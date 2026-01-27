Giannis Antetokounmpo : aucune date de retour après sa blessure au mollet

L’avenir immédiat de Giannis Antetokounmpo reste flou après sa rechute au mollet droit survenue lors de la défaite 102-100 des Milwaukee Bucks face aux Denver Nuggets vendredi. Le double MVP de 31 ans avait initialement estimé qu’une telle blessure pourrait l’éloigner des parquets pendant 4 à 6 semaines, mais l’entraîneur Doc Rivers refuse de s’avancer sur un calendrier précis.

« Il n’y a vraiment aucun calendrier », a déclaré Rivers lundi, confirmant le diagnostic d’élongation au mollet droit révélé par l’IRM. Cette nouvelle blessure intervient dans un contexte déjà difficile pour les Bucks, qui affichent un bilan décevant de 18 victoires pour 26 défaites et occupent la 11e place de la Conférence Est.

Un refus d’abandonner malgré la douleur

Antetokounmpo avait pourtant tenté de poursuivre le combat vendredi soir, malgré un mollet bandé dès la première mi-temps. Le Grec a joué 32 minutes et compilé 22 points, 13 rebonds et 7 passes, aidant même son équipe à revenir de 23 points de retard en début de quatrième quart-temps avec 14 points dans la période finale.

« J’avais l’impression de ne pas pouvoir exploser », a expliqué Antetokounmpo après la rencontre. « Je pouvais trottiner. Je ne pouvais pas me mettre sur la pointe des pieds, donc je trottinais sur mon talon la majorité du temps. Je n’avais pas la même explosivité, mais j’avais encore l’impression de pouvoir aider. Mais à la fin, quand ça a claqué, j’ai dû sortir. Je ne pouvais plus marcher. »

PROFIL JOUEUR Giannis ANTETOKOUNMPO Poste(s): Pivot Taille: 211 cm Âge: 31 ans (06/12/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 28 #9 REB 10 #15 PD 5,6 #34

Rivers avait tenté à plusieurs reprises de sortir sa star du terrain, remarquant qu’il appuyait sur sa jambe blessée, mais Antetokounmpo s’était montré défiant et avait insisté pour rester en jeu. « Ce n’était pas pour mes coéquipiers, c’était pour moi-même », a confié le joueur. « Je n’aime simplement pas abandonner. »

Cette nouvelle blessure fait écho aux problèmes récurrents de mollet d’Antetokounmpo. Il avait déjà manqué huit matchs du 5 au 26 décembre pour une élongation au mollet droit, et des blessures similaires au mollet gauche l’avaient privé des playoffs 2024 et du All-Star Game 2025. Malgré cet historique inquiétant, Rivers assure qu’il n’y a « aucune réflexion » concernant une fin de saison pour préserver le joueur.

“I think he has played his last game in a Milwaukee Bucks uniform.” – @MarcJSpears on Giannis Antetokounmpo (h/t @Fullcourtpass ) pic.twitter.com/d8CwOCbY1Y — NBACentral (@TheDunkCentral) January 26, 2026

L’absence d’Antetokounmpo pèse lourdement sur les résultats de Milwaukee, qui affiche un bilan de 15-15 avec lui et seulement 3-11 sans lui cette saison. Avec la trade deadline fixée au 5 février et une série de neuf qualifications consécutives en playoffs en danger, les Bucks traversent une période critique. La situation est d’autant plus compliquée que Kevin Porter Jr., leur deuxième meilleur marqueur, est également absent en raison d’une blessure aux obliques.