NBA

Giannis Antetokounmpo ne demandera aucun trade des Bucks

Le double MVP grec affirme qu'il ne demandera jamais un transfert de Milwaukee. Malgré les rumeurs persistantes et les difficultés de son équipe, Antetokounmpo reste "investi à un million de pour cent" dans le projet des Bucks.
00h00
Giannis Antetokounmpo ne demandera aucun trade des Bucks

Antetokounmpo porte le maillot des Bucks depuis sa draft en 2013

Crédit photo : © Robert Edwards-Imagn Images

Alors que les rumeurs d’échange se multiplient autour de Giannis Antetokounmpo avant la deadline du 5 février, la superstar grecque a mis les choses au clair. Dans un entretien accordé à The Athletic après la défaite des Milwaukee Bucks face aux Golden State Warriors (120-113), le double MVP a fermement démenti toute intention de quitter son équipe.

« Il n’y aura jamais une chance, et il n’y aura jamais un moment où je sortirai et dirai ‘Je veux un trade' », a déclaré Antetokounmpo. « Ce n’est pas… dans… ma… nature. OK ? » Cette déclaration tranche avec les spéculations constantes qui entourent son avenir à Milwaukee, alors que les Bucks occupent actuellement la 11e place de la Conférence Est avec un bilan de 16 victoires pour 21 défaites.

Un engagement total malgré les difficultés

Le joueur de 31 ans a insisté sur son investissement dans l’équipe, malgré les performances décevantes de cette saison. « Je suis investi dans cette équipe. Je veux redresser cette équipe. Je veux jouer du bon basket », a-t-il affirmé. Antetokounmpo a également souligné que les Bucks restaient sur un bilan de 4 victoires en 6 matchs récemment, montrant des signes d’amélioration.

L’entraîneur Doc Rivers a confirmé l’engagement de sa star : « Si vous étiez autour de l’équipe tous les jours, et que vous voyiez ces rapports, vous ririez. Il n’a donné aucune indication (qu’il voulait partir). Giannis aime être à Milwaukee. Il aime jouer pour cette équipe. »

Malgré les blessures qui lui ont fait manquer 14 matchs sur 37 cette saison, Antetokounmpo maintient des statistiques exceptionnelles avec 29,5 points (64,5% aux tirs), 10,0 rebonds et 5,5 passes décisives par match. Ces performances le placent parmi les candidats sérieux au titre de MVP, aux côtés de Nikola Jokić.

Le Grec a conclu en expliquant sa philosophie du basket gagnant : « Gagner ne ressemble pas toujours à ce qu’on veut que ça ressemble. Parfois, un jour, je dois avoir 20 rebonds, huit passes, 12 points. Mais gagner ne ressemble pas toujours à la même chose. » Une mentalité qui pourrait être la clé pour redresser la saison des Bucks et faire taire définitivement les rumeurs de départ.

PROFIL JOUEUR
Giannis ANTETOKOUNMPO
Poste(s): Pivot
Taille: 211 cm
Âge: 31 ans (06/12/1994)

Nationalités:

logo greece.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
29,5
#7
REB
10
#15
PD
5,5
#34
NBA
NBA
Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
