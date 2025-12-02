Team USA établit un nouveau record de points !

Les États-Unis ont écrit une nouvelle page de l’histoire des qualifications à la Coupe du monde sur la zone Amérique, en inscrivant 123 points, dépassant ainsi l’ancien record de 119 points établi par le Brésil en 2022. Cette performance exceptionnelle permet à Team USA de maintenir son parcours parfait avec un bilan de 2-0 dans le groupe A des qualifications pour la Coupe du Monde 2027.

MarJon Beauchamp mène l’offensive américaine

MarJon Beauchamp s’est particulièrement illustré en inscrivant 26 points, menant cette démonstration offensive américaine. Kyle Guy l’a secondé avec 17 points, tandis que l’ancien joueur NBA Brandon Knight a réalisé un double-double remarquable avec 16 points et 12 passes décisives. Cette profondeur offensive témoigne de la qualité du roster américain pour ces qualifications, bien que la sélection étasunienne ait joué sans joueurs NBA ni NCAA, notamment.

Dans le même groupe A, le Mexique a créé la surprise en s’imposant 89-88 en déplacement face à la République dominicaine, malgré les 22 points d’Andres Feliz. Cette victoire permet au Mexique de revenir à égalité avec la République dominicaine au classement (1-1).

L’Argentine et le Canada maintiennent la cadence

L’Argentine continue également sur sa lancée parfaite dans le Groupe D. Menée par Gabriel Deck, coéquipier d’Andres Feliz au Real Madrid, l’Albiceleste a dominé Cuba 105-49. L’ailier du Real Madrid a inscrit 18 points dans cette victoire sans appel, permettant à l’Argentine de conserver son bilan immaculé (2-0).

Le Canada et la Jamaïque ont également préservé leurs bilans parfaits dans le Groupe B. Les Canadiens se sont imposés 94-88 à domicile face aux Bahamas de Domnick Bridgewater (18 points), tandis que la Jamaïque a décroché une victoire précieuse 97-92 sur le terrain de Porto Rico.

Le Brésil et l’Uruguay ont ouvert cette deuxième journée en beauté dimanche, atteignant tous deux un bilan de 2-0 dans leurs groupes respectifs. Le Brésil s’est imposé 78-62 face au Chili, pendant que l’Uruguay arrachait une victoire serrée 84-82 contre le Panama.

Avec ce format où les trois premières équipes de chaque groupe se qualifient pour le tour suivant, la concurrence s’annonce féroce dans toutes les poules pour décrocher l’un des six billets américains pour la Coupe du Monde 2027.