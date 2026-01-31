Paul George suspendu 25 matchs par la NBA pour violation de la politique anti-drogue !

Terrible nouvelle en NBA. La Ligue a officiellement suspendu la superstar de Philadephie Paul George pour 25 matchs, suite à une « violation des termes du programme anti-drogue NBA/NBPA ». Cette sanction, qui débute immédiatement avec le match contre les New Orleans Pelicans, constitue un coup dur majeur pour les 76ers en pleine course aux playoffs.

Philadelphia 76ers star Paul George has been suspended 25 games for violating the NBA’s Anti-Drug program. pic.twitter.com/VTroRtdp5P — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) January 31, 2026

Une erreur assumée

L’ailier de 35 ans n’a pas cherché à nier les faits et s’est rapidement expliqué dans les colonnes d’ESPN. « Ces dernières années, j’ai abordé le sujet de l’importance de la santé mentale. Dans mon parcours, afin de trouver récemment un traitement pour un souci personnel, j’ai fait l’erreur de prendre un mauvais médicament », a concédé « PG ».

PROFIL JOUEUR Paul GEORGE Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 35 ans (02/05/1990) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 16 #85 REB 5,2 #112 PD 3,7 #82

Le joueur a poursuivi ses excuses publiques : « J’assume l’entière responsabilité de mes actions et je présente mes excuses aux Sixers, à mes coéquipiers et aux fans de Philly pour le mauvais choix opéré dans ce processus. » Selon les termes de la convention collective de la Ligue, une suspension de 25 matchs indique qu’il s’agit d’une première infraction pour le neuf fois All-Star. La NBA n’a pas divulgué la nature exacte de la substance consommée.

Un impact majeur sur les ambitions des Sixers

Cette suspension tombe au plus mauvais moment pour Philadelphie, sixième de la conférence Est avec un bilan de 26 victoires pour 21 défaites. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les Sixers affichent un bilan de 16-11 quand George est présent, contre 10-10 en son absence.

L’ancien joueur des Clippers tournait à 16 points, 5,1 rebonds et 3,7 passes décisives de moyenne cette saison, avec un temps de jeu d’un peu plus de 30 minutes par match. Il n’avait toutefois disputé que 27 des 47 premiers matchs de la saison, déjà gêné par la gestion de son genou gauche opéré en juillet 2025.

Au plus tôt, Paul George pourra faire son retour le 25 mars lors de la réception des Chicago Bulls. Il ne resterait alors que 10 matchs de saison régulière aux Sixers, qui devront compter sur le retour en forme actuellement de Joel Embiid aux côtés des autres stars, pour maintenir leur position en playoffs.