NBA

Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden

NBA - Cinq Français ont foulé simultanément un parquet NBA pour la première fois ce mercredi 3 décembre. Tidjane Salaün, Moussa Diabaté, Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ont participé à Knicks – Hornets, une soirée historique pour le basket français.
00h00
Cinq Français sur le même parquet NBA : un record historique au Madison Square Garden

Tidjane Salaun au dunk au Madison Square Garden : l'ailier des Hornets a fini meilleur marqueur des cinq Français entrés en jeu lors de New York – Charlotte

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Le Madison Square Garden a été le théâtre d’un moment inédit pour le basket français : cinq Français impliqués dans le même match NBA. Si Tidjane Salaün a confirmé son retour dans la rotation, son coéquipier des Hornets Moussa Diabaté a souffert face à Karl-Anthony Towns.

Côté Knicks, Guerschon Yabusele, Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet ont connu des temps de jeu plus limités, mais ce rendez-vous marque une nouvelle étape dans la présence tricolore en NBA. Notons d’ailleurs que quatre d’entre eux ont évolué au sein du club parisien de Charenton.

Tidjane Salaün, deuxième option derrière LaMelo Ball

Tout va beaucoup mieux pour l’ailier depuis son retour de G-League. Face aux Knicks, Tidjane Salaün (2,05 m, 20 ans) a été la deuxième force offensive des Hornets derrière LaMelo Ball : 13 points, 4 rebonds et 1 interception en 23 minutes, à 5/8 au tir et 3/5 à 3-points. Une prestation pleine d’assurance dans l’antre du Garden.

C’est en tout cas le record de points de Salaün en NBA cette saison, qui enchaîne deux sorties à 10 points ou plus.

Moussa Diabaté en difficulté face à Karl-Anthony Towns

Titularisé devant Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabaté (2,08 m, 23 ans) a encore été actif (2 points à 1/2, 8 rebonds, 2 passes, 1 interception), mais a subi la loi d’un Towns injouable : 35 points et 18 rebonds. Toujours en phase d’apprentissage, le pivot français paie l’expérience et la puissance de l’intérieur All-Star.

Moussa Diabaté a eu du mal à limiter Karl-Anthony Towns ce mercredi
Moussa Diabaté a eu du mal à limiter Karl-Anthony Towns ce mercredi (photo : Wendell Cruz-Imagn Images)

Les Français chez les Knicks : beaucoup plus discrets mais vainqueurs

Côté Knicks, on retiendra surtout la victoire. Car les Mohamed Diawara (2,04 m, 20 ans) a disputé moins de deux minutes, tandis que Pacôme Dadiet n’a joué qu’une vingtaine de secondes. Deux participations anecdotiques mais qui comptent dans ce match historique.

Pour Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) c’est un peu mieux mais cela reste décevant eu égard de son statut. L’intérieur n’a pas pesé dans la victoire new-yorkaise. Il termine avec 1 rebond, 1 contre et un tir extérieur manqué en neuf minutes.

Un match dominé par les Knicks

Karl-Anthony Towns a été le grand artisan du succès (35 points, 18 rebonds, 5 passes). Après un départ poussif au tir, Jalen Brunson a pris feu en fin de première période avant de finir à 26 points.

New York (14 victoires et 7 défaites) s’est appuyé sur son excellente dynamique à domicile : 11 victoires en 12 matchs au Garden. Charlotte (6 victoires, 16 défaites), malgré un LaMelo Ball incandescent (34 points, 9 passes, 8 rebonds), enregistre un neuvième revers consécutif à l’extérieur.

Une soirée historique pour le basket français mais représentative du contingent tricolore en NBA

Voir cinq Français sur un même match — dans la salle la plus emblématique du monde — symbolise l’essor continu de la présence française outre-Atlantique. Cependant, elle représente bien l’impact des Français en NBA à l’heure actuelle : des jeunes productifs dans des équipes peu compétitives, et d’autres qui se contentent de miettes sur le terrain, quand ce ne sont pas des DNP. Les Français sont très nombreux à faire partie d’effectifs NBA, mais trop peu à jouer un vrai rôle dans un collectif de qualité. Espérons que cela changera à l’avenir.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
