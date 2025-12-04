Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague

EuroLeague - Evan Fournier est souffrant et son statut reste incertain pour le match crucial d'EuroLeague entre l'Olympiakos et Fenerbahçe au Stade de la Paix et de l'Amitié jeudi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague

Evan Fournier est tombé malade avant d’affronter le Fenerbahçe

Crédit photo : Sébastien Grasset

Evan Fournier est malade et son statut reste incertain pour le match crucial d’EuroLeague entre l’Olympiakos et Fenerbahçe au Stade de la Paix et de l’Amitié jeudi.

L’ailier français de l’Olympiakos Evan Fournier est touché par une maladie et pourrait manquer le choc de la 14e journée de saison régulière d’EuroLeague 2025-2026 contre Fenerbahçe. L’entraîneur grec Giorgos Bartzokas a confirmé l’incertitude autour de l’un de ses joueurs vedettes lors d’une conférence de presse mercredi.

Fournier victime d’une fièvre avant le match décisif

« Fournier a développé de la fièvre aujourd’hui et son statut est incertain », a déclaré l’entraîneur de 60 ans lors de la session média précédant la rencontre. « Il ne participera pas à l’entraînement. » Cette absence potentielle représente un coup dur pour l’Olympiakos, qui compte sur l’expérience et le talent offensif de l’international français.

À 33 ans, Fournier vit sa deuxième saison en EuroLeague depuis son départ de la NBA. L’ancien joueur des New York Knicks affiche des moyennes de 8,7 points par match sur dix apparitions cette saison, dont sept comme titulaire. En retrait par rapport à l’exercice précédent, l’ancien vétéran NBA a du mal à trouver son rythme, notamment à cause de quelques pépins physiques.

Ntilikina de retour : l’infirmerie se vide partiellement à l’Olympiakos

Bartzokas a également fait le point sur les autres blessés de son effectif. Frank Ntilikina est disponible pour un retour à la compétition après avoir souffert d’une gêne à la cuisse gauche. En revanche, Shaquielle McKissic (cuisse) est officiellement forfait, tandis que Keenan Evans (tendon d’Achille) et Moustapha Fall (genou gauche) sont à l’arrêt pour de très longs mois.

Du côté du Fenerbahçe, les absences s’accumulent également avec Onuralp Bitim (cheville droite) récemment mis sur la touche, ainsi que Scottie Wilbekin (genou droit) et Jilson Bango (opération du genou gauche).

Cette confrontation s’annonce cruciale au classement, les deux formations étant à égalité avec quatre autres équipes à 8 victoires et 5 défaites, occupant les positions de la 4e à la 9e place. Sur la scène nationale, l’Olympiakos domine le championnat grec avec un bilan parfait de 8-0, tandis que le Fenerbahçe pointe au deuxième rang turc avec 8 victoires pour 1 défaite, derrière le dernier invaincu, Besiktas.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Elie Okobo et Monaco affrontent une deuxième fois Paris cette semaine, en EuroLeague cette fois
EuroLeague
00h00Monaco – Paris, l’acte 2 de cette semaine, c’est aussi à suivre en clair ce jeudi
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
William Howard, ici sous les couleurs de Badalone, va connaître un troisième club en Espagne
Liga Endesa
00h00William Howard de retour à la compétition en Espagne
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
Coupe de France Féminine
00h00Aucun club de LF2 ne verra les quarts, l’ASVEL remporte la seule confrontation 100% LBWL
Coupe de France Masculine
00h00Chalon et Strasbourg se qualifient logiquement en quarts, fin de l’épopée tourangelle
G League
00h00Adama Bal score plus du quadruple de sa moyenne de points et bat son record en professionnel
Coupe de France Masculine
00h00Le lien pour regarder gratuitement Tours – Chalon en Coupe de France
1 / 0
Livenews NBA
Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York - Charlotte
NBA
00h00Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden
Evan Fournier est tombé malade avant d'affronter le Fenerbahçe
NBA
00h00Evan Fournier incertain pour le choc Olympiakos – Fenerbahçe en EuroLeague
NBA
00h00Nouveau record pour Maxime Raynaud qui impressionne : « Le titulariser ? J’y pense très fort »
NBA
00h00Double coup dur pour les Français : fin prématurée d’une saison cauchemar pour Noa Essengue, plusieurs semaines d’absence pour Bilal Coulibaly
NBA
00h00Séisme aux Clippers : Chris Paul coupé avant la fin de sa dernière saison en carrière !
NBA: San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers
NBA
00h00Ce jeune Dacquois répond à une annonce LinkedIn des San Antonio Spurs et se fait embaucher
NBA
00h00Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !
NBA
00h00Un international italien aux plus de 750 matchs en NBA prend sa retraite
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
1 / 0