Uncategorized

Monaco – Paris, l’acte 2 de cette semaine, c’est aussi à suivre en clair ce jeudi

NBA - Monaco – Paris se retrouve dès ce jeudi pour l’acte 2 de la semaine, cette fois en EuroLeague. Bonne nouvelle : la rencontre sera à suivre gratuitement et en clair sur TV Monaco.
00h00
Monaco – Paris, l'acte 2 de cette semaine, c'est aussi à suivre en clair ce jeudi

Elie Okobo et Monaco affrontent une deuxième fois Paris cette semaine, en EuroLeague cette fois

Crédit photo : Miko Missana

Après leur affrontement musclé en Coupe de France mardi soir, Monaco et Paris remettent le couvert dès ce jeudi à Gaston-Médecin (19h30) pour la 14e journée de l’EuroLeague, après plus d’une semaine de trêve pour faire place à la fenêtre internationale de la FIBA. Une affiche devenue l’un des rendez-vous majeurs du basket français, désormais accessible en clair grâce à la diffusion sur TV Monaco.

Une rivalité qui s’installe dans la durée

Depuis l’arrivée de Paris en EuroLeague en 2024, les deux clubs ont multiplié les confrontations. Rien que la saison dernière, ils se sont affrontés neuf fois, dont une finale de Betclic ELITE en cinq manches remportée par Paris. Un an après le titre monégasque décroché face au même adversaire, le duel est devenu le classique actuel du paysage basket français.

Les deux clubs se partagent quatre des six derniers titres nationaux mis en jeu (Coupe de France, Leaders Cup, Championnat). Une rivalité sportive, mais aussi symbolique, entre deux projets ambitieux aux plus gros budgets du pays.

Un match toujours particulier pour la Roca Team

Terry Tarpey rappelle l’importance de ce rendez-vous : « C’est une rivalité qui grandit avec le temps, d’autant plus après la saison dernière où, malgré nos absents, ils nous ont battus alors qu’ils étaient outsiders. C’est un match que l’on pointe toujours plus que les autres. » L’ailier international français évoque aussi une forme de revanche après le titre perdu en juin.

Ce jeudi, Monaco veut affirmer son statut d’équipe expérimentée en EuroLeague, finaliste en 2025, tandis que Paris cherche à confirmer sa montée en puissance malgré un effectif largement remodelé à l’intersaison.

À quelle heure suivre Monaco – Paris ?

Le coup d’envoi sera donné à 19h30 ce jeudi, dans la salle Gaston-Médecin.

Sur quelle chaîne voir le match en clair ?

La rencontre sera diffusée gratuitement et en clair sur TV Monaco, permettant au grand public de profiter de l’un des plus beaux duels du basket français.

TV Monaco est disponible sur :

  • Freebox : canal 900

  • Bouygues : canal 500

  • Orange : canal 400

  • SFR : canal 511

  • Canal+ : canaux 125 et 135

  • Molotov TV : en streaming gratuit

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
