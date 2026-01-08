Giannis Antetokounmpo ne demandera aucun trade des Bucks

Alors que les rumeurs d’échange se multiplient autour de Giannis Antetokounmpo avant la deadline du 5 février, la superstar grecque a mis les choses au clair. Dans un entretien accordé à The Athletic après la défaite des Milwaukee Bucks face aux Golden State Warriors (120-113), le double MVP a fermement démenti toute intention de quitter son équipe.

« Il n’y aura jamais une chance, et il n’y aura jamais un moment où je sortirai et dirai ‘Je veux un trade' », a déclaré Antetokounmpo. « Ce n’est pas… dans… ma… nature. OK ? » Cette déclaration tranche avec les spéculations constantes qui entourent son avenir à Milwaukee, alors que les Bucks occupent actuellement la 11e place de la Conférence Est avec un bilan de 16 victoires pour 21 défaites.

Un engagement total malgré les difficultés

Le joueur de 31 ans a insisté sur son investissement dans l’équipe, malgré les performances décevantes de cette saison. « Je suis investi dans cette équipe. Je veux redresser cette équipe. Je veux jouer du bon basket », a-t-il affirmé. Antetokounmpo a également souligné que les Bucks restaient sur un bilan de 4 victoires en 6 matchs récemment, montrant des signes d’amélioration.

L’entraîneur Doc Rivers a confirmé l’engagement de sa star : « Si vous étiez autour de l’équipe tous les jours, et que vous voyiez ces rapports, vous ririez. Il n’a donné aucune indication (qu’il voulait partir). Giannis aime être à Milwaukee. Il aime jouer pour cette équipe. »

Malgré les blessures qui lui ont fait manquer 14 matchs sur 37 cette saison, Antetokounmpo maintient des statistiques exceptionnelles avec 29,5 points (64,5% aux tirs), 10,0 rebonds et 5,5 passes décisives par match. Ces performances le placent parmi les candidats sérieux au titre de MVP, aux côtés de Nikola Jokić.

Le Grec a conclu en expliquant sa philosophie du basket gagnant : « Gagner ne ressemble pas toujours à ce qu’on veut que ça ressemble. Parfois, un jour, je dois avoir 20 rebonds, huit passes, 12 points. Mais gagner ne ressemble pas toujours à la même chose. » Une mentalité qui pourrait être la clé pour redresser la saison des Bucks et faire taire définitivement les rumeurs de départ.