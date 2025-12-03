Recherche
NBA

Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !

NBA - Grâce à son meilleur match offensif de la saison (26 points et 13 rebonds) dans une victoire contre les Pelicans (149-142), Rudy Gobert parvient à se hisser à plus de 73% de réussite aux tirs cette saison, ce qui ne lui était jamais arrivé en carrière.
|
00h00
Résumé
Écouter
Toujours historiquement efficace, Rudy Gobert réussit son meilleur match offensif de la saison !

Les Pelicans n’ont pu qu’observer Gobert, impuissants

Crédit photo : © Matthew Hinton-Imagn Images

Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) au-dessus des 70% de réussite au tir, voilà qui n’est arrivé qu’une seule fois dans sa carrière : en 2021/22 (71%), une saison lors de laquelle il a été All-Star. Mais sur ce début de saison 2025/26, le pivot français fait encore mieux. En ajoutant le match de cette nuit, il atteint les 74% de réussite en 21 matchs joués. Ce qui le place sur le podium de la NBA à l’heure actuelle.

– Journée 3122025

Il faut dire que Gobert vient de réussir son meilleur match offensif de la saison. Avec 9 tirs réussis sur ses 10 tentatives, il a compilé 26 points, 13 rebonds, 2 passes décisives, 1 interception et 1 contre en 38 minutes. Son seul tir raté est… à 3-points (en fin de possession) ! Il a été un des grands artisans de la troisième victoire d’affilée de ses Minnesota Timberwolves, chez les certes modestes New Orleans Pelicans, bon derniers de l’Ouest. Ces derniers ont pourtant donné du fil à retordre aux derniers finalistes de conférence, les emmenant en prolongations. Ils les ont pris de vitesse avec leur jeu rapide, notamment à cheval entre les deuxièmes et troisièmes quart-temps. Avant que finalement, l’expérience des Wolves ne fasse la différence en fin de match.

Rudy GOBERT
Rudy GOBERT
26
PTS
13
REB
2
PDE
Logo NBA
NOP
142 149
MIN

Clutch en défense

Comme ses coéquipiers, Gobert a aussi été pris de vitesse défensivement pendant une bonne partie du match. Son vis-à-vis le rookie Derik Queen a marqué 21 points, et a provoqué plusieurs fautes du pivot français, tout comme ses coéquipiers. Ce n’est qu’en fin de match que le quadruple Défenseur de l’année a trouvé la recette pour les stopper, alors même qu’il comptait 5 fautes et ne pouvait donc pas défendre à 100%. On retiendra notamment sa superbe concentration sur la dernière possession des Pelicans dans le temps réglementaire, forçant Queen à un tir compliqué au buzzer qu’il a raté. Il a aussi enchaîné quelques autres possession défensives remarquables dans les dix dernières minutes.

« Défensivement, il avait un match-up difficile, Queen est talentueux. Mais il a réussi à trouver comment le défendre en fin de match » a apprécié son coach Chris Finch en conférence de presse. Tout en soulignant son excellent match offensif : « 26 et 13, c’est super. Il a pris les bonnes décisions à chaque fois qu’il avait la balle dans la raquette, en finissant en force, en obtenant la faute ou en faisant la bonne passe vers l’extérieur pour qu’ils puissent continuer l’action. »

Gobert bat en effet largement son précédent record de points cette saison (19), et égale sa troisième meilleure performance au rebond. Pour cela, il a pu marquer trois dunks faciles dans une fin de match décousue où le résultat était déjà plié. Ce qui n’enlève en rien à son match qui était déjà excellent jusque là. Si ses statistiques sont en baisse cette saison, il reste un pilier d’une équipe compétitive, dont l’impact se fait clairement ressentir sur le terrain. Et ce même à 33 ans et pour sa 13e saison en NBA.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
