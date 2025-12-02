Cholet mise sur un ancien joueur du Portel

Après l’annonce du départ de Daylen Kountz (1,93 m, 25 ans), officialisé ce lundi 1er décembre, Cholet Basket n’aura pas tardé à avancer sur son dossier de remplaçant. Et selon le journaliste indépendant Théo Quintard, l’arrière américain Deandre Gholston est le joueur ciblé pour renforcer les lignes extérieures du club des Mauges. Un retour en France pour celui qui avait contribué au maintien de l’ESSM Le Portel lors de la saison 2024-2025.

🚨 INFO. Passé par l'ESSM Le Portel l'an dernier, Deandre Gholston va renforcer Cholet Basket (#BetclicÉLITE / #BasketballCL). Capable de jouer sur les trois postes extérieurs, l'Américain est déjà arrivé dans les Mauges. — Théo Quintard (@TheoQuintard) December 2, 2025

Un renfort déjà ciblé par Cholet Basket

L’annonce de la séparation avec Daylen Kountz est encore fraîche que CB semble avoir trouvé son successeur. Déjà mobilisé pour compléter son backcourt, le club se tourne vers Deandre Gholston, profil polyvalent qui sort d’une année remarquée en Betclic ELITE et en ELITE 2.

L’arrière de 1,95 m avait tourné à 12 points, 2,6 rebonds et 1,5 passe décisive en 30 matchs de Betclic ELITE en 2024-2025, avant d’être également aligné en barrages d’ELITE 2 et de tourner à 13,4 points, 2,9 rebonds et 2 passes décisives en 7 rencontres. Des performances importantes, notamment lors des playoffs de Pro B où il avait été MVP de la finale après avoir guidé Le Portel vers le titre.

PROFIL JOUEUR Deandre GHOLSTON Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 25 ans (08/07/2000) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 12 #28 REB 2,6 #114 PD 1,5 #103

Un joueur au profil polyvalent

Passé par Milwaukee et Missouri en NCAA, puis par la Hongrie avant la France, Gholston s’est rapidement bâti une réputation de joueur capable d’occuper les trois postes extérieurs. Lors de sa signature à l’ESSM en 2024, Eric Girard parlait d’un « couteau suisse », soulignant sa capacité à scorer, défendre et intercepter.

Lors de sa première expérience européenne en Hongrie, l’Américain avait brillé à 19,1 points à 46,7%, 4,6 rebonds, 2,1 passes et 1,5 interception.

Cholet veut se relancer après le départ de Kountz

Le départ de Kountz intervient après une série difficile pour CB, marquée par quatre défaites consécutives en championnat et des performances individuelles insuffisantes de l’arrière américain. Son remplacement apparaît donc stratégique alors que le club enchaîne Betclic ELITE et Ligue des Champions (BCL).

L’arrivée annoncée de Gholston viserait à apporter davantage de constance et d’intensité sur les postes extérieurs, tout en offrant une option offensive déjà éprouvée au niveau français.

Un retour en france pour relancer sa saison

Après un passage à l’Hapoel Galil Elyon en Winner League sur ce début de saison (11,5 points à 39,3% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 2,6 passes décisives en 25 minutes sur 11 rencontres), Gholston s’apprête donc à découvrir un nouveau défi avec Cholet où il retrouvera son ancien coéquipier de l’ESSM Digué Diawara (2,04 m, 27 ans). Revenir en France, dans un contexte compétitif mais familier, pourrait lui permettre de retrouver un rôle majeur comme celui qu’il avait tenu au Portel.

Cholet Basket, de son côté, espère retrouver équilibre et efficacité grâce à ce renfort déjà reconnu dans l’hexagone.