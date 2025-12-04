Recherche
NBA

Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux

Le Greek Freak supprime massivement ses contenus liés à Milwaukee sur Instagram et X, relançant les spéculations autour d'un possible transfert alors que les Bucks traversent une crise sportive majeure.
|
00h00
Résumé
Écouter
Giannis Antetokounmpo a effacé tout les contenus liés Bucks de ses réseaux sociaux

Giannis Antetokounmpo, concentré sous le maillot des Bucks, au cœur des interrogations sur son avenir à Milwaukee.

Crédit photo : Vincent Carchietta-Imagn Images

Giannis Antetokounmpo a provoqué un séisme dans la sphère NBA en supprimant la quasi-totalité des contenus liés aux Milwaukee Bucks sur ses réseaux sociaux. Le double MVP n’a conservé que les publications célébrant le titre NBA 2021 et la victoire en NBA Cup 2024, effaçant tout le reste de son histoire avec la franchise du Wisconsin.

Un message cryptique qui enflamme les rumeurs de transfert

Cette purge numérique intervient à un moment particulièrement délicat pour les Bucks, qui ont perdu huit de leurs neuf derniers matchs et affichent un bilan catastrophique de 9 victoires pour 13 défaites. L’équipe pointe actuellement hors du play-in à l’Est, une situation inacceptable pour une franchise qui ambitionne le titre.

Sur X, la bio de Giannis se limite désormais à la mention « NBA Athlete », sans aucune référence à Milwaukee. Sa photo de profil Instagram le montre sous le maillot de l’équipe nationale grecque. Selon le Milwaukee Journal Sentinel, seules subsistent les images liées aux trophées remportés avec la franchise.

Le timing de cette action n’est pas anodin. Dès le mois de mai dernier, Shams Charania révélait que Giannis était, pour la première fois de sa carrière, ouvert à l’idée d’un transfert. Plusieurs équipes, dont les New York Knicks, s’étaient alors renseignées sur sa situation.

Une frustration grandissante malgré des performances individuelles exceptionnelles

Interrogé en octobre après une rencontre face aux Knicks, Antetokounmpo tentait pourtant de minimiser ces rumeurs : « Je n’ai pas lu cet article d’ESPN. J’essaie de rester à l’écart de toutes ces rumeurs, ces spéculations, les trades. Ça ne me concerne pas du tout. Mon but, c’est de m’impliquer et d’aider mon équipe à gagner des matchs. »

Paradoxalement, le Greek Freak continue de briller individuellement avec des moyennes de 30,6 points, 10,7 rebonds et 6,4 passes par match. Cette dépendance totale à sa superstar interroge sur la construction de l’effectif et l’avenir de la franchise.

La semaine dernière, Antetokounmpo avait déjà exprimé publiquement sa déception : « Personne ne devrait avoir d’objectif personnel. Il faut se soucier d’une seule chose : avoir un état d’esprit de gagnant. Plus nous gagnons de matches, plus tout se met en place tout seul. »

Éligible à une extension le 1er octobre prochain et potentiellement agent libre en 2027, Giannis Antetokounmpo semble envoyer un signal fort à sa direction. Ce grand ménage numérique pourrait être l’antichambre d’une demande de transfert officielle, marquant la fin d’une ère à Milwaukee.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
1 / 0
