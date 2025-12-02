Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe du Monde masculine

Team USA établit un nouveau record de points !

Coupe du monde - Les États-Unis pulvérisent le précédent record de 119 points du Brésil en 2022. MarJon Beauchamp brille avec 26 points dans cette démonstration offensive américaine pour la Coupe du Monde FIBA 2027.
|
00h00
Résumé
Écouter
Team USA établit un nouveau record de points !

Kyle Guy et les Etats-Unis ont bien lancé leurs qualifications pour la Coupe du monde 2027

Crédit photo : FIBA

Les États-Unis ont écrit une nouvelle page de l’histoire des qualifications à la Coupe du monde sur la zone Amérique, en inscrivant 123 points, dépassant ainsi l’ancien record de 119 points établi par le Brésil en 2022. Cette performance exceptionnelle permet à Team USA de maintenir son parcours parfait avec un bilan de 2-0 dans le groupe A des qualifications pour la Coupe du Monde 2027.

MarJon Beauchamp mène l’offensive américaine

MarJon Beauchamp s’est particulièrement illustré en inscrivant 26 points, menant cette démonstration offensive américaine. Kyle Guy l’a secondé avec 17 points, tandis que l’ancien joueur NBA Brandon Knight a réalisé un double-double remarquable avec 16 points et 12 passes décisives. Cette profondeur offensive témoigne de la qualité du roster américain pour ces qualifications, bien que la sélection étasunienne ait joué sans joueurs NBA ni NCAA, notamment.

Dans le même groupe A, le Mexique a créé la surprise en s’imposant 89-88 en déplacement face à la République dominicaine, malgré les 22 points d’Andres Feliz. Cette victoire permet au Mexique de revenir à égalité avec la République dominicaine au classement (1-1).

L’Argentine et le Canada maintiennent la cadence

L’Argentine continue également sur sa lancée parfaite dans le Groupe D. Menée par Gabriel Deck, coéquipier d’Andres Feliz au Real Madrid, l’Albiceleste a dominé Cuba 105-49. L’ailier du Real Madrid a inscrit 18 points dans cette victoire sans appel, permettant à l’Argentine de conserver son bilan immaculé (2-0).

Le Canada et la Jamaïque ont également préservé leurs bilans parfaits dans le Groupe B. Les Canadiens se sont imposés 94-88 à domicile face aux Bahamas de Domnick Bridgewater (18 points), tandis que la Jamaïque a décroché une victoire précieuse 97-92 sur le terrain de Porto Rico.

Le Brésil et l’Uruguay ont ouvert cette deuxième journée en beauté dimanche, atteignant tous deux un bilan de 2-0 dans leurs groupes respectifs. Le Brésil s’est imposé 78-62 face au Chili, pendant que l’Uruguay arrachait une victoire serrée 84-82 contre le Panama.

Avec ce format où les trois premières équipes de chaque groupe se qualifient pour le tour suivant, la concurrence s’annonce féroce dans toutes les poules pour décrocher l’un des six billets américains pour la Coupe du Monde 2027.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Canada
Canada
Suivre
Argentine
Argentine
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
silk
Ok les USA ont marqué 123 points, mais contre qui ??? L'article ne le mentionne nullepart!
Répondre
(1) J'aime
lecoqdebresse01
Le Nicaragua ?
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Kyle Guy et les Etats-Unis ont bien lancé leurs qualifications pour la Coupe du monde 2027
Coupe du Monde masculine
00h00Team USA établit un nouveau record de points !
ELITE 2
00h00Nathan Cayo officiellement à l’ADA Blois pour remplacer Lucas Ugolin
Technicien expérimenté, Andrea Trinchieri a notamment été le sélectionneur de la Grèce de 2013 à 2014
EuroCup
00h00Andrea Trinchieri de retour au Partizan Belgrade : l’accord est trouvé
ELITE 2
00h00L’ADA Blois proche d’engager un ailier-fort canadien
Deandre Gholston est de retour en France, à Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet mise sur un ancien joueur du Portel
Les matches de l'ASA seront désormais diffusés sur BFM Alsace
ELITE 2
00h00C’est confirmé : BFM va diffuser du basket en direct et gratuitement !
Coupe de France Masculine
00h00Coupe de France : Guillaume Vizade face au défi rochelais : « Un vrai contexte de fête du basket »
Les Belgian Lions de Julien Mahé chutent encore
Coupe du Monde masculine
00h00Julien Mahé pointe le manque d’intensité après la défaite de la Belgique contre la Hongrie
Terry Tarpey et Monaco retrouvent Paris ce mardi en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Le basket français redémarre fort avec Monaco – Paris ce mardi, un choc diffusé gratuitement
Beaucoup d'acteur du basketball ont bien des idées pour continuer à faire bondir la balle orange en France
France
00h00L’article sur la baisse des licences FFBB fait réagir : florilège des meilleures analyses des internautes
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
1 / 0