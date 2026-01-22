Recherche
NBA

Giannis Antetokounmpo pointe du doigt les problèmes des Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo dénonce le manque de cohésion et l'individualisme de ses coéquipiers après une nouvelle défaite des Milwaukee Bucks face au Thunder d'Oklahoma City (122-102).
|
00h00
Résumé
Écouter
Giannis Antetokounmpo pointe du doigt les problèmes des Milwaukee Bucks

Avec un bilan de 18 victoires pour 25 défaites, les Bucks occupent actuellement la 11ème place de la Conférence Est.

Crédit photo : © Michael McLoone-Imagn Images

Les Milwaukee Bucks traversent une crise profonde et Giannis Antetokounmpo ne mâche pas ses mots. Après la défaite 122-102 face au Thunder d’Oklahoma City mercredi soir, la superstar grecque a pointé du doigt les problèmes d’alchimie de l’équipe et l’attitude individualiste de certains de ses coéquipiers.

Des critiques sans détour de la part d’Antetokounmpo

Interrogé sur les points communs entre les récentes défaites de son équipe, Antetokounmpo s’est montré particulièrement direct : « Nous ne jouons pas dur. Nous ne faisons pas les bonnes choses. Nous ne jouons pas pour gagner. Nous ne jouons pas ensemble. Notre alchimie n’est pas là. Les gars sont égoïstes, ils essaient de chercher leurs propres tirs au lieu de chercher le bon tir pour l’équipe. Les gars essaient de tout faire seuls. »

Le double MVP a également souligné l’impatience de l’équipe dans les moments difficiles : « Parfois, j’ai l’impression que quand nous avons 10, 15, 20 points de retard, nous essayons de rattraper en une seule action, et ça ne marchera pas. »

Cette défaite face au Thunder, privé de plusieurs joueurs importants blessés, illustre parfaitement les difficultés actuelles des Bucks. L’équipe du Wisconsin a perdu quatre de ses cinq derniers matchs, avec trois défaites consécutives d’au moins 18 points d’écart.

Une situation préoccupante à Milwaukee

Avec un bilan de 18 victoires pour 25 défaites, les Bucks occupent actuellement la 11e place de la Conférence Est. Leur série de neuf qualifications consécutives en playoffs est sérieusement menacée, d’autant que l’équipe n’a jamais réussi à enchaîner plus de deux victoires cette saison.

La situation se complique encore avec la blessure de Kevin Porter Jr., deuxième meilleur marqueur de l’équipe (16,8 points par match) et leader aux passes décisives (7,4 par match). L’entraîneur Doc Rivers a confirmé que le meneur ne reviendrait pas « de sitôt » en raison d’une blessure aux obliques.

Antetokounmpo, qui n’a tenté que 11 tirs face au Thunder, a également évoqué sa frustration concernant son utilisation : « Je ne suis pas le gars qui va crier et engueuler ses coéquipiers pour réclamer le ballon. Je ne l’ai jamais fait dans ma carrière. Mais j’ai l’impression d’avoir joué avec des coéquipiers qui comprenaient l’impact que je peux avoir pour notre équipe. » La star grecque a même mentionné qu’on lui avait conseillé d’être « le cygne noir et d’être plus agressif pour réclamer le ballon », une approche qu’il n’a jamais adoptée mais qu’il pourrait devoir envisager.

