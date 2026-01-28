Paul George et Joel Embiid mènent les 76ers vers une victoire éclatante 139-122 contre Milwaukee

Les Philadelphia 76ers ont livré une performance offensive remarquable mardi soir, s’imposant 139-122 face aux Milwaukee Bucks affaiblis. Paul George a mené la charge avec 32 points, tandis que Joel Embiid a dominé le premier quart-temps avec 18 de ses 29 points.

Cette victoire intervient après la lourde défaite 130-93 subie la veille à Charlotte, où les Sixers avaient accusé un retard de 50 points avant le dernier quart-temps. Embiid et George, ménagés lors de ce match pour gestion de leurs blessures, ont apporté l’énergie nécessaire au retour de l’équipe à domicile.

Myles Turner brille malgré la défaite des Bucks

Du côté de Milwaukee, Myles Turner a livré sa meilleure performance sous le maillot des Bucks avec 31 points à 62,5% de réussite au tir. Ryan Rollins a ajouté 24 points, tandis que Bobby Portis a contribué avec 17 points et 12 rebonds. Cependant, l’absence de Giannis Antetokounmpo, touché au mollet droit et indisponible pour une durée indéterminée, s’est cruellement fait ressentir.

Les Bucks ont montré de la résistance pendant trois quart-temps, parvenant même à égaliser à 81 partout en troisième période grâce notamment au trio Turner-Portis-Rollins. L’utilisation de la défense de zone par l’entraîneur Doc Rivers avait temporairement perturbé l’attaque des 76ers.

Le tournant du match s’est produit en début de quatrième quart-temps. George a réussi deux 3-points consécutifs pour porter l’avance de Philadelphie de 11 à 18 points. Jared McCain et George ont ensuite combiné quatre 3-points en deux minutes, creusant définitivement l’écart à 123-104.

George a terminé la rencontre avec 11 tirs réussis sur 21 tentatives, incluant un remarquable 9/15 à 3-points. Embiid a complété sa ligne statistique avec neuf rebonds et cinq passes décisives. Tyrese Maxey a également apporté sa contribution avec 22 points, trouvant notamment Embiid pour un dunk spectaculaire en première mi-temps.

Cette troisième défaite consécutive pour Milwaukee (sixième en sept matchs) illustre les difficultés de l’équipe sans son double MVP. Les 76ers ont dominé la bataille des rebonds offensifs (15-8) et ont mieux préservé le ballon avec seulement six ballons perdus contre 11 pour les Bucks.