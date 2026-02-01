Recherche
Betclic ELITE

Aidé par le record de Ben Gregg (21 points), Strasbourg « a encore beaucoup de choses à améliorer » après le succès contre Le Mans

Betclic ELITE - Encore victorieuse devant son public à Rhénus, la SIG Strasbourg savoure amèrement son succès face au Mans samedi soir. Celui-ci fait nourrir des regrets à Ben Gregg et son entraîneur Jānis Gailītis, "chanceux" de ne pas avoir perdu.
Aidé par le record de Ben Gregg (21 points), Strasbourg « a encore beaucoup de choses à améliorer » après le succès contre Le Mans

Ben Gregg a soulagé Strasbourg en établissant son reconrd de point en Betclic ELITE contre Le Mans.

Crédit photo : Philippe Gigon

Il y a des matchs dans une saison où la victoire semble dépasser le contenu. Celle de Strasbourg devant son public face au Mans, avec un Abdoulaye Ndoye impitoyable contre son ex, semble rentrer dans cette catégorie.

Sans nécessairement briller, les Alsaciens ont dépassé les 100 points pour disposer de Manceaux accrocheurs, au point que Janis Gailitis s’estime chanceux de l’emporter, comme il le confie sur le site du club.

Le coach letton constate « un manque de vitesse et de lucidité » de ses troupes par moment, qui ont rendu les Manceaux « clairement meilleurs, surtout offensivement ». Si les individualités alsaciennes ont permis de « rester dans le match offensivement », Jānis Gailītis remet le mérite à la défense, réajustée dans le dernier quart-temps. « Ce n’est clairement pas un match que l’on peut contrôler sans défense. […] Au final, les chiffres montrent qu’on a eu de la chance de les maintenir autour de 40 points, même si on n’est jamais vraiment entrés dans une très bonne dynamique », conclut-il.

Un Ben Gregg « focus » pour ne pas perdre le fil

Avant que le défense ne prenne enfin le relais au rebond notamment, l’attaque strasbourgeoise a limité la casse, à commencer par l’éclat de Ben Gregg dans l’aile. L’ancien joueur de Gonzaga en NCAA a signé son meilleur total au scoring en Betclic ELITE, avec 21 points. L’Américain estime avoir su faire fi des trous d’air collectif, et ainsi « ne pas perdre le focus » pour rendre une copie intéressante. 8/12 aux tirs, 3 rebonds, 3 passes : le rookie a pris le relais de Mike Davis Jr. notamment, qui n’a sonné le réveil qu’en fin de rencontre.

Ben Gregg ne se contente pas pour autant de sa belle performance, complétée par « quelques réajustements pour mieux jouer » en seconde période. La SIG « a encore beaucoup de choses à améliorer » selon lui, à commencer par son propre impact. « Je dois être meilleur en défense », estime-t-il. « C’est surtout une question de concentration et de travail collectif, parfois aussi de détails techniques, de communication sur le terrain. » Strasbourg a néanmoins trouvé les ressorts pour « s’en sortir collectivement » ; essayer de se rassurer au Portel le weekend prochain semble l’objectif prégnant pour le groupe de Jānis Gailītis.

