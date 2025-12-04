Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague

Evan Fournier est malade et son statut reste incertain pour le match crucial d’EuroLeague entre l’Olympiakos et Fenerbahçe au Stade de la Paix et de l’Amitié jeudi.

L’ailier français de l’Olympiakos Evan Fournier est touché par une maladie et pourrait manquer le choc de la 14e journée de saison régulière d’EuroLeague 2025-2026 contre Fenerbahçe. L’entraîneur grec Giorgos Bartzokas a confirmé l’incertitude autour de l’un de ses joueurs vedettes lors d’une conférence de presse mercredi.

Fournier victime d’une fièvre avant le match décisif

« Fournier a développé de la fièvre aujourd’hui et son statut est incertain », a déclaré l’entraîneur de 60 ans lors de la session média précédant la rencontre. « Il ne participera pas à l’entraînement. » Cette absence potentielle représente un coup dur pour l’Olympiakos, qui compte sur l’expérience et le talent offensif de l’international français.

À 33 ans, Fournier vit sa deuxième saison en EuroLeague depuis son départ de la NBA. L’ancien joueur des New York Knicks affiche des moyennes de 8,7 points par match sur dix apparitions cette saison, dont sept comme titulaire. En retrait par rapport à l’exercice précédent, l’ancien vétéran NBA a du mal à trouver son rythme, notamment à cause de quelques pépins physiques.

Ntilikina de retour : l’infirmerie se vide partiellement à l’Olympiakos

Bartzokas a également fait le point sur les autres blessés de son effectif. Frank Ntilikina est disponible pour un retour à la compétition après avoir souffert d’une gêne à la cuisse gauche. En revanche, Shaquielle McKissic (cuisse) est officiellement forfait, tandis que Keenan Evans (tendon d’Achille) et Moustapha Fall (genou gauche) sont à l’arrêt pour de très longs mois.

Du côté du Fenerbahçe, les absences s’accumulent également avec Onuralp Bitim (cheville droite) récemment mis sur la touche, ainsi que Scottie Wilbekin (genou droit) et Jilson Bango (opération du genou gauche).

Cette confrontation s’annonce cruciale au classement, les deux formations étant à égalité avec quatre autres équipes à 8 victoires et 5 défaites, occupant les positions de la 4e à la 9e place. Sur la scène nationale, l’Olympiakos domine le championnat grec avec un bilan parfait de 8-0, tandis que le Fenerbahçe pointe au deuxième rang turc avec 8 victoires pour 1 défaite, derrière le dernier invaincu, Besiktas.