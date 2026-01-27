Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
NBA

Giannis Antetokounmpo : aucune date de retour après sa blessure au mollet

Les Milwaukee Bucks naviguent dans l'incertitude concernant le retour de leur superstar, victime d'une nouvelle élongation au mollet droit lors de la défaite contre Denver vendredi dernier.
|
00h00
Résumé
Écouter
Giannis Antetokounmpo : aucune date de retour après sa blessure au mollet

L’absence d’Antetokounmpo pèse lourdement sur les résultats de Milwaukee, qui affiche un bilan de 3-11 sans lui cette saison.

Crédit photo : © Jeff Hanisch-Imagn Images

L’avenir immédiat de Giannis Antetokounmpo reste flou après sa rechute au mollet droit survenue lors de la défaite 102-100 des Milwaukee Bucks face aux Denver Nuggets vendredi. Le double MVP de 31 ans avait initialement estimé qu’une telle blessure pourrait l’éloigner des parquets pendant 4 à 6 semaines, mais l’entraîneur Doc Rivers refuse de s’avancer sur un calendrier précis.

« Il n’y a vraiment aucun calendrier », a déclaré Rivers lundi, confirmant le diagnostic d’élongation au mollet droit révélé par l’IRM. Cette nouvelle blessure intervient dans un contexte déjà difficile pour les Bucks, qui affichent un bilan décevant de 18 victoires pour 26 défaites et occupent la 11e place de la Conférence Est.

LIRE AUSSI

Un refus d’abandonner malgré la douleur

Antetokounmpo avait pourtant tenté de poursuivre le combat vendredi soir, malgré un mollet bandé dès la première mi-temps. Le Grec a joué 32 minutes et compilé 22 points, 13 rebonds et 7 passes, aidant même son équipe à revenir de 23 points de retard en début de quatrième quart-temps avec 14 points dans la période finale.

« J’avais l’impression de ne pas pouvoir exploser », a expliqué Antetokounmpo après la rencontre. « Je pouvais trottiner. Je ne pouvais pas me mettre sur la pointe des pieds, donc je trottinais sur mon talon la majorité du temps. Je n’avais pas la même explosivité, mais j’avais encore l’impression de pouvoir aider. Mais à la fin, quand ça a claqué, j’ai dû sortir. Je ne pouvais plus marcher. »

PROFIL JOUEUR
Giannis ANTETOKOUNMPO
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 31 ans (06/12/1994)
Nationalités:

logo greece.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
28
#9
REB
10
#15
PD
5,6
#34

Rivers avait tenté à plusieurs reprises de sortir sa star du terrain, remarquant qu’il appuyait sur sa jambe blessée, mais Antetokounmpo s’était montré défiant et avait insisté pour rester en jeu. « Ce n’était pas pour mes coéquipiers, c’était pour moi-même », a confié le joueur. « Je n’aime simplement pas abandonner. »

Cette nouvelle blessure fait écho aux problèmes récurrents de mollet d’Antetokounmpo. Il avait déjà manqué huit matchs du 5 au 26 décembre pour une élongation au mollet droit, et des blessures similaires au mollet gauche l’avaient privé des playoffs 2024 et du All-Star Game 2025. Malgré cet historique inquiétant, Rivers assure qu’il n’y a « aucune réflexion » concernant une fin de saison pour préserver le joueur.

L’absence d’Antetokounmpo pèse lourdement sur les résultats de Milwaukee, qui affiche un bilan de 15-15 avec lui et seulement 3-11 sans lui cette saison. Avec la trade deadline fixée au 5 février et une série de neuf qualifications consécutives en playoffs en danger, les Bucks traversent une période critique. La situation est d’autant plus compliquée que Kevin Porter Jr., leur deuxième meilleur marqueur, est également absent en raison d’une blessure aux obliques.

NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
À l’étranger
00h00Courtisé par plusieurs clubs d’EuroLeague, Amine Noua prolonge trois ans de plus à l’Aris Salonique
David Morabito n'était pas content de ses joueurs après la défaite de Blois contre Champagne Basket
ELITE 2
00h00« Il va falloir que tout le monde redescende d’un étage » : Le coup de gueule de David Morabito après la défaite contre Châlons-Reims
Melvin Ebonkoli arrive au bout de son long cursus NCAA
NCAA
00h00Melvin Ebonkoli signe son record de points de la saison NCAA
Paulius Motiejunas a été reçu par Glenn Micallef
EuroLeague
00h00L’EuroLeague reçue à Bruxelles : en pleine bataille avec la NBA, l’ECA drague l’Union européenne
Yannis Morin joue depuis deux saisons au Japon
À l’étranger
00h00ITW Yannis Morin, l’aventure nippone : « Le basket japonais a pris le bateau, et ça va exploser »
Jess Esso Essis a joué son premier match NCAA
NCAA
00h00Jess Esso Essis démarre fort en NCAA après plus d’un an sans jouer
Achille Polonara veut revenir à la compétition d'ici deux mois
Basketball Champions League
00h00Touché par une leucémie, Achille Polonara donne la date de son retour à la compétition avec Sassari
Betclic ELITE
00h00Le Mans : Antoine Mathieu, une pige dans la lumière avant le retour dans l’ombre du labo
Nadir Hifi et le Paris Basketball restent sur un large succès en Betclic ELITE contre Le Portel mais veulent surtout se reprendre en EuroLeague, une compétition dans laquelle ils sont en difficulté
EuroLeague
00h00Où regarder Paris – Real Madrid ce mardi gratuitement ?
Isaiah Washington va de nouveau jouer en rouge, du côté de Saragosse
Liga Endesa
00h00Après Nancy et la Russie, Isaiah Washington va découvrir la Liga Endesa avec Saragosse
1 / 0
Livenews NBA
Lue a également eu un message pour Flom après le match : "Il doit le faire en direct."
NBA
00h00Kawhi Leonard et les Clippers forcent un fan à manger littéralement ses mots
L'absence d'Antetokounmpo pèse lourdement sur les résultats de Milwaukee, qui affiche un bilan de 3-11 sans lui cette saison.
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo : aucune date de retour après sa blessure au mollet
Iverson a annulé sa participation à un événement CreativeCubes.Co à Melbourne, laissant les fans attendre plus de deux heures avant d'apprendre son absence.
NBA
00h00Allen Iverson critiqué après sa tournée australienne désastreuse
Rudy Gobert au dunk contre les Golden State Warriors
NBA
00h00Rudy Gobert signe un énorme double-double face aux Warriors, Moussa Diabaté et Charlotte explosent Philadelphie
Jaylen Brown a inscrit 20 points, bien accompagné par Pritchard et ses 23 points.
NBA
00h00Celtics-Blazers : Boston rebondit avec une victoire 102-94 à domicile
Alperen Sengun a dominé la raquette adverse avec une performance exceptionnelle de 33 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, en convertissant 15 de ses 17 tentatives de tir.
NBA
00h00Houston Rockets : une victoire 108-99 contre Memphis après avoir comblé un retard important
Le pivot français a terminé avec 15 points et 17 rebonds.
NBA
00h00Les Timberwolves mettent fin à leur série noire face à des Warriors diminués
Le joueur de 26 ans a shooté à 15/25 au tir global et un remarquable 8/14 à 3-points.
NBA
00h00Luka Dončić domine les Bulls avec 46 points dans la victoire des Lakers
L'arrière All-Star a notamment brillé en première mi-temps avec 26 points inscrits.
NBA
00h00Donovan Mitchell explose avec 45 points dans la victoire des Cavaliers contre Orlando
Brandon Miller a été l'artisan principal de cette démonstration offensive avec 30 points à 9/11 au tir, soit 81% de réussite.
NBA
00h00Les Hornets écrasent les Sixers par 47 points d’écart
1 / 0