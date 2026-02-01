Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

11 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !

NBA - Pilier de la sélection allemande victorieuse à l'EuroBasket et au Mondial, Dennis Schröder continue de vivre une carrière largement instable en NBA. Le meneur vient d'être envoyé dans une 11e équipe, en seulement 13 ans dans la Ligue.
|
00h00
Résumé
Écouter
11 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !

Dennis Schröder va connaître une 11e franchise NBA à Cleveland.

Crédit photo : Lilian Bordron

Leader indiscutable de la sélection allemande dorée, Dennis Schröder est à des années-lumière de disposer du même statut en NBA. Le meneur allemand, qui a rejoint la Ligue en 2013, continue à ses dépens son tour des franchises NBA. Il vient d’être transféré par Sacramento aux Cleveland Cavaliers, qui deviennent ainsi sa 11e équipe en carrière après 8 transferts. Seul Ish Smith fait mieux avec 13 franchises différentes au compteur.

L’international allemand, élu MVP de l’EuroBasket 2025 remporté par la Mannschaft, arrive dans l’Ohio dans le cadre d’un échange à trois équipes. Les Cavaliers ont envoyé De’Andre Hunter aux Sacramento Kings pour récupérer Schröder et Keon Ellis, tandis que les Chicago Bulls ont obtenu Dario Saric et deux choix de draft au second tour.

Champion en sélection, mais « NBA-trotter »

Le parcours de Schröder en NBA ressemble à un véritable tour d’horizon de la ligue. Depuis 2013, il a déjà porté les maillots des Hawks, du Thunder, des Lakers, Celtics, Rockets, Raptors, Nets, Warriors, Pistons et donc les Kings cette saison, avant de rejoindre Cleveland. En Californie, l’Allemand tournait à 12,8 points, 5,3 passes et 3,1 rebonds de moyenne. Des statistiques correctes qui s’inscrivent dans la continuité de sa carrière NBA, où il affiche 13,9 points, 4,9 passes et 2,9 rebonds en moyenne générale.

Malgré cette instabilité, le meneur a su maintenir un niveau de jeu constant et briller avec sa sélection nationale. Champion du monde en 2023 et champion d’Europe en 2025 avec l’Allemagne, Schröder a été élu MVP lors de ces deux compétitions majeures. Une reconnaissance de son leadership et de ses qualités de meneur, qui pourraient bien servir aux Cavaliers dans leur quête de playoffs.

Seul hic : ses émoluments. Car en arrivant à Sacramento, Schröder avait paraphé un contrat de trois ans pour 45 millions de dollars. Il doit donc encore percevoir 14,1 millions de dollars et 14,8 millions de dollars sur les deux prochaines saisons. Une troisième à 15,5 millions de dollars pourrait s’y ajouter, étant partiellement garantie.

 

 

NBA
NBA
Suivre
Allemagne
Allemagne
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
the_goat
Il serait mieux en euroleague plutôt que de changer tout le temps de club
Répondre
(2) J'aime
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Livenews
NBA
00h0011 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !
Betclic ELITE
00h00Surpassant la crise, le groupe gravelinois « qui n’a pas explosé » récompensé par le succès à Nancy
Betclic ELITE
00h00Aidé par le record de Ben Gregg (21 points), Strasbourg « a encore beaucoup de choses à améliorer » après le succès contre Le Mans
NBA
00h00Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer
Betclic ELITE
00h00Le Portel : Kenny Pohto un petit tour et puis s’en va
Thomas Heurtel a régalé vendredi soir avec 12 passes décisives en 22 minutes
EuroLeague
00h00Thomas Heurtel régale en EuroLeague : 12 passes décisives, un record personnel cette saison
Chrystel Ongenda prend du galon
NM1
00h00Assistante-coach d’Orchies, Chrystel Ongenda prend un poste de sélectionneur
La Boulangère Wonderligue
00h00Les Flammes Carolo et Landerneau dominent, Charnay paie son retard à l’allumage contre Villeneuve-d’Ascq
Betclic ELITE
00h00L’ancien Manceau Abdoulaye Ndoye gâche le retour de Guillaume Vizade sur le banc du MSB !
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Victor Wembanyama et les Spurs !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h0011 équipes en 13 ans : le champion du monde et d’Europe Dennis Schröder poursuit son tour des franchises NBA !
NBA
00h00Retour discret pour Zaccharie Risacher, Rudy Gobert domine la raquette de Memphis, des minutes pour Joan Beringer
NBA
00h00Moussa Diabaté remporte son duel face à Victor Wembanyama et les Spurs !
NBA
00h00Paul George suspendu 25 matchs par la NBA pour violation de la politique anti-drogue !
NBA
00h00Cade Cunningham mène Detroit à la victoire face aux Warriors
Egor Demin au tir contre le Utah Jazz
NBA
00h00Egor Demin établit un record NBA pour un rookie et mène Brooklyn à la victoire contre Utah
Dillon Brooks auteur de 27 points contre Cleveland
NBA
00h00Les Phoenix Suns battent les Cleveland Cavaliers et mettent fin à leur série de 5 victoires
Zion Williamson a dominé face à Memphis
NBA
00h00Zion Williamson et les Pelicans dominent Memphis
NBA
00h00Payton Pritchard mène Boston vers une large victoire contre Sacramento
NBA
00h00Brunson et Anunoby mènent les Knicks vers une victoire écrasante contre Portland
1 / 0