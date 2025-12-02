Recherche
Betclic Élite

Deandre Gholston rejoint officiellement Cholet Basket

Betclic ELITE - Comme annoncé, Deandre Gholston est de retour en France. L'ancien arrière du Portel s'est engagé avec Cholet Basket, ce qui a été officialisé par le club ce mardi 2 décembre.
00h00
Deandre Gholston rejoint officiellement Cholet Basket

Deandre Gholston MVP des finales des playoffs de Pro B avec Le Portel la saison dernière

Crédit photo : ESSM Le Portel

Après l’annonce du départ de Daylen Kountz, officialisé ce lundi 1er décembre, Cholet Basket a annoncé la signature de son remplaçant. Et il s’agit d’un ancien pensionnaire de Betclic ELITE. Comme annoncé plus tôt dans la journée par le journaliste Théo Quintard, l’arrière américain Deandre Gholston (1,95 m, 25 ans) rejoint officiellement le club des Mauges. Celui qui avait contribué au maintien de l’ESSM Le Portel lors de la saison 2024/25 est donc de retour en France.

L’arrière de 1,95 m avait compilé 12 points à 42,4% aux tirs (dont 33,9% à 3-points), 2,6 rebonds et 1,5 passe décisive en 30 matchs de Betclic ELITE en 2024-2025, avant d’être également aligné en barrages d’ELITE 2 et de tourner à plus de 13 points de moyenne rencontres. Des performances importantes, notamment lors des playoffs de Pro B où il avait été MVP de la finale après avoir guidé Le Portel vers le titre. Il avait aussi disputé la FIBA Europe Cup, et a donc un semblant d’expérience européenne.

Un changement bienvenu pour Cholet ?

Après cette belle expérience, le natif de Gary dans l’Indiana s’est expatrié en Israël. Il n’aura joué que sept matchs avec le Galil Elion, le temps pour lui de marquer 11,4 points à 42,4% aux tirs (dont 33,3% à 3-points), prendre 3,0 rebonds et distribuer 2,3 passes décisives en 24 minutes de moyenne. Son dernier match à 23 points il y a tout juste une semaine montre que le problème n’était pas sportif. C’est la situation géopolitique en Israël qui l’a fait changer d’avis, comme l’explique le communiqué de Cholet Basket : « En raison d’un contexte géopolitique compliqué en Israël, Deandre a fait le choix de quitter son club pour relever un nouveau défi dans un championnat qu’il connaît déjà. »

Après trois défaites sur ses quatre derniers matchs, Cholet Basket espère retrouver équilibre et efficacité grâce à ce renfort bien connu du championnat de France. Il viendra donc en remplacement de Daylen Kountz, qui signait des statistiques similaires en attaque à temps de jeu égal, mais dont le manque d’investissement défensif était reproché par Fabrice Lefrançois. Gholston sait globalement faire usage de son temps de jeu pour noircir la feuille statistique. Il est déjà arrivé dans les Mauges, et est prêt pour jouer le prochain match de Cholet, ce mercredi 3 décembre en coupe de France contre Strasbourg, « sous réserve de qualification par la FFBB » selon le club.

L’effectif de Cholet Basket :

  • Meneurs : T.J. Campbell, Nathan De Sousa et Aaron Towo-Nansi
  • Arrières : Gerald Ayayi et Deandre Gholston
  • Ailiers : Digué Diawara et Chibuzo Agbo
  • Ailier-forts : Keshawn Justice et Mohamed Diarra
  • Pivots : Jamuni McNeace et Qudus Wahab
Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.
Cholet
Cholet
