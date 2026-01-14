Recherche
NBA

Giannis Antetokounmpo répond aux sifflets des fans après la défaite des Bucks

Giannis Antetokounmpo a répondu aux sifflets de ses propres supporters lors de la lourde défaite 139-106 des Milwaukee Bucks face aux Minnesota Timberwolves mardi soir au Fiserv Forum.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le joueur de 29 ans a terminé la rencontre avec 25, mais cela n’a pas suffi à éviter une défaite cuisante 139-106

Crédit photo : © Benny Sieu-Imagn Images

Une scène inhabituelle s’est déroulée mardi soir à Milwaukee. Alors que les Bucks accusaient plus de 30 points de retard à la mi-temps face aux Timberwolves, les supporters du Fiserv Forum ont sifflé leur équipe qui quittait le parquet. La réponse de Giannis Antetokounmpo ne s’est pas fait attendre.

Une réaction immédiate du double MVP

Dès le premier panier du troisième quart-temps, un lay-up sur Julius Randle suivi d’une faute qui l’a envoyé au sol, Antetokounmpo a réagi. Assis sous le panier, le franchise player a montré ses deux pouces vers le bas en direction de la foule de Milwaukee, reproduisant le même geste qu’il réserve habituellement aux supporters adverses.

LIRE AUSSI

« Quand on me siffle, je siffle en retour », a déclaré Antetokounmpo après la rencontre, précisant que c’était la première fois qu’il se faisait siffler dans sa propre salle. Le joueur de 29 ans a terminé la rencontre avec 25 points à 9/13 aux tirs, mais cela n’a pas suffi à éviter une défaite cuisante 139-106.

« Peu importe que ce soit à domicile ou à l’extérieur », a-t-il ajouté. « Je joue au basket pour mes coéquipiers, pour moi-même et ma famille. Quand les gens ne croient pas en moi, je n’ai pas tendance à être avec eux. Je ne pense pas que quiconque ait le droit de me dire comment je dois agir sur un terrain de basket après avoir été ici 13 ans. »

Une défaite symptomatique des difficultés des Bucks

Cette lourde défaite face à des Timberwolves privés de Rudy Gobert (suspendu) et Anthony Edwards (blessé) illustre parfaitement les difficultés actuelles de Milwaukee. Avec un bilan de 17 victoires pour 23 défaites, les Bucks enchaînent une deuxième défaite consécutive et peinent à retrouver leur niveau.

L’entraîneur Doc Rivers a évoqué la fatigue après un déplacement de quatre matchs sur la côte Ouest, mais Antetokounmpo refuse cette excuse : « Nous avons eu un jour de repos hier. »

Les Bucks devront rapidement se ressaisir avant leur prochain déplacement, sous peine de voir la frustration grandir encore davantage au Fiserv Forum.

