Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Cholet mise sur un ancien joueur du Portel

Betclic ELITE - Deandre Gholston va revenir en France pour rejoindre Cholet Basket et remplacer Daylen Kountz, parti ce lundi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Cholet mise sur un ancien joueur du Portel

Deandre Gholston est de retour en France, à Cholet

Crédit photo : ESSM Le Portel

Après l’annonce du départ de Daylen Kountz (1,93 m, 25 ans), officialisé ce lundi 1er décembre, Cholet Basket n’aura pas tardé à avancer sur son dossier de remplaçant. Et selon le journaliste indépendant Théo Quintard, l’arrière américain Deandre Gholston est le joueur ciblé pour renforcer les lignes extérieures du club des Mauges. Un retour en France pour celui qui avait contribué au maintien de l’ESSM Le Portel lors de la saison 2024-2025.

Un renfort déjà ciblé par Cholet Basket

L’annonce de la séparation avec Daylen Kountz est encore fraîche que CB semble avoir trouvé son successeur. Déjà mobilisé pour compléter son backcourt, le club se tourne vers Deandre Gholston, profil polyvalent qui sort d’une année remarquée en Betclic ELITE et en ELITE 2.

L’arrière de 1,95 m avait tourné à 12 points, 2,6 rebonds et 1,5 passe décisive en 30 matchs de Betclic ELITE en 2024-2025, avant d’être également aligné en barrages d’ELITE 2 et de tourner à 13,4 points, 2,9 rebonds et 2 passes décisives en 7 rencontres. Des performances importantes, notamment lors des playoffs de Pro B où il avait été MVP de la finale après avoir guidé Le Portel vers le titre.

PROFIL JOUEUR
Deandre GHOLSTON
Poste(s): Arrière
Taille: 195 cm
Âge: 25 ans (08/07/2000)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2024-2025 / Betclic ELITE
PTS
12
#28
REB
2,6
#114
PD
1,5
#103

Un joueur au profil polyvalent

Passé par Milwaukee et Missouri en NCAA, puis par la Hongrie avant la France, Gholston s’est rapidement bâti une réputation de joueur capable d’occuper les trois postes extérieurs. Lors de sa signature à l’ESSM en 2024, Eric Girard parlait d’un « couteau suisse », soulignant sa capacité à scorer, défendre et intercepter.

Lors de sa première expérience européenne en Hongrie, l’Américain avait brillé à 19,1 points à 46,7%, 4,6 rebonds, 2,1 passes et 1,5 interception.

Cholet veut se relancer après le départ de Kountz

Le départ de Kountz intervient après une série difficile pour CB, marquée par quatre défaites consécutives en championnat et des performances individuelles insuffisantes de l’arrière américain. Son remplacement apparaît donc stratégique alors que le club enchaîne Betclic ELITE et Ligue des Champions (BCL).

L’arrivée annoncée de Gholston viserait à apporter davantage de constance et d’intensité sur les postes extérieurs, tout en offrant une option offensive déjà éprouvée au niveau français.

Un retour en france pour relancer sa saison

Après un passage à l’Hapoel Galil Elyon en Winner League sur ce début de saison (11,5 points à 39,3% de réussite aux tirs, 3,7 rebonds et 2,6 passes décisives en 25 minutes sur 11 rencontres), Gholston s’apprête donc à découvrir un nouveau défi avec Cholet où il retrouvera son ancien coéquipier de l’ESSM Digué Diawara (2,04 m, 27 ans). Revenir en France, dans un contexte compétitif mais familier, pourrait lui permettre de retrouver un rôle majeur comme celui qu’il avait tenu au Portel.

Cholet Basket, de son côté, espère retrouver équilibre et efficacité grâce à ce renfort déjà reconnu dans l’hexagone.

L’effectif de Cholet Basket :

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
Cholet
Cholet
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
dispensseur- Modifié
"Après avoir guidé Le Portel vers le titre" je sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est très joliment dit je trouve... J'appelle plutôt ça un maintien (presque controversé pour beaucoup d'acteur) qu'un "titre"
Répondre
(0) J'aime
al_viin
Totalement d'accord. D'autant plus qu'il me semble qu'il n'y avait même pas (à juste titre) de trophée ou même de médaille pour symboliser un "titre"
Répondre
(0) J'aime
lounkaoptlb
Bonne chance à ce joueur et à Cholet basket
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Kyle Guy et les Etats-Unis ont bien lancé leurs qualifications pour la Coupe du monde 2027
Coupe du Monde masculine
00h00Team USA établit un nouveau record de points !
ELITE 2
00h00Nathan Cayo officiellement à l’ADA Blois pour remplacer Lucas Ugolin
Technicien expérimenté, Andrea Trinchieri a notamment été le sélectionneur de la Grèce de 2013 à 2014
EuroCup
00h00Andrea Trinchieri de retour au Partizan Belgrade : l’accord est trouvé
ELITE 2
00h00L’ADA Blois proche d’engager un ailier-fort canadien
Deandre Gholston est de retour en France, à Cholet
Betclic ELITE
00h00Cholet mise sur un ancien joueur du Portel
Les matches de l'ASA seront désormais diffusés sur BFM Alsace
ELITE 2
00h00C’est confirmé : BFM va diffuser du basket en direct et gratuitement !
Coupe de France Masculine
00h00Coupe de France : Guillaume Vizade face au défi rochelais : « Un vrai contexte de fête du basket »
Les Belgian Lions de Julien Mahé chutent encore
Coupe du Monde masculine
00h00Julien Mahé pointe le manque d’intensité après la défaite de la Belgique contre la Hongrie
Terry Tarpey et Monaco retrouvent Paris ce mardi en Coupe de France
Coupe de France Masculine
00h00Le basket français redémarre fort avec Monaco – Paris ce mardi, un choc diffusé gratuitement
Beaucoup d'acteur du basketball ont bien des idées pour continuer à faire bondir la balle orange en France
France
00h00L’article sur la baisse des licences FFBB fait réagir : florilège des meilleures analyses des internautes
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama a repris l'entraînement individuel
NBA
00h00Victor Wembanyama reprend l’entraînement individuel, retour espéré le 10 décembre
Tidjane Salaün a marqué 10 points pour son retour en NBA
NBA
00h00Salaün fait mieux que doubler son record de la saison pour son retour en NBA, Coulibaly décisif
NBA
00h00ITW Tidjane Salaün : « Je ne comprends pas pourquoi tu perdrais ton temps en G-League alors que tu peux aller en Europe »
NBA
00h00Pourquoi Noa Essengue ne joue pas en NBA ? « Il doit d’abord se renforcer physiquement »
NBA
00h00Le duo Doncic–Reaves continue d’affoler la NBA alors que les Lakers signent une nouvelle victoire impressionnante sans LeBron
NBA
00h00NBA Europe 2027 : PSG et Manchester United prêts à créer leurs franchises basketball
Guerschon Yabusele a inscrit 7 points en 10 minutes contre Toronto
NBA
00h00Yabusele signe son record avec New York, Risacher solide
Moussa Diabaté a gagné ce samedi, contrairement à Nicolas Batum
NBA
00h00Gobert solide face à Boston, Diabaté précieux pour stopper la série des Raptors
NBA
00h00Le patron de l’EuroLeague prévient la NBA Europe : « Nous ne voulons pas être dominés »
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
1 / 0