depuis 2013, il a déjà porté les maillots des Hawks, du Thunder, des Lakers, Celtics, Rockets, Raptors, Nets, Warriors, Pistons et donc les Kings cette saison, avant de rejoindre Cleveland. En Californie, l’Allemand tournait à 12,8 points, 5,3 passes et 3,1 rebonds de moyenne. Des statistiques correctes qui s’inscrivent dans la continuité de sa carrière NBA, où il affiche 13,9 points, 4,9 passes et 2,9 rebonds en moyenne générale.

Dennis Schroder is the 2nd most traded player in NBA history behind only Trevor Ariza. He is on his 11th team. Only 19 more to go before he can play for all 30 😭😭 pic.twitter.com/fRQrY2cq6a — Hater Report (@HaterReport) February 1, 2026

Malgré cette instabilité, le meneur a su maintenir un niveau de jeu constant et briller avec sa sélection nationale. Champion du monde en 2023 et champion d’Europe en 2025 avec l’Allemagne, Schröder a été élu MVP lors de ces deux compétitions majeures. Une reconnaissance de son leadership et de ses qualités de meneur, qui pourraient bien servir aux Cavaliers dans leur quête de playoffs.

Seul hic : ses émoluments. Car en arrivant à Sacramento, Schröder avait paraphé un contrat de trois ans pour 45 millions de dollars. Il doit donc encore percevoir 14,1 millions de dollars et 14,8 millions de dollars sur les deux prochaines saisons. Une troisième à 15,5 millions de dollars pourrait s’y ajouter, étant partiellement garantie.